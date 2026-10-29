Nhìn nhà tân hôn mà con rể giàu có chuẩn bị, tôi không biết nên phản ứng sao cho đúng

Con gái tôi từ nhỏ đã có một suy nghĩ mà tôi vừa thương vừa lo, đó là nhất định phải lấy được một người chồng có điều kiện. Nó từng nói với tôi: “Đàn bà hơn nhau ở tấm chồng, lấy được người giỏi kiếm tiền thì cả đời đỡ khổ”. Tôi khuyên con nhiều lần rằng hôn nhân không thể chỉ nhìn vào tiền bạc, nhưng nó không nghe. Tôi lấy chính cuộc hôn nhân của chị gái nó ra làm ví dụ, rằng ngày trước chị cũng lấy một người khá giả, ai cũng nghĩ sung sướng nhưng cuối cùng vẫn ly hôn và ra đi gần như tay trắng. Con gái tôi chỉ đáp: “Đấy là chị chọn sai người, chứ lấy được chồng giàu thì vẫn sướng hơn”.

Hai năm trước, con bé quen một người đàn ông hơn nó vài tuổi. Hai đứa yêu nhau khoảng 2 năm thì quyết định cưới. Tôi không phản đối nhưng cũng không quá hào hứng. Tôi chỉ nói với con rằng nếu đã chọn thì phải tự chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Gia cảnh nhà trai thế nào, có bao nhiêu tiền, có nhà cửa hay xe cộ, tôi đều không hỏi kỹ. Tôi nghĩ đó là cuộc sống của con gái mình, nó trưởng thành rồi thì để nó tự quyết.

Con rể tương lai nói với tôi rằng công việc của anh khá ổn, thu nhập tốt và sau cưới hai đứa sẽ sống ở Hà Nội. Nó từng kể với tôi rằng đã chuẩn bị được một căn hộ để làm tổ ấm riêng. Tôi nghe vậy thì mừng cho con, nhưng cũng không hỏi căn hộ bao nhiêu tiền hay ở đâu. Tôi chỉ nghĩ miễn hai đứa có chỗ ở ổn định là được.

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Đến gần ngày cưới, có lần con gái còn khoe với tôi rằng chồng sắp cưới đã chuẩn bị nhà cửa rất chu đáo. Tôi nghe thì chỉ dặn nó đừng quá đặt nặng chuyện vật chất.

Hôm tôi lên Hà Nội, hai đứa dẫn tôi đến xem nơi sau này chúng sẽ sống. Tôi đã chuẩn bị tâm lý để bước vào một căn hộ chung cư như những gì con rể từng kể. Thế nhưng khi đứng trước địa chỉ mà hai đứa đưa, tôi lại khựng người.

Đó không phải một khu chung cư cao cấp.

Đó là một căn nhà 5 tầng nằm trong một con ngõ khá sâu. Con rể mở cửa, dẫn tôi lên tầng trên cùng. Căn phòng hai đứa chuẩn bị ở chỉ rộng khoảng hơn 20m2, kê vừa một chiếc giường, một tủ quần áo và chiếc bàn nhỏ. Bếp và nhà vệ sinh nằm gọn trong căn phòng. Nói chính xác hơn, đó là một phòng trọ trong một ngôi nhà cho thuê nhiều phòng.

Tôi đứng giữa căn phòng mà không biết nên phản ứng thế nào.

Con gái tôi lại tỏ ra rất vui vẻ. Nó chỉ vào chiếc giường rồi bảo: “Sau này vợ chồng con sẽ ngủ ở đây. Anh ấy bảo ở tạm một thời gian, khi công việc ổn định hơn sẽ chuyển sang chỗ khác”.

Tôi quay sang nhìn con rể. Nó vẫn bình thản giải thích rằng căn hộ riêng mà nó nói đã đặt cọc rồi, nó giải thích dân bất động sản như nó thì không cần thiết phải ở cố định 1 cái nhà. Nó nói công việc của mình đang có những khoản đầu tư nên chưa muốn dồn tiền mua nhà ngay.

Tôi không nói gì trên đường về.

Điều khiến tôi băn khoăn không phải căn phòng nhỏ. Nếu hai đứa trẻ tự kiếm tiền, thuê một căn phòng vừa khả năng rồi cùng nhau cố gắng, tôi chẳng có gì phải xấu hổ. Tôi chỉ không hiểu vì sao những gì con rể kể trước đây khiến tôi hình dung về một cuộc sống hoàn toàn khác.

Còn con gái tôi thì dường như chẳng bận tâm. Nó vẫn tin rằng mình lấy được một người đàn ông có điều kiện và tương lai sẽ tốt đẹp. Tôi càng lo thì nó càng bảo: “Mẹ đừng nhìn căn nhà hiện tại. Người ta giàu hay không phải nhìn vào khả năng kiếm tiền và tương lai chứ”.

Tôi nghe mà vừa thương vừa thấy bất an.

Có lẽ con gái tôi đã quá ám ảnh với chuyện “phải lấy chồng giàu” đến mức bây giờ vẫn cố tìm lý do để chứng minh lựa chọn của mình là đúng. Còn tôi lại sợ rằng chính vì muốn có một người chồng giàu, nó đã nghe những điều mình muốn nghe mà không kiểm chứng.

Tôi chưa nói với con rằng tôi nghi ngờ những lời con rể từng kể. Tôi cũng chưa muốn làm đám cưới trở nên căng thẳng. Nhưng tôi đang nghĩ, trước khi con gái bước vào cuộc hôn nhân này, tôi có nên hỏi thẳng con rể về công việc, thu nhập, nhà cửa và những gì nó từng nói hay cứ để hai đứa tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình?