Trong văn hóa phương Đông, chữ "An" (安) mang một tầng nghĩa vô cùng sâu sắc mà ít người đàn ông nào thực sự thấu hiểu. Chữ An được cấu thành từ bộ Miên (宀) tượng trưng cho mái nhà, và bên dưới là bộ Nữ (女) tượng trưng cho người phụ nữ. Hàm ý của người xưa thật giản đơn nhưng thấm thía: Dưới mái nhà có bóng dáng người phụ nữ, đó mới là sự an định, là bình yên. Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ. Một ngôi nhà dù to đẹp đến đâu, nếu thiếu đi bàn tay vun vén và nụ cười của người vợ, thì đó mãi chỉ là những khối bê tông lạnh lẽo, thiếu đi sinh khí. Bởi lẽ, phụ nữ chính là phong thủy, là khí số quyết định sự thịnh suy của cả một gia đình.

Phụ nữ là "phong thủy", là chìa khóa vạn năng của mái ấm

Có một câu nói dân gian mà các cụ vẫn thường rỉ tai nhau: "Giàu vì bạn, sang vì vợ", hay thâm thúy hơn là "Gia đình phú quý hay không, cứ nhìn vào nàng dâu". Câu nói này không ám chỉ việc người vợ phải mang của hồi môn chất chồng về nhà chồng, mà nói về cái "đức" và cái "tài" của người phụ nữ trong việc tề gia nội trợ. Người vợ khéo léo không chỉ là người biết co kéo "khéo ăn thì no, khéo co thì ấm", mà còn là người biết nhìn xa trông rộng, là tay hòm chìa khóa quản lý kinh tế, biết dự liệu những biến cố để gia đình luôn vững vàng trước sóng gió.

Một người phụ nữ có trí tuệ và đức hạnh giống như một vị quân sư thầm lặng. Họ biết khi nào cần nhu, khi nào cần cương, biết cách giữ thể diện cho chồng nhưng cũng đủ bản lĩnh để "kìm cương" khi người đàn ông của mình đi lạc hướng. Khi người vợ hội tụ đủ sự thốn đáo, cần kiệm và yêu thương, tự khắc gia đình ấy sẽ sinh ra vượng khí, của cải cứ thế mà tích tụ.





Đức hạnh của người vợ quyết định tài vận của người chồng

Trong nhân tướng học và phong thủy học, tâm sinh tướng là điều có thật. Một người phụ nữ có đức hạnh, tâm tính thiện lương, không tham lam, không đố kỵ, luôn giữ lòng bao dung và hiếu thuận, tự nhiên gương mặt sẽ toát lên vẻ phúc hậu, sáng ngời. Đó chính là cái "tướng vượng phu" mà người đời hay nhắc đến. Ngược lại, sự hẹp hòi, ích kỷ, hay ghen tuông vô lối sẽ tạo ra những luồng khí xấu, khiến gia đạo lục đục, tài lộc vì thế mà đội nón ra đi.

Người ta ví phụ nữ như nước. Nước có đặc tính mềm mại nhưng cũng ẩn chứa sức mạnh to lớn. Trong ngũ hành, Thủy (nước) tượng trưng cho Tài (tiền tài). Thế nên, phụ nữ chính là tài mệnh của gia đình. Đàn ông là dương, phụ nữ là âm. Âm dương có hòa hợp thì vạn vật mới sinh sôi. Một người phụ nữ với ánh mắt trong trẻo, nụ cười rạng rỡ, cơ thể khỏe mạnh chính là nguồn năng lượng dương tích cực nhất, thay đổi hoàn toàn vận mệnh của ngôi nhà. Vì vậy, phụ nữ à, hãy nhớ rằng việc tu dưỡng khí chất, giữ gìn phẩm hạnh và nhan sắc không chỉ vì bản thân, mà còn là cách để tích phúc cho chồng con.





Đàn ông càng "sợ" vợ, nhà càng giàu to

Nghe có vẻ ngược đời, nhưng thực tế đã chứng minh: Những gia đình mà người chồng biết "sợ" vợ thường có kinh tế từ khá giả đến giàu có. Chữ "sợ" ở đây không phải là nhu nhược, hèn kém, mà là sự nể trọng, nâng niu và xót vợ. Vì xót vợ vất vả nên không nỡ làm vợ buồn; vì trân trọng vợ nên không muốn vợ phải rơi nước mắt.

Khi người chồng biết yêu thương, tâm trạng người vợ sẽ vui vẻ, dịu dàng như nước. Mà nước thì dưỡng vạn vật, nước chảy chỗ trũng, tiền tài cũng theo đó mà về. Ngược lại, nếu người chồng vô tâm, thô bạo, biến vợ mình thành một người đàn bà hay cáu gắt, oán hận, thì chẳng khác nào tự tay chặn đứng đường tài lộc của chính mình. Phụ nữ dịu dàng thì gia đình hưng vượng, phụ nữ oán khí xung thiên thì gia đạo suy tàn. Muốn biết người đàn ông thành đạt đến đâu, đừng nhìn ví tiền của anh ta, hãy nhìn vào nụ cười và trang phục của người phụ nữ đi bên cạnh anh ta.





5 dấu hiệu nhận biết người vợ là quý nhân của cuộc đời

Đàn ông lấy vợ, kỵ nhất là lấy về "bình hoa di động", quý nhất là lấy được người "tâm sắc". Nhan sắc rồi sẽ phai tàn theo năm tháng, nhưng tâm sắc đức hạnh thì càng già càng thấm, càng có tuổi càng lộ rõ nét phúc hậu. Nếu may mắn có được người phụ nữ sở hữu 5 đặc điểm này bên cạnh, các anh chồng nhất định phải trân trọng như báu vật:

Thứ nhất, là người luôn chừa lại những gì tốt ngon nhất, tốt đẹp nhất cho chồng con trong những bữa cơm thường nhật.

Thứ hai, là người vẫn nắm chặt tay bạn, mỉm cười động viên và truyền cho bạn dũng khí khi bạn thất bại, trắng tay hay rơi xuống vực sâu của sự nghiệp.

Thứ ba, là người đêm đêm vẫn chong đèn đợi cửa, dù muộn đến mấy cũng chờ bạn về nhà mới an tâm chợp mắt.

Thứ tư, là người thay bạn gánh vác việc hiếu nghĩa, chăm sóc cha mẹ hai bên chu toàn khi bạn mải mê chinh chiến nơi thương trường.

Và cuối cùng, quan trọng nhất, là người con gái đã can đảm gật đầu làm vợ bạn khi bạn chưa có gì trong tay, chấp nhận cùng bạn ăn chung một bát mì, đi chung một chiếc xe cũ kỹ.

Đàn ông thường được ví là trụ cột, là nóc nhà, là người che mưa chắn gió. Nhưng phụ nữ mới chính là nền móng, là phong thủy, là linh hồn của ngôi nhà ấy. Muốn cây đời xanh tươi, gốc rễ phải được tưới tắm. Muốn gia đình hưng vượng, người vợ phải được yêu thương. Phụ nữ sướng hay khổ là do tấm chồng, nhưng đàn ông giàu hay nghèo, vinh hay nhục, phần lớn lại do cách họ đối đãi với người vợ tào khang của mình.

Gia đình có khí số hay không, cứ nhìn vào gương mặt người vợ là rõ nhất!