Bữa cơm gia đình không chỉ là nơi lấp đầy chiếc bụng đói sau một ngày dài làm việc mệt mỏi, mà còn là sợi dây vô hình gắn kết tình cảm của các thành viên. Thế nhưng, cứ quanh quẩn mãi với điệp khúc "hôm nay ăn gì" hay "chợ hôm nay có gì" đôi khi lại khiến các chị em nội trợ cảm thấy bí bách và áp lực vô cùng. Đừng để việc vào bếp trở thành một gánh nặng hay nghĩa vụ tẻ nhạt.

Thay vì nhăn trán nghĩ thực đơn mỗi chiều tan ca, tại sao bạn không thử "bỏ túi" ngay một danh sách lên sẵn cho các bữa? Với những gợi ý được biến tấu tinh tế dưới đây, mâm cơm nhà bạn không chỉ đảm bảo tiêu chí ngon miệng, đủ chất, màu sắc bắt mắt mà còn mang đậm hương vị quê nhà mộc mạc, đảm bảo từ chồng đến con ai ăn cũng phải xuýt xoa khen ngợi.

Thực đơn 1:

Ngày đầu tuần thường mang lại cảm giác uể oải, vì vậy một mâm cơm thanh nhẹ nhưng đậm đà sẽ là lựa chọn hoàn hảo để sốc lại tinh thần cho cả nhà. Món chính bạn có thể trổ tài làm trứng đúc ốc móng tay béo ngậy, dai giòn sần sật lạ miệng, kết hợp cùng đĩa tai heo xào ớt chuông xanh cay nhẹ, thơm lừng đánh thức khứu giác.

Để cân bằng lại, một đĩa nộm rau tiến vua trộn dầu hành giòn tan, xanh mướt và bát canh củ sen hầm gà ngọt thanh, bổ dưỡng sẽ giúp bữa cơm thêm tròn vị. Chẳng cần sơn hào hải vị, mâm cơm mộc mạc này chắc chắn sẽ hết bay nồi cơm chỉ trong chớp mắt.

Thực đơn 2:

Sau một bữa nhiều đạm, đây là lúc dạ dày cần những món ăn dễ tiêu hóa hơn nhưng vẫn phải đủ chất. Hãy mua một con cá tươi rói làm món cá chẽm (cá vược) hấp xì dầu, thịt cá trắng phau, mềm ngọt quyện cùng vị xì dầu gừng hành thơm nức mũi. Kế đó là đĩa xúc xích xào măng tây và đậu Hà Lan nhiều màu sắc, cực kỳ bắt mắt và nịnh miệng các bạn nhỏ trong nhà. Thêm một đĩa đậu phụ sấy trộn rau thơm thanh đạm và bát canh măng tươi thanh mát, bữa tối gia đình bỗng trở nên nhẹ nhàng, thư thái như mang cả hương vị đồng quê trong trẻo vào không gian bếp nhỏ.

Thực đơn 3:

Mâm cơm này sẽ được đổi gió với những hương vị đậm đà hơn. Bạn hãy thử làm món mực bóp mù tạt và rau tiến vua, vị cay nồng xộc lên mũi kết hợp với cái giòn sật của mực tươi đảm bảo ông xã sẽ thích mê. Ăn kèm là đậu hũ ky xào hẹ mộc mạc và đĩa trứng xào ngồng tỏi thơm lừng, béo ngậy. Cuối cùng, kết thúc bữa ăn bằng bát canh măng nấu mọc tôm thịt ngọt lịm từ nước cốt, bữa cơm mộc mạc nhưng lại "hao cơm" đến độ bạn sẽ phải hối hận nếu không cắm thêm gạo.

Thực đơn 4:

Tiếp đó, hãy tự thưởng cho cả nhà một bữa ăn "chất lượng" hơn một chút với món dẻ sườn bò hầm tiêu xanh, thịt bò mềm nhừ, tươm mỡ béo ngậy quyện trong nước sốt cay the, chan ăn cùng cơm trắng thì ngon hết sẩy. Để cân bằng lại sự đậm đà của thịt bò, bạn hãy làm thêm món tôm nõn xào cần tây tươi rói và đĩa trứng xào hành lá đơn giản mà tuổi thơ ai cũng từng ăn. Đừng quên một tô canh sườn non nấu ngô ngọt vàng ươm, nước canh trong vắt, ngọt từ xương và ngô, vừa ngon miệng lại vừa đẹp mắt, bổ dưỡng cho cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Thực đơn 5:

Lúc tan làm, tâm trạng ai cũng háo hức với bữa cơm tối, mâm cơm hôm nay hãy chiều theo sở thích của những đứa trẻ trong nhà. Chắc chắn món đùi gà rim Coca với lớp da nâu bóng bẩy, vị mặn ngọt hài hòa sẽ khiến các bé gắp không ngừng đũa. Bên cạnh đó, bạn trổ tài làm thêm đĩa trứng tráng hải sản (tôm, mực) vàng rộm, đầy ắp nhân. Ăn kèm với thịt hun khói xào đậu nành đậm vị và củ mài (khoai mỡ) xào chay dẻo thơm, mâm cơm thứ 5 này không chỉ ngon miệng mà còn mang lại không khí vui vẻ, rộn rã tiếng cười trong gian bếp.

Thực đơn 6:

Nếu có nhiều thời gian hơn, bạn hãy ninh một nồi canh gà hầm nấm hương măng tươi, mùi thơm của nấm quyện với nước gà béo ngậy tỏa ra khắp nhà khiến ai nấy đều cồn cào ruột gan. Món xào hôm nay sẽ là sự kết hợp của tôm xào măng tây nấm mỡ thanh tao và súp lơ xào thịt ba chỉ hun khói đậm đà, giòn ngọt. Điểm xuyết thêm đĩa trứng xào hành củ dân dã, mâm cơm cuối tuần trọn vẹn hương vị, đủ đầy dưỡng chất, nhâm nhi cùng nhau kể chuyện tuần qua thì ấm áp còn gì bằng.

Thực đơn 7:

Khép lại thực đơn thứ 7 thật tươm tất. Hãy làm món cánh gà chiên mắm vỏ ngoài giòn rụm, bên trong mọng nước, mặn ngọt tỏi ớt đưa miệng vô cùng. Đổi vị một chút với sách bò xào ớt chuông xanh giòn dai sần sật làm mồi nhậu lai rai cho anh chồng, thêm đĩa trứng cuộn thanh cua mềm mịn, béo ngậy. Cuối cùng, một âu salad rau củ quả trộn dầu dấm chua ngọt sẽ là "vị cứu tinh" chống ngán hoàn hảo, giúp cả gia đình có một bữa tối ngon miệng, nhẹ nhàng để chuẩn bị năng lượng đón chào một tuần mới bận rộn sắp tới.

Với 7 thực đơn này, bạn có thể mix các món để tạo nên một thực đơn mới. Nếu chưa nghĩ ra nên nấu gì có thể nhìn vào bảng thực đơn này để tiết kiệm thời gian, đỡ phải đau đầu chọn món. Những món ăn này đều dễ làm, dễ chọn nguyên liệu, không cần quá nhiều thời gian mà vẫn mang lại cho gia đình bạn bữa ăn đủ chất và thơm ngon.