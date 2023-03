Đây là cái tên khiến "đả nữ" Dương Tử Quỳnh thất nghiệp suốt 2 năm, lý do vừa đau lòng vừa cảm động

Là một trong những ứng cử viên "nặng ký" cho giải Oscar tới, Dương Tử Quỳnh đã là cái tên quá quen thuộc và thành công tại Hollywood. "Đả nữ màn ảnh" ghi dấu ấn với hàng loạt nhân vật sở hữu võ thuật, năng lực và khí chất ấn tượng, song không dễ để cô có được những cơ hội này. Năm xưa, Dương Tử Quỳnh đã phải dành ra 24 tháng không việc làm, không có phim để đóng chỉ vì cái tên sau đây.

Chia sẻ với tạp chí People, Dương Tử Quỳnh nhớ lại khoảng thời gian cho đóng vai Wai Lin - một "Bond girl" (thuật ngữ chỉ "bóng hồng" của James Bond) trong phim Tomorrow Never Dies (Ngày Mai Không Lụi Tàn) năm 1997. Đây cũng là dự án đầu tiên mà ngôi sao gốc Malaysia tham gia tại thị trường Mỹ. Sau vai diễn, Dương Tử Quỳnh trở thành cái tên được săn đón, nhưng đây cũng là lúc cô dừng lại và chịu cảnh "thất nghiệp" suốt 2 năm trời.

Dương Tử Quỳnh từng là "bóng hồng" của James Bond

Cô thú nhận rằng chính ekip James Bond và việc diễn với tài tử gạo cội Pierce Brosnan đã khiến cô quyết định nghỉ diễn một thời gian. Lý do là bởi khi ấy, rất nhiều nhà làm phim muốn mời cô đóng những vai mang nặng định kiến châu Á để gây cười, thay vì một nhân vật thật sự có chiều sâu.

"Khi ấy James Bond đã là một tượng đài, còn những 'bóng hồng' chỉ xuất hiện thật đẹp với những cái tên dễ thương. Thậm chí khi ấy dù nói tiếng Anh, nhiều người trong ngành cũng không biết tôi là người nước nào, Nhật hay Hàn hay Trung... Họ còn nói chuyện với tôi theo kiểu như quát vào mặt và rất chậm. Thế là tôi nghỉ diễn suốt 2 năm, cho đến khi có dự án Ngọa Hổ Tàng Long", Dương Tử Quỳnh cho biết.

Sau khi đóng cùng James Bond, Dương Tử Quỳnh phải nghỉ 2 năm

Thay vì lao vào những nhân vật "mì ăn liền", Dương Tử Quỳnh lựa chọn chững lại và chờ đợi các dự án, nhân vật sâu sắc, chất lượng. Nhờ vậy, cô đã trở thành một trong những diễn viên châu Á có sự nghiệp hàng đầu tại Hollywood, nắm giữ trong tay nhiều tựa phim đắt giá như Ngọa Hổ Tàng Long, Vệ Binh Dải Ngân Hà, Con Nhà Siêu Giàu Châu Á, hay gần đây nhất là Everything Everywhere All at Once (Cuộc Chiến Đa Vũ Trụ) - tác phẩm giúp nữ diễn viên thắng một loạt giải lớn và đang có cơ hội tại Oscar 2023 lần này.

Những vai diễn làm nên tên tuổi của Dương Tử Quỳnh tại Hollywood

Nguồn: Screen Rant