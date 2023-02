Dương Tử Quỳnh làm nên lịch sử với giải thưởng SAG: "Đây là giải thưởng dành cho mọi cô gái trông giống tôi"

Dương Tử Quỳnh đã mang về giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với phần thể hiện của cô trong phim "Everything Everywhere All at Once" tại Lễ trao giải SAG (giải thưởng của Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh 2023) vào tối Chủ nhật (giờ Mỹ), khiến cô trở thành người phụ nữ gốc Á đầu tiên giành được vinh dự này.



"Tôi nghĩ nếu tôi nói, trái tim tôi sẽ nổ tung" - Dương Tử Quỳnh nói khi bước lên sân khấu và tiếp đó, nhấn mạnh sự khó khăn cũng như nỗ lực để được ghi nhận tại SAG - "SAG-AFTRA, để có được thứ này từ bạn, những người hiểu việc đến đây là như thế nào. Mọi người trong các bạn đều biết cuộc hành trình, chuyến đi tàu lượn siêu tốc, những thăng trầm. Nhưng quan trọng nhất, chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Tôi cám ơn".

"Tôi cảm ơn vì tình yêu của các bạn, vì sự ủng hộ của các bạn, vì tôi biết mình đang chống lại những người khổng lồ" - cô tiếp tục, cố gắng kìm nước mắt - "Cảm ơn bạn, cảm ơn bạn, cảm ơn bạn. Điều này không chỉ dành cho tôi, điều này dành cho mọi cô gái trông giống tôi".

Bộ phim "Everything Everywhere All at Once" do Daniel Kwan và Daniel Scheinert đạo diễn kể về Evelyn Wang (do Dương Tử Quỳnh thể hiện), một người Mỹ gốc Hoa nhập cư, người tìm thấy chính mình trong một cuộc phiêu lưu xuyên không gian hoang dã để ngăn chặn một thế lực phá hủy đa vũ trụ, trong khi công việc kinh doanh của gia đình cô đang bị kiểm toán bởi IRS.

Lễ trao giải SAG thường niên lần thứ 29, vinh danh những diễn xuất xuất sắc nhất trong năm trong lĩnh vực điện ảnh và truyền hình, được tổ chức tại Fairmont Century Plaza ở Los Angeles.