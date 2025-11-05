Đau đầu là một khó chịu vô cùng phổ biến trong xã hội hiện đại. Thường xuất hiện do căng thẳng, mất ngủ, hoặc thay đổi thời tiết. Tuy nhiên, trong một số trường hợp hiếm gặp, cơn đau đầu lại là tín hiệu cảnh báo của một khối u hoặc ung thư đang phát triển bên trong não. Việc bỏ qua hoặc tự ý điều trị các kiểu đau đầu bất thường này có thể khiến bệnh nhân chậm trễ trong việc phát hiện và xử lý khối u, giống như đang ôm một "bom nổ chậm" trong cơ thể.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, nếu cơn đau đầu xuất hiện theo 4 kiểu dưới đây, người bệnh cần lập tức thăm khám chuyên khoa để loại trừ nguy cơ ung thư não hoặc các bệnh lý nguy hiểm khác:

1. Đau đầu nặng hơn vào buổi sáng và sau khi ngủ dậy

Cơn đau đầu liên quan đến khối u não thường có đặc điểm là nặng hơn vào buổi sáng sớm, ngay sau khi người bệnh thức dậy.

Ảnh minh họa

Khi chúng ta nằm ngủ, dịch não tủy và áp lực nội sọ có xu hướng tăng lên. Đối với người có khối u, sự chèn ép bên trong hộp sọ đã sẵn có, và việc tăng áp lực nhẹ này càng làm cơn đau trở nên dữ dội hơn. Cơn đau có thể giảm nhẹ sau khi bệnh nhân đứng dậy và vận động một thời gian ngắn. Nếu bạn thường xuyên thức giấc với cơn đau đầu khủng khiếp, đây là một dấu hiệu cảnh báo không được phép bỏ qua.

2. Đau đầu đi kèm nôn mửa (không phải buồn nôn)

Buồn nôn và nôn mửa là triệu chứng thường gặp của nhiều bệnh lý, từ ngộ độc thực phẩm đến viêm dạ dày. Tuy nhiên, kiểu nôn mửa liên quan đến khối u não có tính chất rất đặc biệt: đó là nôn vọt hoặc nôn không kèm theo cảm giác buồn nôn trước đó.

Khối u chèn ép các trung tâm thần kinh trong não có thể kích hoạt phản xạ nôn trực tiếp. Kiểu nôn này thường không liên quan đến thức ăn hoặc tình trạng tiêu hóa. Nếu cơn đau đầu nghiêm trọng đi kèm với hiện tượng nôn vọt, đặc biệt là vào buổi sáng, người bệnh cần lập tức nghĩ đến việc kiểm tra áp lực nội sọ.

Ảnh minh họa

3. Cơn đau đầu thay đổi tính chất và cường độ

Hầu hết các cơn đau đầu thông thường (như đau nửa đầu hoặc đau đầu do căng thẳng) đều có tính chất và vị trí tương đối ổn định theo thời gian. Nếu bạn nhận thấy một cơn đau đầu đột nhiên xuất hiện, không giống với bất kỳ cơn đau nào trước đó, hoặc cơn đau đầu vốn đã quen thuộc lại thay đổi cường độ, tần suất một cách nhanh chóng và nghiêm trọng, cần phải cảnh giác.

Đau đầu do khối u gây ra thường trở nên nặng hơn theo thời gian do khối u ngày càng lớn lên, tăng áp lực lên các cấu trúc xung quanh. Bất kỳ sự thay đổi cấp tính nào về tính chất đau đầu đều cần được xem xét là một trường hợp y tế khẩn cấp.

4. Đau đầu đi kèm các dấu hiệu thần kinh khu trú

Đau đầu cảnh báo nguy hiểm không bao giờ đứng một mình. Nó thường đi kèm với các dấu hiệu thần kinh khu trú, cho thấy một vùng não đang bị tổn thương hoặc chèn ép. Các triệu chứng này bao gồm:

- Rối loạn thị giác: Nhìn mờ, nhìn đôi, hoặc mất một phần thị trường.

- Yếu liệt cơ thể: Yếu hoặc tê bì ở tay, chân, hoặc một bên mặt.

Ảnh minh họa

- Rối loạn ngôn ngữ: Khó nói, nói lắp, hoặc khó hiểu lời nói của người khác.

- Rối loạn nhận thức: Thay đổi tính cách, mất trí nhớ, hoặc lú lẫn.

- Động kinh: Co giật không rõ nguyên nhân trước đó.