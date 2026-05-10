Phát hoảng với hình ảnh của "tiểu tam bị ghét nhất Việt Nam"

Sau nhiều tháng khiến khán giả vừa xem vừa "tăng xông", bộ phim Bóng Ma Hạnh Phúc cuối cùng cũng đã đi đến chặng kết. Không chỉ gây bàn tán bởi loạt drama chính thất - tiểu tam xuyên suốt phim, dàn diễn viên của dự án này còn tiếp tục khiến cư dân mạng chú ý với những khoảnh khắc hậu trường sau khi đóng máy.

Mới đây, Ngân Hoà đã đăng tải hình ảnh chụp cùng Lê Phương trên trang cá nhân. Nếu không nói đây là ảnh hậu trường thì nhiều người còn tưởng phim chưa hết, bởi cả hai vẫn giữ nguyên tạo hình trong phân đoạn cuối ở bệnh viện. Trong ảnh, Lê Phương ôm đàn em cực thân thiết, còn Ngân Hoà dù tạo dáng vui vẻ nhưng diện mạo lại khiến dân tình "phát hoảng".

Nữ diễn viên bị băng bó kín đầu, cánh tay và một phần cơ thể, gương mặt còn xuất hiện nhiều mảng cháy sạm mô phỏng vết thương nặng sau phân cảnh bị bỏng xăng trong phim. Dù chỉ là hóa trang phục vụ cảnh quay nhưng visual này của Ngân Hoà vẫn khiến netizen giật mình vì quá chân thật. Nhiều người để lại bình luận cho rằng xem ảnh hậu trường mà cảm giác còn ám ảnh chẳng kém lúc coi phim.

Hình ảnh hậu trường của Ngân Hoà và Lê Phương trong phim Bóng Ma Hạnh Phúc

Cận cảnh màn hoá trang bị bỏng nặng của Ngân Hoà (Clip: NVCC)

Bên cạnh những ý kiến "hết hồn", không ít khán giả cũng bật cười vì chemistry ngoài đời của chính thất và tiểu tam lại quá vui vẻ. Suốt thời gian phim phát sóng, tuyến nhân vật của Lê Phương và Ngân Hoà từng khiến mạng xã hội tranh cãi dữ dội. Vai Như Trang do Ngân Hoà đảm nhận bị gọi là "tiểu tam đáng ghét nhất màn ảnh Việt" vì loạt hành động chen chân vào hôn nhân người khác, liên tục tạo drama khiến người xem ức chế.

Tuy nhiên càng về cuối phim, nhân vật này lại tạo nên nhiều tranh luận trái chiều bởi cái kết bi kịch cùng những phân đoạn bị cho là thiếu thức tế. Dẫu vậy, không thể phủ nhận đây cũng là vai diễn giúp Ngân Hoà được chú ý mạnh mẽ hơn sau nhiều năm hoạt động diễn xuất. Trước Bóng Ma Hạnh Phúc , cô từng tham gia nhiều dự án như Vua Bánh Mì, Trại Hoa Đỏ, Giấc Mơ Của Mẹ, Mai… nhưng phải đến vai phản diện lần này mới thật sự tạo hiệu ứng lớn. Thậm chí có thời điểm, nữ diễn viên còn bị "ghét lây" ngoài đời vì nhập vai quá đạt.

Cái kết trong phim Bóng Ma Hạnh Phúc là cảnh Trang bị bỏng và được Mai chăm sóc

Chia sẻ về vai diễn của mình, Ngân Hoà bộc bạch: "Cảm ơn Như Trang, một vai diễn cho Hoà thật nhiều cảm xúc và những trải nghiệm rất đẹp mà chắc Hoà sẽ nhớ rất lâu. 50 tập phim là một hành trình không hề ngắn, cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi, yêu thương và đồng hành cùng Hoà suốt chặng đường đó. Mỗi tin nhắn, mỗi bình luận, mỗi lần mọi người chờ phim lên sóng… thật sự là động lực rất lớn với Hoà.

Cảm ơn cô chú anh chị em trong đoàn phim, các bạn diễn đã luôn hỗ trợ và giúp Hoà rất nhiều trong từng cảnh quay. Đặc biệt Hoà cảm ơn đạo diễn Nguyễn Dương vì đã tin tưởng và cho Hoà cơ hội được sống cùng nhân vật Như Trang.

Cảm ơn anh chị truyền thông đã quan tâm, lắng nghe và dành tình cảm cho vai diễn này. Và cuối cùng… cảm ơn chính bản thân mình vì đã luôn cố gắng. Dù có những ngày quay rất mệt, có những lúc áp lực tới mức chỉ biết tự động viên bản thân cố thêm một chút nữa… nên hôm nay Hoà cũng muốn cảm ơn chính mình vì đã không bỏ cuộc".

Bộ ba Mai - Dũng - Trang khiến khán giả có nhiều phen "tăng xông" vì loạt tình tiết ức chế trong phim

Ngoài diễn xuất, câu chuyện sức khỏe của Ngân Hoà cũng từng khiến nhiều người quan tâm. Trong quá trình tham gia Bóng Ma Hạnh Phúc, nữ diễn viên được tiết lộ vẫn âm thầm điều trị bệnh nhưng hạn chế chia sẻ với ekip. Sau khi phim kết thúc, cô dần quay lại mạng xã hội với tâm trạng thoải mái hơn, thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc hậu trường vui vẻ cùng đồng nghiệp.

Về tình hình sức khoẻ hiện tại, Ngân Hoà chia sẻ: "Hiện tại sức khoẻ của Hoà đã tiến triển rất tích cực. Hoà đã có thể trở lại với công việc, những dự án nghệ thuật và nhịp sống hằng ngày mình luôn yêu quý". Nữ diễn viên cho biết sau biến cố vừa qua, cô càng trân trọng hơn việc được sống, được làm nghề và tiếp tục gặp gỡ khán giả. Với cô, quãng thời gian vượt qua bạo bệnh giống như một "sự tái sinh".

Đặc biệt, Ngân Hoà gửi lời cảm ơn sâu sắc đến khán giả, đồng nghiệp đã luôn yêu thương, động viên cô trong giai đoạn khó khăn nhất. Cô cũng nhắc đến MC Trấn Thành với sự biết ơn đặc biệt khi nam MC đã hỗ trợ, giúp đỡ cô bằng tất cả sự chân thành. "Với em, anh như một chiếc phao cứu sinh giữa lúc em chênh vênh nhất", Ngân Hoà viết.

Ngân Hoà gửi lời cảm ơn đồng nghiệp, khán giả đã cổ vũ cô trong giai đoạn khó khăn nhất

