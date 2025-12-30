Để xuân 2026 gặp may, hãy học cách "cách vật, duyệt kỷ"

Cuộc sống hiện đại cuốn ta đi trong những lo toan tất bật, nhưng lạ thay, con người ta vẫn luôn có một bản năng kỳ diệu: Bản năng "cúi đầu" trước cái đẹp. Đó có thể là lúc bạn vội vã dừng xe chỉ để chụp lại bầu trời chiều đang ngả màu tím biếc, hay ngẩn ngơ trước một bình hoa vừa hé nụ trong góc phòng. Không phải ngẫu nhiên mà ánh sáng, cỏ cây và hoa lá lại có sức hút tựa nam châm đến thế. Chúng không chỉ là vật vô tri, mà là liều thuốc chữa lành. Mùa xuân này, hãy thử sống chậm lại một nhịp, để học cách "cách vật, duyệt kỷ" - ngắm nhìn vạn vật để tìm thấy niềm vui cho chính mình.





Chúng ta luôn dễ dàng "thỏa hiệp" trước những điều đẹp đẽ

Bạn có nhận ra không? Vào những ngày trời trong, khi không khí lãng đãng mùi hương của đất trời giao mùa, tâm trạng con người bỗng trở nên nhẹ bẫng. Một chút nắng đẹp thôi cũng đủ khiến tay muốn cầm ngay chiếc máy ảnh hay điện thoại lên để lưu giữ lại. Đó không đơn thuần là thói quen "sống ảo", mà là sự rung động chân thành của trái tim.

Ánh sáng và hoa cỏ dường như có một tần số năng lượng riêng. Dù ở bất cứ đâu, bất cứ khi nào, chúng như những thỏi nam châm hút chặt lấy ánh nhìn và tâm trí ta. Đó là sự kết nối kỳ diệu giữa Con người và Vạn vật. Một bình hoa đẹp đặt cạnh tách cà phê thơm ngào ngạt, một chiếc đĩa gốm mộc mạc đựng vài chiếc bánh quy giòn tan... tất cả tạo nên một cuộc "hội ngộ" đầy chất thơ. Khoảnh khắc ấy, hoa cỏ, đồ vật và con người không còn tách rời, mà hòa quyện vào nhau, nương tựa vào nhau để tỏa sáng.





Cách ta ngắm nhìn cuộc đời phản chiếu chính tâm hồn ta

Người ta thường nói, xem những bức ảnh một người chụp, có thể đoán được tâm tính của họ. Việc chúng ta tỉ mẩn ghi lại từng vụn vặt của cuộc sống từ giọt sương trên lá đến vết loang của nắng trên tường chính là sự phản chiếu rõ nét nhất của một tâm hồn biết rung cảm.

Nó liên quan mật thiết đến gu thẩm mỹ và niềm yêu thích riêng tư của mỗi người. Người xưa có câu "Cách vật, duyệt kỷ", ý chỉ việc quan sát, tìm hiểu vạn vật xung quanh, chưng diện một bình hoa, chọn một món đồ đẹp... suy cho cùng đích đến cuối cùng là để làm vui chính mình (duyệt kỷ). Đó không phải là phô trương, đó là một thái độ sống. Một thái độ trân trọng hiện tại, biết ơn những niềm vui nhỏ bé và nuôi dưỡng sự an yên trong tâm hồn. Khi lòng ta vui, nhìn đâu cũng thấy cảnh đẹp.





Xuân không nói, nhưng dịu dàng cả thế gian

Tháng Giêng, gió xuân về mang theo chút hơi ấm len lỏi qua từng kẽ lá. Mùa xuân vốn dĩ chẳng biết nói năng, ấy vậy mà sự hiện diện của nó lại khiến cả thế gian trở nên dịu dàng quá đỗi. Hoa cỏ cũng chẳng biết thốt nên lời, nhưng sự rực rỡ của chúng lại lãng mạn hóa cả chốn nhân gian này.

Trong dòng chảy thời gian, khi cỏ cây đang thảnh thơi tận hưởng đất trời, thì gió bắt đầu ấm dần lên, hoa bắt đầu lần lượt nở. Mọi thứ cứ thế diễn ra đúng như quy luật, những điều tốt đẹp luôn "như hẹn mà tới". Chẳng cần phải vội vã cưỡng cầu, mùa nào thức nấy, hoa nào hương nấy.

Tranh thủ lúc "hoa sự" đang độ đẹp nhất, sao không tự thưởng cho mình một khoảng trời riêng? Hãy thử làm một người thưởng hoa tự tại. Tạm gác lại những deadline, những âu lo cơm áo, để dành trọn vẹn một buổi sáng chỉ để ngắm hoa, uống trà. Biến những ngày bình thường trôi qua trở nên thi vị hơn.





Có người từng bảo: "Xuân lai vô sự, chỉ vị hoa mang" – Mùa xuân đến chẳng có việc gì làm, chỉ bận rộn vì hoa. Câu nói nghe có vẻ lười biếng nhưng lại đầy ắp sự tận hưởng. Thời gian trôi đi nhẹ nhàng, năm tháng ngậm hương thơm.

Sống, bản thân nó đã là một hành trình đẹp đẽ. Nhưng sống sao cho rực rỡ, bước ra khỏi những xô bồ của cuộc đời "đại lãng đào sa" (sóng lớn đãi cát) lại càng đẹp hơn. Yêu cuộc sống này là một năng lực, và dám nở rộ theo cách riêng của mình, không sợ hãi ánh mắt phán xét của người đời, lại là một bản lĩnh tuyệt vời.

Cũng như loài hoa kia, dù mọc trong vườn thượng uyển hay ven đường đầy bụi, chúng vẫn cứ hồn nhiên dâng hiến hương sắc cho đời. Phụ nữ chúng ta cũng vậy, hãy cứ là một đóa hoa, dịu dàng nhưng kiên định, lặng lẽ nhưng ngát hương, và quan trọng nhất: Nở vì chính mình, vui vì chính mình.