Đêm tân hôn đẫm vị canh nóng của gã chồng tệ: Đừng để phụ nữ từ mèo hóa hổ!

Ngày thứ hai sau đám cưới, chỉ vì tôi không xới cơm cho cô em chồng đang mải xem tivi, chồng tôi đã thẳng tay tát tôi một cú trời giáng. Anh ta tưởng tôi sẽ khóc lóc nhẫn nhịn, nhưng không, tôi lật ngược bát canh nóng hổi lên đầu anh ta rồi tuyên bố...

Cái tát của sự phụ bạc

Màn hình điện thoại nứt toác, che khuất dòng tin nhắn "Chúc mừng hạnh phúc" của bạn thân. Tôi nhìn chữ "Hỷ" đỏ rực dán trên tường, cảm thấy mỉa mai đến tột cùng.

Tôi vừa đi làm về, đứng bếp hai tiếng đồng hồ để nấu bữa cơm bốn món một canh. Vậy mà Chu Thiến – cô em chồng 23 tuổi nằm ườn trên sofa, mắt dán vào tivi, thản nhiên ra lệnh: "Chị dâu, xới cho em bát cơm đi, đang đoạn gay cấn".

Chu Chấn – người chồng vừa cùng tôi thề non hẹn biển cách đây 24 giờ không ngẩng đầu khỏi điện thoại, buông một câu lạnh lùng: "Tô Đường, đi xới cơm đi".

"Cô ấy không có tay à?" - Tôi lạnh giọng.

Chu Chấn đứng phắt dậy, bóng người cao lớn đè nén không khí: "Cô nói gì?".

"Em nói cô ấy không phải đứa trẻ lên ba. Xới bát cơm không chết ai đâu".

Chát!

Một cái tát nảy lửa khiến tai tôi lùng bùng. Chu Thiến cười khoái chí từ sofa. Thế giới của tôi im lặng một giây, rồi cơn giận bùng phát. Tôi bưng bát canh sườn ngô còn bốc khói nghi ngút, thẳng tay úp ngược lên đầu Chu Chấn.

"Aaaaa!" - Tiếng hét thảm thiết của gã đàn ông bội bạc vang lên. Tôi đứng đó, tay cầm mảnh sứ vỡ, mắt nhìn về phía nhà bếp: "Đứa nào dám động vào tôi lần nữa, tôi thề sẽ biến chỗ này thành hung trạch!".

Bản chất của một gia đình "hút máu"

Chu Chấn bị quấn băng trắng xóa quanh cổ vì bỏng nhưng miệng vẫn không ngừng lải nhải: "Chỉ là chút vết thương nhỏ, đến viện làm gì cho phí tiền".

Về đến nhà, Chu Thiến vẫn ung dung ngồi ăn khoai tây chiên xem tivi như không có chuyện gì xảy ra. Chu Chấn thông báo cô ta sẽ ở lại đây vì "hết hạn thuê phòng".

"Vậy việc nhà ai làm?" - Tôi hỏi.

"Tất nhiên là em rồi. Em là vợ anh, đây là nhà em, em không làm thì ai làm? Em gái là khách, không có đạo lý nào bắt khách làm việc" - Chu Chấn thản nhiên đáp như đó là chân lý.

Tôi nhìn gã đàn ông mình từng yêu sâu đậm suốt ba năm, nhận ra tình yêu của anh ta chỉ là một chiếc bẫy để tuyển một người giúp việc không lương. Anh ta lấy lý do "gia đình" để bao biện cho sự ích kỷ, lấy lý do "nóng tính" để hợp thức hóa bạo lực.

Trong hôn nhân, cái tát đầu tiên không phải là tai nạn, nó là lời tuyên bố về vị thế. Nếu bạn chọn nhẫn nhịn, cái tát thứ hai sẽ mang theo cả sự khinh thường.

Ai mới là chủ nhân thật sự?

Sáng hôm sau, mẹ chồng tôi xuất hiện. Bà không hỏi thăm vết thương trên mặt tôi, mà ném một tờ giấy vào mặt tôi: "Dù sao cái nhà 200m2 này cũng là của vợ chồng con, sổ tiết kiệm kia đứa cho em trai thằng Chấn đi, nó còn lấy vợ".

Chu Chấn đứng bên cạnh gật đầu phụ họa: "Đúng đấy, em làm chị cả, phải biết lo cho các em".

Tôi cười, nụ cười lạnh lẽo chưa từng có. Tôi lấy từ trong túi xách ra một tập hồ sơ: "Chu Chấn, anh quên rồi sao? Căn nhà này, tiền cọc là do tôi trả, tiền trả góp hàng tháng cũng rút từ lương của tôi vì anh nói anh phải gửi tiền về quê cho mẹ. Trong hợp đồng mua nhà, chỉ có tên của tôi".

Gương mặt cả nhà họ Chu biến sắc. Chu Chấn gầm lên: "Cô nói gì? Cô lừa tôi?".

"Không, tôi chỉ bảo vệ tài sản của mình trước khi rước một lũ ký sinh trùng vào nhà thôi" - Tôi nhấn nút ghi âm trên điện thoại, phát lại đoạn Chu Chấn thừa nhận việc đánh tôi và bắt tôi làm việc nhà như nô lệ.

"Bằng chứng bạo hành gia đình, bằng chứng ngoại tình của anh với cô thư ký mà tôi vừa thu thập được tối qua... Chu Chấn, chúng ta ly hôn. Trong vòng 24 giờ, nếu ba người không biến khỏi đây, tôi sẽ gọi cảnh sát và tòa án".

Mẹ chồng tôi định xông vào nhưng tôi đã cầm sẵn chiếc bình chữa cháy ở góc cửa: "Thử bước tới xem, tôi nói được là làm được!".

Kỳ nghỉ lễ năm ấy, tôi tiễn "gia đình" đó ra khỏi cửa với sự bình thản đến lạ kỳ. Chu Chấn từ một tổng tài tự phong trở thành kẻ trắng tay, gánh thêm khoản nợ vì vi phạm hợp đồng hôn nhân. Chu Thiến mất nơi ở sang chảnh, phải quay về căn phòng trọ rẻ tiền.

Tôi ngồi một mình trong căn hộ rộng lớn, gỡ bỏ chữ "Hỷ" rách nát trên tường.

Phụ nữ không cần một người đàn ông che mưa chắn gió, vì đôi khi, chính người đó lại là cơn bão lớn nhất đời họ. Đừng sợ việc biến căn nhà thành hung trạch, hãy sợ việc biến trái tim mình thành một nấm mồ cho những kẻ không xứng đáng.

Bát canh nóng không chỉ làm bỏng da thịt Chu Chấn, mà còn thức tỉnh linh hồn đang mê muội của tôi. Tự do, hóa ra lại có mùi vị thanh thản như vậy.