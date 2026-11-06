Đến nhà tôi chơi, nhìn cảnh tượng trong phòng khách, bố tôi định lao vào đánh con rể, mẹ thì khóc khuyên tôi một điều đặc biệt

Tôi năm nay ngoài 30 tuổi, đã có gia đình và hai đứa con. Nếu nhìn từ bên ngoài, có lẽ cuộc sống của tôi cũng chẳng đến nỗi nào, bởi tôi có công việc ổn định, thu nhập đủ lo cho các con và một mái nhà để đi về. Nhưng có một chuyện khiến tôi ngày càng mệt mỏi, đó là người chồng mà tôi đang chung sống.

Chồng tôi vốn không phải người xấu tính, cũng không rượu chè, cờ bạc hay ngoại tình. Nhưng anh lại có một thói quen khiến tôi gần như mất hết kiên nhẫn: không chịu làm ăn, không có ý chí kiếm tiền và rất thích sống dựa vào vợ. Từ ngày kết hôn, phần lớn chi phí trong nhà đều do tôi gánh vác. Anh có thể ở nhà cả ngày, chơi game, xem điện thoại, hết trận này đến trận khác mà chẳng mấy khi quan tâm vợ đang xoay xở thế nào, con cái học hành, ăn uống ra sao.

Ban đầu, tôi còn nghĩ đàn ông có lúc này lúc khác, chỉ cần vợ động viên thì chồng sẽ thay đổi. Tôi từng tìm việc cho anh, nhờ người quen giới thiệu, thậm chí đưa vốn để anh thử kinh doanh nhỏ. Nhưng việc gì cũng chỉ được vài hôm rồi bỏ. Anh luôn có lý do để biện minh, khi thì công việc không phù hợp, khi thì người khác khó tính, lúc lại bảo bản thân không có hứng thú.

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Điều khiến tôi khó xử nhất là bố mẹ tôi không thể chịu nổi con rể. Ông bà thương tôi, nhìn con gái đi làm vất vả, một mình lo tiền bạc, chăm sóc con cái trong khi chồng nằm nhà chơi game nên rất xót xa. Mỗi lần sang thăm, chỉ cần nhìn thấy anh ngồi ôm điện thoại nằm dài trên ghế sô pha trong phòng khách là bố tôi lại bực bội. Có lần, ông tức quá, còn định lao vào đánh con rể. May mà tôi và mẹ kịp can ngăn.

Từ hôm đó, tôi càng ngại khi bố mẹ đến nhà. Tôi biết ông bà không ghét anh vì chuyện tiền bạc đơn thuần, mà vì cảm thấy con gái mình đang bị đối xử bất công. Mẹ nhiều lần khuyên tôi nên nghĩ đến chuyện ly hôn, đừng cố chịu đựng một người đàn ông không biết thương vợ con. Bố tôi cũng nói thẳng rằng nếu tôi không đủ can đảm bước ra, sau này người khổ vẫn là tôi.

Thú thật, tôi cũng đã nghĩ đến ly hôn rất nhiều lần. Tôi không còn kỳ vọng chồng sẽ trở thành người đàn ông giỏi giang, giàu có, chỉ mong anh biết tự lo cho bản thân, có trách nhiệm với gia đình và cùng tôi nuôi dạy các con. Nhưng ngay cả những điều tối thiểu ấy anh cũng không làm được.

Tôi thương bố mẹ, càng không muốn vì cuộc hôn nhân của mình mà ông bà phải ngày ngày lo lắng, mất ăn mất ngủ. Nhiều khi tôi nghĩ, nếu cứ tiếp tục sống như thế này, người đau khổ không chỉ có mẹ con tôi mà cả bố mẹ đẻ cũng chẳng thể yên lòng. Nhưng nếu ly hôn, tôi lại sợ các con thiếu bố, sợ những xáo trộn sau này. Tôi nên xử lý việc này thế nào đây?