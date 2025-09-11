Theo Morning News , ngày 13/4 vừa qua, Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu (thành phố Chương Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc) tiếp nhận một bệnh nhân là cô gái đã ăn lẩu cay với bạn bè sau giờ làm. Cô cảm thấy cổ họng khó chịu nhưng nghĩ rằng chỉ bị viêm họng thông thường nên về nhà.

Tuy nhiên, cơn đau trở nên tồi tệ hơn vào sáng hôm sau, khiến cô khó thở và phải nhập viện. Chỉ 10 phút sau khi vào bệnh viện, cô đột ngột gục xuống. Nhân viên y tế cố gắng hồi sức cấp cứu cho bệnh nhân nhưng không thành, cô được xác nhận là đã qua đời ngay sau đó.

Ảnh minh hoạ.

Các bác sĩ chẩn đoán cô gái mắc viêm nắp thanh quản cấp tính. Đây là tình trạng viêm của một bộ phận ở phía sau cổ họng, có thể gây tử vong do tắc nghẽn luồng khí vào phổi.

Theo Cleveland Clinic, viêm thanh quản cấp tính là tình trạng viêm nhiễm ở thanh quản. Đây là phần cơ quan nằm ở phía sau cổ họng, chịu trách nhiệm điều khiển âm thanh và hô hấp. Khi bị sưng nghiêm trọng, thanh quản có thể gây tắc nghẽn đường thở, dẫn đến ngạt thở và tử vong trong thời gian ngắn.

Các triệu chứng của bệnh thường bắt đầu bằng cảm giác đau họng dữ dội, khàn tiếng, khó nuốt và khó thở. Trong một số trường hợp, bệnh có thể tiến triển rất nhanh chỉ trong vài giờ, gây ra hậu quả nghiêm trọng như trong vụ việc này.

Vào tháng 5/2024, một trường hợp tương tự đã xảy ra ở Chiết Giang, sau khi một người đàn ông ngoài 30 tuổi đến bệnh viện vì đau họng.

Người đàn ông cho biết anh đã uống thuốc sau khi bị cảm lạnh trong vài ngày, nhưng cổ họng ngày càng đau hơn sau khi uống thuốc.

Bác sĩ phát hiện người đàn ông không bị cảm lạnh thông thường mà bị viêm nắp thanh quản cấp tính và khuyên nên đến bệnh viện ngay lập tức để họ có thể cung cấp oxy cho anh.

Tuy nhiên, khi đang được điều trị, người đàn ông đột nhiên ngừng thở. Tim cũng ngừng đập. Rất may, anh đã sống sót sau khi nhân viên bệnh viện tiến hành hồi sức tim phổi và mở khí quản khẩn cấp.

(t/h)