Trong tập phát sóng ngày 26/2 của chương trình "My Little Old Boy" (SBS), diễn viên Uhm Ji Won - bạn thân Son Ye Jin đã tham gia với vai trò MC đặc biệt.

Uhm Ji Won hé lộ vẻ ngoài của con trai Son Ye Jin - Hyun Bin đẹp mới mức dù không phải con mình, cô vẫn muốn đi khoe khắp nơi

Nhắc đến hội bạn thân nổi tiếng gồm Gong Hyo Jin và Son Ye Jin, Uhm Ji Won không khỏi tự hào khi nói về con trai đầu lòng của cặp đôi Hyun Bin - Son Ye Jin.

Nữ diễn viên bày tỏ sự ngưỡng mộ trước vẻ đẹp của con trai Son Ye Jin: "Dù không phải con mình nhưng tôi thực sự muốn khoe vì cậu bé quá mức đẹp trai". Nữ diễn viên còn hài hước nhận xét thêm: "Đáng lẽ gen di truyền có thể thay đổi nhưng trường hợp này thì không, thật đáng kinh ngạc!".

Trong chương trình, các MC đã dành nhiều lời khen ngợi cho vẻ ngoài trẻ trung của Uhm Ji Won, thậm chí còn hài hước đặt câu hỏi: "Chị phải chi bao nhiêu tiền cho việc chăm sóc sắc đẹp mỗi năm vậy?".

Uhm Ji Won tiết lộ cô sử dụng phương pháp lấy chun buộc vòng qua tai trước khi trang điểm để giúp giảm sưng mặt

Bên cạnh việc chia sẻ về bí quyết giữ gìn nhan sắc, Uhm Ji Won cũng tiết lộ một mẹo nhỏ giúp giảm sưng phù. Cô cho biết mình dễ bị phù nề, vì vậy thường dùng dây chun buộc vào tai trước khi trang điểm để kích thích lưu thông bạch huyết. Uhm Ji Won chia sẻ: "Làm như vậy sẽ giúp giảm sưng đáng kể". Mẹo làm đẹp đơn giản này đã khiến các bà mẹ trong chương trình vô cùng thích thú.