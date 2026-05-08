Vbiz xuất hiện cặp đôi nghi "phim giả tình thật": Gọi vợ xưng chồng nhưng không ai đồn, lộ clip tình tứ thì mới vỡ lẽ

Tối 7/5, mạng xã hội rần rần trước loạt ảnh team qua đường bắt gặp Negav và Uyển Ân xuất hiện cùng nhau trên phố. Trong khoảnh khắc bị ghi lại, Negav diện nguyên cây đen cá tính còn Uyển Ân mặc áo tím phối quần jeans đơn giản. Điều khiến netizen "đứng ngồi không yên" chính là việc cả hai thoải mái nắm tay, "xà nẹo", trò chuyện vô cùng tự nhiên giữa đường phố đông người.

Negav và Uyển Ân bị team qua đường bắt gặp nắm tay tình tứ trên phố

Ngay sau khi loạt ảnh lan truyền, cư dân mạng lập tức bắt đầu xâu chuỗi lại hàng loạt hint đáng ngờ trước đó. Nhiều người còn phải thốt lên rằng Negav và Uyển Ân đã phát lộ nhiều điểm đáng ngờ suốt thời gian dài nhưng không ai nhận ra.

Một trong những chi tiết bị đào lại nhiều nhất chính là những clip đu trend chung của cả hai trên TikTok. Negav và Uyển Ân từng nhiều lần quay video cùng nhau với vibe vô cùng thoải mái, vui vẻ. Đáng chú ý, trong một số màn tương tác, cả hai còn thoải mái gọi nhau là "vợ - chồng" theo kiểu trêu đùa. Tuy nhiên thời điểm đó, cư dân mạng không đặt nghi vấn hẹn hò bởi ai cũng nghĩ đây chỉ là cách nói vui giữa hội bạn thân.

Cư dân mạng tổng hợp nhiều hint đáng ngờ của Negav và Uyển Ân (Clip: @itsphuongi)

Không chỉ vậy, Negav và Uyển Ân vốn đã có cơ hội hợp tác từ trước khi cùng tham gia phim Bộ Tứ Báo Thủ của Trấn Thành. Trong phim, cả hai vào vai một cặp vợ chồng nên có khá nhiều phân cảnh tương tác. Không ai ngờ rằng sau dự án này, Negav và em gái Trấn Thành lại ngày càng thân thiết ngoài đời.

Sau khi đóng phim chung, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng hội bạn trong các buổi tụ tập, ăn uống hay đi chơi riêng. Trên MXH, netizen nhiều lần bắt gặp Negav và Uyển Ân có mặt trong cùng khung hình nhưng chưa từng nghĩ đây là một cặp đôi của Vbiz.

Negav và Uyển Ân từng đóng cặp vợ chồng trong phim của Trấn Thành

Cả hai trở nên thân thiết và thường xuất hiện cùng nhau trong nhóm bạn chung

Negav và Uyển Ân thường tụ họp bên hội bạn, từ ăn uống, du lịch cho đến chụp ảnh nhóm

Trước khi lộ clip tình tứ, nhiều người không nghi ngờ mối quan hệ Negav và Uyển Ân

Người được cho là "đánh tiếng" nhiều nhất về mối quan hệ này lại chính là Pháp Kiều - bạn thân của cả hai. Trước đó trong một buổi livestream, Negav than đói bụng với Pháp Kiều. Đáp lại, Pháp Kiều liền hỏi đàn anh có muốn ăn "bánh dé" không. Ngay khi nghe xong, Negav bật cười đầy ngượng ngùng vì “bánh dé” đọc lái thành "bé Dánh" - biệt danh của Uyển Ân.

Không dừng lại ở đó, mới đây Negav còn đăng tải khoảnh khắc đi ăn cùng Uyển Ân và Pháp Kiều. Dưới phần bình luận, Pháp Kiều tiếp tục để lại câu nói gây chú ý: "Nhìn em bén quá, bén đòng". Netizen nhanh chóng phát hiện "bén đòng" đọc ngược lại thành "bóng đèn", được hiểu là người chen vào giữa một cặp đôi đang hẹn hò.

Pháp Kiều không ít lần úp mở về mối quan hệ của Negav và Uyển Ân

Sau khi loạt ảnh nắm tay bị lan truyền, cư dân mạng mới đồng loạt vỡ lẽ rằng hàng loạt hint trước đó dường như không hề ngẫu nhiên. Từ cách tương tác, ánh mắt, những màn trêu đùa cho đến việc liên tục xuất hiện cạnh nhau, tất cả đều khiến nghi vấn “phim giả tình thật” của Negav và Uyển Ân bùng nổ khắp MXH.

Hiện tại, cả Negav lẫn Uyển Ân vẫn chưa lên tiếng về mối quan hệ này. Dù vậy, cư dân mạng đã bắt đầu chia sẻ lại loạt khoảnh khắc bên nhau của cả hai, đồng thời bàn tán sôi nổi về cặp đôi mới của Vbiz.

Negav và Uyển Ân chưa lên tiếng về khoảnh khắc khoác tay nhau giữa phố

Ảnh: Tổng hợp