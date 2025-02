Sáng 7/2, tờ Sohu đưa tin, nữ diễn viên Trung Quốc Trương Nhuệ đã gây sốt khi chia sẻ lên mạng xã hội Tiểu Hồng Thư cuộc trò chuyện với tài tử Hyun Bin trong buổi tiệc mừng công của tác phẩm điện ảnh Harbin hồi tháng 4/2023. Trương Nhuệ cho biết Hyun Bin ban đầu muốn tận hưởng thêm thời gian riêng tư bên bà xã Son Ye Jin sau khi kết hôn, nhưng ai dè lại có em bé nhanh tới vậy.

Cũng theo lời nữ diễn viên họ Trương, vào thời điểm Hyun Bin bận quay phim ở nước ngoài, nam diễn viên từng lo mình không về kịp vào ngày Son Ye Jin sinh con do ngày dự sinh đến sớm hơn so với suy nghĩ của anh. Nhưng may mắn thay, nam diễn viên đã về đúng ngày và ở cạnh bên bà xã minh tinh vào thời khắc quan trọng của cuộc đời.

Theo lời Trương Nhuệ, Hyun Bin lo lắng mình sẽ không về Hàn kịp vào ngày Son Ye Jin sinh con đầu lòng

Chuyện tình đẹp như phim của Son Ye Jin - Hyun Bin lại tiếp tục chiếm sóng mạng xã hội trong ngày 7/2

Cũng trong bài đăng gây bão mới đây, Trương Nhuệ bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm Hyun Bin dành cho vợ con: "Khi Hyun Bin nói về vợ con, gương mặt anh ấy toát lên niềm hạnh phúc vô bờ. Thời điểm chúng tôi trò chuyện, con trai Hyun Bin cũng vừa mới chào đời. Và anh ấy đã cho chúng tôi xem ảnh quý tử đầu lòng. Em bé đáng yêu lắm, trông vô cùng trắng trẻo và dễ thương. Không thể tưởng tượng được bây giờ em bé sẽ còn đẹp tới mức nào nữa. Hyun Bin nói rằng bây giờ ngày nào anh ấy cũng nghĩ về quý tử, nhưng lại lo lắng chuyện mình về nhà quá muộn sẽ làm phiền tới 2 mẹ con".

Nữ diễn viên họ Trương còn gây chú ý khi tiết lộ, Son Ye Jin đóng vai trò quan trọng khiến Hyun Bin thay đổi hoàn toàn suy nghĩ về chuyện lập gia đình: "Hyun Bin tâm sự rằng trước đây anh ấy không nghĩ đến chuyện kết hôn. Thế nhưng, sau khi gặp được Son Ye Jin, anh ấy lại thay đổi suy nghĩ và muốn lập gia đình".

Trương Nhuệ cho biết Huyn Bin chia sẻ về vợ con với niềm hạnh phúc vô bờ

Hyun Bin - Son Ye Jin nên duyên từ siêu phẩm Hạ Cánh Nơi Anh. Sau khoảng 2 năm hẹn hò, cặp đôi hạng A tổ chức hôn lễ hoành tráng hồi tháng 3/2022 trong niềm hân hoan của công chúng. 2 ngôi sao hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng vào ngày 27/11 cùng năm.