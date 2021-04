Đến đón con ở trường, mẹ "chết sững" khi được biết 1 người đàn ông lạ đeo khẩu trang xưng là "ông nội" đã đón bé

Hôm 29/3 vừa qua, chị Jessie Harris Bouton, đến từ New York (Mỹ), đã có một phen hốt hoảng khi con gái Lola (3 tuổi) mất tích sau khi được một người đàn ông lạ đeo khẩu trang đến đón tại cổng trường. Người đàn ông này đã xưng là ông nội của con gái chị với người bảo vệ của trường.

Điều đáng nói là chị Jessie chỉ phát hiện ra con mình mất tích sau khi trở về nhà hỏi bố chồng và được biết ông không đi đón Lola.

"Hôm nay, con gái 3 tuổi của tôi đã được đón ra khỏi trường bởi một người đàn ông mà chúng tôi không quen biết".

Chia sẻ trải nghiệm kinh hoàng của mình lên Instagram, bà mẹ kể: "Khi tôi đến đón Lola thì cô giáo nói rằng ông nội đã đến đón con rồi. Điều này thật kỳ lạ vì bố chồng tôi chỉ đi đón cháu khi tôi nhờ. Nhưng rõ ràng hôm đó tôi nhớ là không hề nhờ ông vì tôi không bận việc gì cả.

Hỏi thêm bác bảo vệ thì tôi được biết là Lola đã do dự khi đi cùng "ông nội", nhưng bác ấy lại cho rằng có thể con bé đã thất vọng vì không được mẹ đón như mọi hôm nên dỗi".

Tức tốc trở về nhà, chị Jessie "điếng hồn" khi nhận ra con gái mình không có ở nhà, và bố chồng chị cũng không hề đi đón cháu. "Đó là 15 phút dài nhất và đáng sợ nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi điên cuồng vừa lái xe đến trường vừa gọi điện cho tất cả mọi người từ nhà trường cho đến chồng và người thân cùng nhau đổ xô đi tìm Lola. Nhưng may mắn là sau khi đến trường tôi đã nhìn thấy con mình ở đó", bà mẹ 1 con nhớ lại.

"Cô giáo đã nghĩ người đón Lola là ông nội hay ông ngoại của con tôi, nhưng sự thật không phải như thế".

Hóa ra người đàn ông đeo khẩu trang này là ông nội của một bạn gái khác cùng tên trong lớp. Bình thường ông ấy vẫn thường hay vào tận lớp đón cháu, nhưng hôm đấy lại nhờ bác bảo vệ vào đón giúp. Cô giáo tưởng là ông nội của Lola đến đón mà không vào lớp.

"Những chiếc khẩu trang đã gây hiểu lầm, nhưng tôi vẫn thắc mắc làm thế nào mà người đàn ông ấy lại không nhận ra cháu của mình. Đồng thời, tại sao nhà trường lại có thể dễ dàng trao trả một đứa trẻ khi mà chưa nhìn rõ người đón bé là ai? Có lẽ tôi phải làm việc lại với ban giám hiệu về việc này", chị Jessie nói.

May mắn là sau đó, người đàn ông nọ đã biết mình đón nhầm cháu nên mang đến trả lại cho cô giáo.

Mặc dù câu chuyện của chị Jessie kết thúc có hậu, nhưng chị vẫn muốn kêu gọi các bậc cha mẹ khác cần nâng cao cảnh giác, đồng thời phải dạy trẻ về sự nguy hiểm khi nói chuyện với người lạ, nhất là khi việc đeo khẩu trang nơi công cộng đang trở nên phổ biến. Hãy dạy con yêu cầu được nhìn thấy mặt nếu con không chắc chắn rằng mình có quen biết với người đang nói chuyện với mình.



Chị Jessie nhắn nhủ: "Bạn cần phải hướng dẫn con nói lời yêu cầu được nhìn mặt khi nghi ngờ một ai đó đang tiếp cận mình và hãy dạy con từ chối không đi theo người mình không quen biết. Các vụ việc bắt cóc vẫn đang diễn ra hàng ngày, nhưng không phải lúc nào bạn cũng gặp may mắn. Do đó, hãy đề phòng cẩn thận để bảo vệ sự an toàn của con em chúng ta".

Sau khi câu chuyện được chia sẻ, hàng ngàn người đã gửi lời cảm ơn và chúc mừng Lola đã trở về nhà an toàn:

- Tôi đã đứng tim khi đọc đoạn đầu và đã khóc khi kết thúc câu chuyện. Cảm ơn chị đã chia sẻ!

- Mừng là con chị đã không sao. Nhưng sự việc này thật đáng sợ. Tôi phải dạy bảo lại con của mình.

- Cảm ơn chị đã nâng cao cảnh giác cho mọi người.