Võ sư U50 từ Nam ra Bắc “cưa đổ” cô gái kém 25 tuổi, con rể hơn mẹ vợ 7 tuổi

Sau nhiều năm mải mê tập trung sự nghiệp, ngoảnh đi ngoảnh lại, anh Huỳnh Đức Thanh (SN 1976 - HLV Taekwondo, ở TP.HCM) đã nhiều tuổi và không nghĩ sẽ lập gia đình. Thế nhưng, tất cả đã thay đổi vào năm 2023, khi anh có cơ duyên gặp Quỳnh Hương (SN 2001, quê gốc ở TP Hải Phòng).

Thời điểm đó, Hương đang làm nhân viên chăm sóc khách hàng tại Hà Nội. Anh Thanh có đặt mua một món đồ để tặng cháu và được Hương tư vấn. Trong quá trình làm việc, cả 2 trò chuyện khá nhiều và vui vẻ. Hương cảm nhận anh Thanh là một khách hàng mua hàng theo cảm xúc chứ không phải mua theo nhu cầu nên khá ấn tượng.

Tuy nhiên, lúc đó anh Thanh ở TP.HCM còn Hương ở Hà Nội, khoảng cách địa lý khá xa xôi nên họ không nghĩ gì nhiều.

Vợ chồng anh Thanh và Hương.

Sau khi mua hàng xong, cả 2 vẫn giữ liên lạc. Vài tháng sau, tình cờ anh Thanh có một chuyến công tác ở Hà Nội 2 ngày. Vì không có bạn ở đây nên anh nghĩ ngay tới Hương. Khi ra Hà Nội, anh Thanh mời Hương đi uống cà phê, đi ăn.

Vì công việc thường xuyên phải gặp khách hàng nên khi anh Thanh hẹn gặp, Hương thấy cũng bình thường. Thế nhưng về phía anh Thanh, cuộc gặp ấy đã cho anh một cảm giác rằng: “Người con gái này là của mình”.

Khoảng 2 tháng sau, anh Thanh và Hương cùng đi du lịch ở Đà Lạt. Họ đi chơi cùng nhau nhưng thuê 2 phòng khác nhau tại một khách sạn. Trong chuyến đi này, “ông chú” U50 đã ghi điểm trong lòng Hương bởi sự lãng mạn, quan tâm chân thành, lịch sự. Tại thành phố tình yêu, anh Thanh mua hoa, nến, gấu bông tặng Hương. Dù chưa có một lời tỏ tình chính thức xong 2 bên cũng hiểu và cảm nhận được tình cảm của đối phương.

Anh Thanh từng nghĩ sẽ không lấy vợ cho đến khi gặp Hương. Quỳnh Hương đã bị "anh chú" hơn 25 tuổi chinh phục bởi sự lãng mạn, chân thành. Không lâu sau, vào dịp sinh nhật Hương, cả hai tiếp tục có một chuyến du lịch ở TP.HCM và Vũng Tàu (cũ), lần này thì họ ở chung 1 phòng chứ không còn thuê 2 phòng như lần trước nữa. Sau chuyến đi, anh Thanh lại trở về TP.HCM và Hương về Hà Nội. Dù yêu xa nhưng cặp đôi cũng trải qua những ngày tháng đầy lãng mạn. Thỉnh thoảng, họ vẫn bay qua bay lại để gặp nhau. Biết Hương thích hoa, anh Thanh chu đáo đặt hoa tặng nàng, cứ hoa cũ héo là lại có hoa mới. Nam võ sư bày tỏ, đến một thời điểm, anh nhận ra mình cũng đã nhiều tuổi, không muốn cứ yêu đương như vậy nữa mà muốn “chốt hạ”. Khi quyết định “về chung một nhà”, anh Thanh đã lập tức về quê của Hương để nói chuyện với người lớn.

Nam võ sư và bà xã kém tuổi đang trải qua những ngày tháng hôn nhân hạnh phúc.

Hương sống với ông bà nội. Bố của cô đã mất, mẹ Hương thì kém anh Thanh 7 tuổi. Vì khoảng cách tuổi tác nên khi gặp con rể, mẹ của Hương rất ngại vì không biết xưng hô thế nào. Ông bà nội của Hương là người đã đứng ra lo chuyện cưới xin cho cháu gái.

Giữa năm 2025, cặp đôi chính thức “góp gạo thổi cơm chung” sau 2 năm tìm hiểu. Đến hiện tại, họ có một bé gái đáng yêu. Sau hơn 1 năm kết hôn, cặp đôi đang tận hưởng những ngày tháng hôn nhân hạnh phúc. Hương nhận xét ông xã là người rất yêu chiều vợ và khéo chăm con.

Cuộc sống vợ chồng cũng có những điểm chưa hài lòng ở nhau song không nhiều. Hương muốn chồng bớt đi nhậu và cai thuốc lá.

Trong khi đó, anh Thanh “tố” bà xã hay cằn nhằn, muốn làm gì là phải làm luôn chứ không cho chồng thời gian. Vì còn trẻ, chưa chín chắn nên thỉnh thoảng cô cũng có những lời nói khiến chồng bị tổn thương. Trước mong muốn của đối phương, anh Thanh và Hương nắm tay nhau, hứa sẽ thay đổi để vun đắp tổ ấm ngày càng hạnh phúc, trọn vẹn.

Nguồn: Vợ chồng son, Ảnh: FBNV