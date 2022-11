Đến 3 quán cà phê tranh thủ tung ra bộ ảnh đón Giáng sinh kẻo cận ngày đi đâu chụp hình cũng phải chờ đợi

Giáng sinh luôn được mọi người chào đón từ rất sớm, trang hoàng và chuẩn bị sắm sửa từ tháng 11. Cận ngày thì là dịp để quây quần cùng gia đình, tụ họp gặp gỡ bạn bè, tổ chức tiệc tùng cùng đồng nghiệp... thế nhưng trước khoảng thời gian này, mọi người vẫn tất bật sắm sửa áo quần, tìm thợ "xịn" để cho ra những bộ hình Noel đẹp mắt.

Nếu muốn có một địa điểm chụp hình nhỏ gọn ấm cúng, vừa trò chuyện vừa sẵn tiện chuyện trò, ăn uống thì ghé ngay các quán cà phê vừa trang trí Giáng sinh xong.

Tiệm Trà Tháng Tư

Địa chỉ: Chi nhánh Y12 Hồng Lĩnh, quận 10, TP.HCM

Chi nhánh 01 Nhiêu Tứ, phường 7, quận Phú Nhuận, TP.HCM

Giá: 25.000 - 45.000 VNĐ

Thời gian mở cửa: 9h - 22h



Nhắc đến địa điểm thường xuyên “thay áo mới” mỗi dịp đặc biệt, dân TP.HCM lại nghĩ ngay đến Tiệm Trà Tháng Tư. Tùy theo mùa, theo lễ hội mà các chi nhánh Tiệm Trà Tháng Tư sẽ được trang trí khác nhau. Dịp Giáng sinh này, từng góc nhỏ đều được quán chăm chút vô cùng tỉ mỉ. Có góc, quán trang trí cây thông xanh treo đầy hạt châu đỏ rực rỡ, có góc, quán trang trí thật nhiều hộp quà với đủ màu sắc tươi vui... Đặc biệt năm nay quán còn đầu tư một chiếc máy phun tuyết cho gia đình nhỏ mang các bé đến chụp hình kỉ niệm, các bạn trẻ tha hồ “sống ảo”.



Ảnh: HaMy Nguyen, Fanpage Tiệm Trà Tháng Tư, Hồng Nhung, @i.am_hptt

Bên cạnh việc thay đổi bày trí liên tục, Tiệm Trà Tháng Tư còn rất “chăm” ra món mới. Điều này giúp thực đơn quán luôn mới mẻ để thu hút nhiều khách hàng đến vui chơi, chụp ảnh, thưởng thức những món bánh, trà thơm ngon.

The Seat Cafe

Địa chỉ: 491/2 Lê Văn Sỹ, phường 12, quận 3, TP.HCM

Giá: 32.000 - 60.000 VNĐ

Thời gian mở cửa: 8h - 22h



Tọa lạc tại quận 3 trong con hẻm Lê Văn Sỹ, The Seat Cafe là một quán cà phê mang phong cách vintage với nhiều cây xanh. Hòa cùng không khí rộn ràng cho một mùa Giáng sinh an lành đang cận kề, The Seat Cafe đã “rục rịch” từ rất sớm. Góc Giáng sinh nhỏ của quán được bày trí đơn giản với tâm điểm là chiếc tủ gỗ mộc mạc đặt giữa tấm thảm len dệt nhiều hoạ tiết, xung quanh có vài cây tùng nhỏ lấp lánh ánh đèn, thêm những chiếc đèn vàng, cây thông... tất cả mang đến một khung cảnh vô cùng nhẹ nhàng, ấm cúng, nhưng cũng không kém phần rực rỡ.



Ảnh: Fanpage The Seat Cafe

Điểm nhấn của The Seat Cafe là các loại bánh ngọt và đồ uống cũng được trang trí theo phong cách Noel kì công như bánh quy chấm sữa được nặn hình người, bánh ngọt được vẽ thành hình cây thông... trông vô cùng xinh xắn, đáng yêu.

Ảnh: @dnk.nh, @joymuse01, Fanpage The Seat Cafe

Maison de Boony

Địa chỉ: 10 Lê Quý Đôn, phường 12, quận Phú Nhuận, TP.HCM

Giá: 30.000 - 45.000 VNĐ

Thời gian mở cửa: 8h - 22h



Dù diện tích không lớn, nhưng Maison de Boony vẫn thu hút đông đảo giới trẻ tại TP.HCM nhờ vào không gian ấm cúng, xinh xắn cùng lối bày trí độc đáo, đầy nghệ thuật. Nếu những quán cà phê khác chỉ dành ra một góc nhỏ để trang trí Giáng sinh cho khách chụp ảnh thì Maison de Boony lại đầu tư dựng cảnh toàn bộ cửa tiệm từ ngoài vào trong khiến nhiều khách hàng ấn tượng.

Ảnh: tebetravelmade

Đến đây, bạn sẽ có cảm giác như thể đang đón Giáng sinh nơi Tây phương xa xôi bởi lối bày trí bàn ghế gỗ, cây thông, đồng hồ quả lắc, loạt tranh đầy ấn tượng của Vincent van Gogh treo khắp nơi... cùng list nhạc Giáng sinh được bật xuyên suốt. Ngoài bánh và nước, quán còn bán nhiều vật dụng nhỏ xinh như cốc handmade cho bạn mua về làm quà.