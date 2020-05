Để HS tiểu học ra khỏi trường, đi bộ 13km về: Trường nói "10 năm mới có một lần"

Mới đây, trên mạng xã hội chia sẻ hàng loạt một đoạn thông báo tìm người thân cho một em học sinh với nội dung: "Hôm nay mình đi từ Buôn Ma Thuột về Ea Kar thì gặp bạn nhỏ này. Hỏi ra bạn này học trường tiểu học quốc tế BMT, nhà ở Phước An. Hôm nay không hiểu vì lý do gì bạn đi bộ từ BMT tới Km12 thì người dân phát hiện đang đi dặt dẹo, nên đưa vào nhà hỏi mới biết chuyện...Bạn tên G. H., mẹ tên H., bố tên K. nhà ở đoạn công viên Phước An".



Sau khi nội dung trên được đăng tải đã nhanh chóng thu hút được nhiều lượt quan tâm, chia sẻ để mong em học sinh có thể tìm được người thân. Được biết, em học sinh được đề cập trên là T. G. H. hiện là học sinh lớp 2, trường Tiểu học Quốc tế Buôn Ma Thuột (TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk).

Đại diện ban lãnh đạo trường Tiểu học Quốc tế Buôn Ma Thuột làm việc với phóng viên.

Chiều 16/5, PV có buổi làm việc với đại diện trường nơi em T. G. H. đang theo học, phía nhà trường xác nhận thông tin có em học sinh nói trên đi bộ 13km để về nhà.

Lý giải về việc để học sinh đi bộ hơn 13km tự về nhà, ông Trương Văn Lương, Chủ tịch Hội đồng quản trị cho biết, sáng hôm xảy ra vụ việc (ngày 15/5) em học sinh này đã trèo tường để trốn khỏi trường, nhưng nhà trường đã bắt lại và đưa vào lớp học. Tuy nhiên, đến khoảng 12h45 trưa, lại tiếp tục tự ý trốn ra ngoài qua cổng tiếp tế thực phẩm, mà khu vực này không có bảo vệ nên nhà trường không phát hiện được.

Tới 16 giờ chiều, cô Nguyễn Thị Hoàng Oanh, chủ nhiệm lớp vào lớp thì không thấy em T. G. H. nên lập tức báo cáo lên nhà trường. Ngay sau khi nhận tin báo, nhà trường đã trích xuất camera theo dõi, đồng thời chia làm 10 nhóm để đi tìm và báo cho công an khu vực gần phối hợp, nhưng mãi không tìm được.

Đến tối, khi thông tin tìm người thân cho em học sinh được chia sẻ rộng rãi, nhà trường đã chủ động liên hệ và trực tiếp tới Công an Krông Pắk, gặp em học sinh và gia đình.

Trường Tiểu học Quốc tế Buôn Ma Thuột.

Theo nhà trường, sau khi trốn khỏi trường, em học sinh này đi bộ 13km đến thị trấn Phước An. Tới đây thì gặp 2 chú bộ đội, sau khi hỏi chuyện thì được 2 người này đưa đến công an huyện Krông Pắk và đăng tải thông tin trên mạng xã hội.

"Không phải nhà trường buông lỏng quản lý, mà đây là sự cố ngoài ý muốn vì nhà trường quá nhiều học sinh nên không thể quản lý hết được. Nói chung, chúng tôi phải nhận trách nhiệm về quản lý học sinh, tuy nhiêm đây là sơ suất rất nhỏ, 10 năm mới có 1 lần sơ suất", ông Trương Văn Lương nói.

Vị này cũng cho biết thêm, khi phát hiện sự việc, bản thân giáo viên chủ nhiệm đã rất hoảng sợ và lo lắng. Tuần tới nhà trường sẽ tổ chức họp để kỉ luật, kiểm điểm đối với giáo viên và những cá nhân liên quan.