Mới đây, mạng xã hội Tiktok truyền tay nhau đoạn video ghi lại hình ảnh Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc và Đệ nhất phu nhân Uzbekistan, khiến nhiều người trầm trồ. Cả hai đều vô cùng xinh đẹp, quý phái. Trong đó, nhan sắc của Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc khiến nhiều người muốn ngắm mãi không thôi bởi vẻ đẹp không tuổi, trong trẻo như búp bê.



Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc (bên phải) và Đệ nhất phu nhân Uzbekistan (bên trái). (Ảnh chụp màn hình)

Nhiều người hâm mộ thực sự sốc sau khi phát hiện bà Kim, vợ tổng thống Hàn Quốc, đã 51 tuổi. Họ nhận định, bà trẻ hơn 10-20 tuổi so với tuổi thật. Truyền thông tiết lộ, ngoài việc trang điểm nhẹ nhàng như không, chú trọng chăm sóc da hàng ngày, bà Kim tìm đến các phương pháp thẩm mỹ không xâm lấn, hay còn gọi là thẩm mỹ nội khoa. Việc can thiệp thẩm mỹ đúng cách, không lạm dụng đã giúp bà có được nhan sắc tươi trẻ hơn rất nhiều so với tuổi thật.

Chuyên gia nói 3 phương pháp thẩm mỹ nội khoa có thể được Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc tìm đến để trẻ mãi không già

BS thẩm mỹ da liễu, Einas Mousa (người sáng lập Phòng khám da liễu Perla, Anh) cho rằng, "vẻ ngoài bất chấp tuổi tác đáng kinh ngạc" của bà Kim có thể là "do sự kết hợp của nhiều phương pháp điều trị thẩm mỹ không xâm lấn". Các thủ thuật như tiêm chất làm đầy, botox là những phương pháp phổ biến để trẻ hóa làn da mà không cần phẫu thuật.

"Vẻ ngoài bất chấp tuổi tác đáng kinh ngạc" của bà Kim có thể là "do sự kết hợp của nhiều phương pháp điều trị thẩm mỹ không xâm lấn". (Ảnh: Internet)

"Những phương pháp điều trị này có thể giúp làm mờ nếp nhăn và phục hồi sự căng mọng, mang lại vẻ ngoài trẻ trung tự nhiên", chuyên gia này nói thêm. Người ta cũng cho rằng, vẻ ngoài rạng rỡ của Đệ nhất phu nhân có thể là nhờ "trang điểm ít hơn mà hiệu quả", chế độ chăm sóc da nghiêm ngặt. Hơn nữa, người Hàn Quốc từ lâu đã nổi tiếng có làn da nguyên bản trẻ đẹp, chưa cần tính đến việc can thiệp thẩm mỹ.

Laura Kay (chuyên gia làm đẹp, đồng thời là Nhà sáng lập Laura Kay tại London, Anh) cho rằng, Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc còn có thể đã tìm đến trị liệu da bằng laser. Là người quan trọng, bà Kim hẳn là người luôn tìm đến những thứ tốt nhất. Ngoài ra, tiêm chất làm đầy, botox rất có thể đã được bà tìm đến vì làn da của bà trông hơi căng.

Thẩm mỹ nội khoa được chuyên gia đánh giá thế nào?

Theo BS Đỗ Tuấn Anh (khu Điều trị Laser, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), thẩm mỹ nội khoa hiện nay được nhiều chị em tìm đến vì không cần phẫu thuật, không cần nghỉ dưỡng, đẹp tự nhiên, nhanh chóng. Chúng cũng không để lại sẹo, không lo viêm nhiễm, cực kỳ hiếm xảy ra tai biến, biến chứng...

Những phương pháp thẩm mỹ nội khoa có thể giúp làm mờ nếp nhăn và phục hồi sự căng mọng, mang lại vẻ ngoài trẻ trung tự nhiên. (Ảnh: Internet)

Đó là lý do phụ nữ hiện đại, nhất là chị em ngoài 40 tuổi nên tìm đến những phương pháp này nếu muốn có vẻ ngoài tươi trẻ tự nhiên, tràn đầy sức sống hơn tuổi thật. Hiện nay, có rất nhiều phương pháp thẩm mỹ nội khoa giúp bạn lấy lại nhan sắc thanh xuân. Bạn có thể lựa chọn và tìm đến một số phương pháp phổ biến như:

- Tiêm filler: Tiêm chất làm đầy vào các khu vực trên khuôn mặt như má, cằm và môi, nhằm tạo hình dáng khuôn mặt.

- Tiêm botox: Botox được sử dụng để làm giảm các nếp nhăn trên mặt, đặc biệt là vùng trán, giữa lông mày và xung quanh mắt.

- Các liệu pháp laser và ánh sáng: Công nghệ này giúp cải thiện độ đàn hồi của da, giảm nếp nhăn, điều trị các vấn đề về sắc tố da như nám, tàn nhang.

Dù bạn có lựa chọn phương pháp nào thì cũng không nên tùy tiện quyết định mà nên tham khảo bác sĩ. (Ảnh: Internet)

- Liệu pháp PRP: Phương pháp này sử dụng huyết tương giàu tiểu cầu từ máu của chính bệnh nhân, để kích thích quá trình tái tạo tế bào da.

- Thermage: Sử dụng sóng radio tần số cao để làm săn chắc da và giảm sự xuất hiện của nếp nhăn.

Dù bạn có lựa chọn phương pháp nào thì cũng không nên tùy tiện quyết định. Tốt nhất, bạn nên tìm đến bác sĩ chuyên da liễu, thẩm mỹ nội khoa để được thăm khám, chẩn đoán chính xác tình trạng lão hóa và có giải pháp phù hợp nhất đi kèm.

Ngoài các phương pháp thẩm mỹ, các yếu tố lối sống như chế độ ăn uống cân bằng, tập thể dục thường xuyên và uống đủ nước, cũng góp phần đáng kể vào việc giữ vẻ ngoài trẻ trung. Do đó đừng quên duy trì đầy đủ những yếu tố này mỗi ngày nhé!