Theo lịch tiết khí phương Đông, ngày 5/5 chính thức bước vào Lập Hạ - tiết khí thứ 7 trong năm, đánh dấu mùa hè bắt đầu, vạn vật sinh sôi mạnh mẽ. Ông bà ta xưa quan niệm đây là cột mốc quan trọng để điều chỉnh nhịp sống, thanh lọc cơ thể và "tút tát" lại vận khí. Mỗi con giáp lại có một cách riêng để đón nhận nguồn năng lượng dương đang lên đỉnh điểm này, tận dụng tốt sẽ giúp cuộc sống nửa cuối năm hanh thông, công việc thuận buồm xuôi gió, tình duyên và sức khỏe đều khởi sắc.

Lập Hạ - tiết khí "đổi vận" quan trọng nhất giữa năm

Lập Hạ rơi vào ngày 5/5 dương lịch, kéo dài khoảng 15 ngày cho đến khi bước sang tiết Tiểu Mãn. Đây là giai đoạn dương khí trong trời đất đạt mức cao, cây cối đâm chồi, hoa trái bắt đầu kết quả. Trong phong thủy, người xưa tin rằng năng lượng vũ trụ ở tiết Lập Hạ rất mạnh, nếu biết cách "bắt sóng" thì vận khí cá nhân cũng được nâng lên rõ rệt. Ngược lại, nếu sống lề mề, ăn uống thất thường, để nhà cửa bừa bộn thì rất dễ rước khí xấu, cả tháng làm gì cũng trục trặc. Đó là lý do mà các cụ thường dặn con cháu: "Lập Hạ phải sạch, phải thoáng, phải nhẹ" - sạch nhà, thoáng tâm và nhẹ bụng.

Tuổi Tý, Sửu, Dần nên "động" để hút lộc

Người tuổi Tý vốn nhạy bén nhưng dễ lo nghĩ vụn vặt. Bước vào Lập Hạ, người tuổi này nên dậy sớm hơn thường lệ khoảng 30 phút, đi bộ hoặc tưới cây để đón ánh nắng đầu ngày, sẽ giúp đầu óc minh mẫn, ra quyết định tài chính chuẩn xác hơn.

Tuổi Sửu chăm chỉ nhưng hơi cứng nhắc. Lời khuyên dành cho người tuổi Sửu trong tiết này là hãy chủ động kết nối lại với 1-2 người bạn cũ, một cuộc gọi hay một bữa cơm nhỏ cũng đủ mở ra cơ hội bất ngờ về công việc.

Tuổi Dần cá tính mạnh, dễ nóng vội. Lập Hạ là lúc người tuổi Dần nên học cách "chậm lại nửa nhịp", trước khi quyết định việc lớn hãy ngủ một đêm rồi nghĩ lại, tránh được rất nhiều rủi ro tiền bạc.

Tuổi Mão, Thìn, Tỵ nên "tĩnh" để dưỡng khí

Tuổi Mão nhạy cảm, hay nghĩ ngợi. Trong 15 ngày tiết Lập Hạ, người tuổi Mão nên dọn lại tủ quần áo, bỏ bớt đồ cũ không dùng đến, hành động tưởng nhỏ này lại giúp giải tỏa tâm lý, kéo theo các mối quan hệ cũng nhẹ nhàng hơn.

Tuổi Thìn đầy tham vọng, dễ ôm đồm. Lời khuyên là hãy viết ra giấy 3 việc quan trọng nhất cần làm trong tháng và gạch bỏ những việc còn lại, vận khí sẽ tập trung và bứt phá rõ rệt.

Tuổi Tỵ thông minh nhưng hay giữ trong lòng. Lập Hạ là dịp tốt để người tuổi này mở lòng chia sẻ với người thân, đặc biệt là chuyện tình cảm, sẽ tránh được những hiểu lầm không đáng có.

Tuổi Ngọ, Mùi, Thân nên chăm sóc bản thân nhiều hơn

Tuổi Ngọ sôi nổi, nhiệt huyết nhưng dễ kiệt sức vào mùa hè. Hãy uống đủ nước, hạn chế đồ cay nóng và ngủ trước 23h, sức khỏe tốt thì tài lộc mới giữ được.

Tuổi Mùi hiền lành, đôi khi nhường nhịn quá mức. Trong tiết Lập Hạ, người tuổi Mùi cần học cách nói "không" với những việc không thuộc trách nhiệm của mình, vận may sẽ tự tìm đến.

Tuổi Thân lanh lợi, nhiều ý tưởng. Lời khuyên là hãy bắt tay vào thực hiện một dự định đã ấp ủ từ lâu – dù chỉ là một bước nhỏ, vì năng lượng Lập Hạ rất hợp với việc khởi đầu.

Tuổi Dậu, Tuất, Hợi nên dọn dẹp để đón may mắn

Tuổi Dậu cầu toàn, hay tự tạo áp lực. Hãy dành một buổi cuối tuần để dọn sạch bàn làm việc, thay ga giường mới, bỏ đi những giấy tờ cũ, không gian gọn gàng giúp tâm trí nhẹ tênh, công việc trôi chảy.

Tuổi Tuất trung thành, sống tình cảm. Lập Hạ là dịp người tuổi Tuất nên quan tâm đến cha mẹ, ông bà nhiều hơn bằng những hành động nhỏ như gọi điện, nấu một bữa cơm, phúc khí gia đạo sẽ dày lên đáng kể.

Tuổi Hợi phóng khoáng, dễ chi tiêu cảm hứng. Trong 15 ngày tới, hãy tập thói quen ghi chép thu chi mỗi tối, chỉ cần vài dòng ngắn cũng giúp người tuổi Hợi giữ được tiền và tránh xa cám dỗ mua sắm vô bổ.

Dù thuộc con giáp nào, ai cũng nên mở toang cửa sổ vào buổi sáng để đón nắng và gió mới, thay đổi thực đơn theo hướng thanh đạm hơn với rau xanh, đậu, sen, bí đao. Hạn chế thức khuya và xem điện thoại quá nhiều cũng là cách giữ cho tinh thần sáng suốt. Một mẹo nhỏ mà người xưa rất tin: trong ngày đầu tiết Lập Hạ, hãy cười thật nhiều, nói lời tử tế với người xung quanh vì năng lượng tích cực bạn cho đi sẽ quay trở lại gấp bội.

*Thông tin mang tính chiêm nghiệm, tham khảo