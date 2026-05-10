Đây rồi cặp đôi vô tri nhất phim Hàn: Tiểu thư và giám đốc visual 1.000 điểm, cứ mở miệng là tấu hài

Giữa lúc cõi mạng đang mải mê "chèo thuyền" cặp chính Hee Joo (IU) và Đại quân Lee Ahn (Byeon Woo Seok) trong siêu phẩm Perfect Crown, thì một cặp đôi khác cũng nhanh chóng giật spotlight mạng xã hội. Đó là người anh trai cùng cha khác mẹ của Hee Joo - Tae Joo (Lee Jae Won) và cô vợ quý tộc Da Young (Chae Seo An) của mình.

Cặp đôi anh trai - chị dâu "vô tri" nhất màn ảnh Hàn

Mới đây nhất trong tập 10, đôi vợ chồng này lại tiếp tục viral với màn phát biểu của anh trai Hee Joo tại buổi họp báo để "chữa cháy" cho việc em gái mình bị lộ hợp đồng hôn nhân. Chưa kịp hết mê mẩn vì anh chàng quá ngầu, gương mặt lạnh lùng nhưng vừa thấy vợ là ánh mắt dịu lại ngay lập tức càng khiến fan xốn xang. Câu nói "về nhà thôi em thôi em" cũng khiến khán giả bật cười vì sau màn thể hiện trước hàng trăm ống kính, anh Giám đốc này cũng nhanh chóng "hiện nguyên hình" là chàng tai nhút nhát khi ở bên cạnh vợ yêu.

Đã nhanh chóng lộ vẻ nhút nhát trước mặt vợ yêu

Khác với sự toan tính trong bước đầu của mối quan hệ giữa Hee Joo và Đại quân Lee Ahn, Tae Joo và Da Young là minh chứng cho việc tình yêu và tham vọng có thể song hành. Họ không chỉ là vợ chồng mà còn là đồng minh, là tri kỷ.

Da Young với ngoại hình xinh đẹp, nhìn là có thiện cảm không phải là một nàng dâu tài phiệt chỉ biết hưởng thụ. Với xuất thân từ dòng dõi quý tộc (Ban gia) và trí tuệ của con gái cựu Bộ trưởng, cô ấy chính là "bộ não" chiến lược cho Tae Joo. Màn đối đầu ngầm giữa Da Young và Hee Joo cực kỳ thú vị. Cô muốn biến chồng mình thành người đàn ông thành đạt nhất không phải vì lòng tham, mà vì muốn bảo vệ lòng tự trọng của anh trước người cha độc đoán và cô em gái quá xuất sắc. Song, dù muốn bảo vệ chồng thì sau tất cả, đây cũng là một người chị dâu yêu thương và biết nghĩ cho em gái.

Tae Joo bề ngoài khao khát vị trí thừa kế nhưng thực tế không phải để phô trương mà để chứng minh giá trị bản thân trước mặt bố. Việc anh đứng ra gánh vác scandal cho em gái (dù đang cạnh tranh vị trí thừa kế) cho thấy anh là người có nguyên tắc và trọng tình cảm. Đây chính là điểm khiến anh trở thành "anh trai quốc dân" trong mắt fan dù ở phe đối trọng với nữ chính.

Cặp đôi anh trai - chị dâu này yêu nhau lâu năm rồi mới cưới nên mỗi ánh mắt, cử chỉ quan tâm đều rất tự nhiên, không hề "diễn". Với việc thiết lập ban đầu rằng hai vợ chồng này được tạo ra để chèn ép nữ chính Hee Joo trong cuộc chiến gia tộc họ Seong, song sức sát thương bằng 0 của cả hai lại càng khiến cặp đôi thêm phần đáng yêu, muốn đóng phản diện cũng khó. Khán giả còn đùa rằng năng lượng "vô tri" mà Tae Joo và Da Young đem lại chính là kết quả của việc đến với nhau vì tình yêu thay vì những vụ lợi hay toan tính chính trị, giúp nhịp phim thêm phần nhẹ nhàng giữa những cuộc đối đầu căng thẳng.

Một số phản ứng của netizen:

- Nhìn mặt không đóng nổi phản diện luôn mà

- Chị dâu xinh lắm ấy, đáng yêu nũng nịu hết sức

- Đến với nhau vì tình yêu nó phải khác chứ bà con. Đôi này cứ sáp vào nhau là tôi cười không ngậm được mồm

- Nó chính trị mà nó yêu thương, nhìn thì ngông nghênh mà tính ra sức sát thương bằng 0 luôn đó

- Cặp đôi quý tộc sang chảnh nhưng vô tri nhất phim Hàn

- Nhưng mà công nhận hai ông bà đẹp đôi thật. Tình cảm lo lắng cho nhau hết phần thiên hạ

nguồn: Soompi