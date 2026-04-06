Các món ăn mẹ tôi nấu luôn tuyệt vời: 6 công thức nấu ăn kiểu nhà làm, thậm chí còn ngon hơn cả ở nhà hàng!

Người ta thường nói rằng "sự ấm áp của cuộc sống thường nhật mới thực sự an ủi trái tim con người", và sự ấm áp mạnh mẽ nhất của cuộc sống thường nhật chính là những bữa ăn mẹ tôi nấu. Khác với những món ăn cầu kỳ trong nhà hàng, bữa ăn gia đình chúng tôi luôn giản dị - rau củ thông thường, thịt phổ biến và trái cây theo mùa, nhưng mẹ tôi đã biến chúng thành nhiều món ăn khác nhau, khiến mỗi ngày đều khác biệt. Mỗi miếng ăn đều ngập tràn hương vị ấm áp dễ chịu, khiến chúng tôi thèm muốn hơn bất kỳ bữa ăn sang trọng nào bên ngoài.

Bạn bè tôi từng đến nhà ăn tối và không ngừng khen ngợi món ăn mẹ tôi nấu: "Toàn nguyên liệu bình thường thôi mà, sao mẹ cậu nấu ngon thế?!". Thực ra, bí quyết của mẹ tôi rất đơn giản: Nguyên liệu tươi ngon, cách nấu nướng hợp khẩu vị với mọi người và nấu bằng cả tấm lòng. Hôm nay, tôi đã tổng hợp 6 món ăn "độc đáo cho bữa tối gia đình" mà mẹ tôi thường làm, với các bước hướng dẫn chi tiết mà ngay cả người mới bắt đầu cũng có thể dễ dàng làm theo. Hãy lưu lại công thức này và thể hiện tài nấu nướng của bạn với gia đình!

Quy tắc ăn tối của gia đình mẹ tôi: 3 món thịt và 3 món rau, cân bằng dinh dưỡng, mỗi ngày một món khác nhau.

Các bữa ăn gia đình của mẹ tôi không bao giờ cầu kỳ, nhưng bà luôn chú trọng đến chế độ ăn uống cân bằng với sự kết hợp giữa thịt và rau. Mỗi ngày bà nấu 3 món thịt và 3 món rau, luân phiên các nguyên liệu để tránh lãng phí mà vẫn đảm bảo trải nghiệm ẩm thực ấm cúng. 6 món ăn sau đây bao gồm các phương pháp hấp, xào, hầm và trộn; chúng rất dễ làm, ngon khi ăn kèm với cơm, và cả gia đình đều yêu thích!

1. Gà hấp nấm hương - Thịt mềm và mọng, từ già đến trẻ đều thích

Điểm nổi bật: Không có khói dầu, dễ làm, thịt gà mềm và đậm đà hương vị, nấm hương ngâm trong nước dùng, ăn kèm với cơm sẽ ngon hơn!

Nguyên liệu: 2 phần đùi gà (khoảng 300g), 6 cái nấm hương khô, 3 lát gừng, 2 tép tỏi băm nhỏ, 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh rượu nấu ăn, một nhúm muối, 1/2 muỗng canh đường, 1 muỗng canh bột bắp và 1 muỗng canh dầu ăn.

Cách làm món gà hấp nấm hương

Bước 1: Rửa sạch đùi gà, bỏ xương và cắt thành từng miếng vuông 3cm. Cho vào bát. Ngâm nấm hương khô trong nước ấm khoảng 15 phút, sau đó vớt ra và vắt hết nước thừa. Khía hình chữ thập lên nấm (không đổ bỏ nước ngâm nấm; giữ lại để dùng sau). Cho gừng thái lát, tỏi băm, nước tương, dầu hào, rượu nấu ăn, muối và đường vào trộn cùng thịt gà. Sau đó ướp trong 10 phút để gia vị ngấm vào thịt.

Bước 2: Thêm bột bắp và dầu ăn, rồi trộn đều lại (bột bắp giúp giữ ẩm, còn dầu ăn làm cho thịt gà mềm hơn). Xếp các miếng gà đã ướp vào đĩa sâu lòng, đặt nấm hương lên trên, rồi đổ một ít nước ngâm nấm vào (để tăng hương vị). Đun sôi nước trong nồi hấp, đặt đĩa thịt vào, hấp ở lửa lớn trong 12 phút, tắt bếp và để yên trong 3 phút. Rắc hành lá thái nhỏ lên trên trước khi dùng.

Bí quyết của mẹ: Không nên hấp đùi gà quá lâu, 12 phút là vừa đủ, nếu không thịt sẽ bị dai; lọc nước dùng ngâm nấm trước khi cho vào thịt gà để loại bỏ tạp chất, tránh cát hoặc sạn.

2. Sườn heo kho - Màu đỏ tươi, mềm ngon tuyệt vị

Điểm nổi bật: Không cần nồi áp suất, chỉ cần một chiếc nồi thông thường là đủ để nấu món sườn heo cho đến khi mềm và mọng nước, với nước dùng đậm đà rất thích hợp để ăn kèm với cơm.

Nguyên liệu: 500g sườn heo, 10 viên đường phèn, 4 lát gừng, 2 khúc hành lá, 3 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh nước tương đen, 2 cái hoa hồi, 2 lá nguyệt quế. 2 muỗng canh rượu nấu ăn, một nhúm muối và lượng nước vừa đủ.

Cách làm món sườn heo kho

Bước 1: Sau khi rửa sạch sườn, cho vào nồi nước lạnh, thêm 1 lát gừng, hành lá và 1 muỗng canh rượu nấu ăn, đun sôi trên lửa lớn và chần trong 3 phút. Vớt bọt trên bề mặt, vớt ra và rửa lại với nước ấm, sau đó để ráo.

Bước 2: Cho một ít dầu ăn vào nồi. Khi dầu nóng, cho đường phèn vào và khuấy nhẹ trên lửa nhỏ cho đến khi đường phèn tan chảy và chuyển thành màu caramel nâu đỏ sẫm. Nhanh chóng cho sườn vào và xào trên lửa lớn cho đến khi mỗi miếng sườn được phủ đều lớp đường caramel.

Bước 3: Thêm gừng thái lát, hoa hồi, lá nguyệt quế và hành lá cắt khúc, tiếp tục xào trong 1 phút cho đến khi thơm, sau đó đổ phần rượu nấu ăn còn lại, nước tương và nước tương đen vào, đảo đều để các nguyên liệu được phủ đều gia vị. Thêm nước sao cho ngập sườn, đun sôi trên lửa lớn, sau đó giảm lửa nhỏ, đậy nắp và ninh trong 40 phút.

Bước 4: Mở nắp nồi, thêm muối cho vừa ăn, tăng lửa để đun nhỏ lửa cho đến khi nước sốt sánh lại và phủ đều lên sườn. Sau đó tắt bếp, lấy món ăn ra đĩa rắc chút hành lá thái nhỏ và vừng trắng rang lên là có thể thưởng thức.

Bí quyết của mẹ: Không nên dùng lửa quá lớn khi làm caramel để tránh đường bị cháy và đắng; khuấy liên tục khi đun nhỏ lửa để tránh bị dính vào chảo.

3. Đậu phụ nhồi thịt chiên - giòn tan bên ngoài, mềm bên trong

Điểm nổi bật: Đậu phụ thấm đẫm hương thơm của thịt, có lớp vỏ ngoài giòn tan và bên trong mềm mại; phương pháp chế biến mới lạ và không hề nhàm chán.

Nguyên liệu: 1 khối đậu phụ bản to (khoảng 200g), 100g thịt lợn băm, 1 muỗng canh hành lá thái nhỏ, 1 muỗng canh gừng băm, 1 muỗng canh nước tương, 1/2 muỗng canh dầu hào, một chút muối, một chút tiêu, 2 muỗng canh bột bắp và dầu ăn tùy lượng cần dùng.

Cách làm món đậu phụ nhồi thịt chiên

Bước 1: Cho thịt lợn xay vào bát, thêm hành lá thái nhỏ, gừng băm, nước tương, tương dầu hào, muối và tiêu. Trộn đều bằng đũa theo một chiều và ướp trong 5 phút. Cắt đậu hũ thành từng lát dày 2cm. Dùng thìa tạo một lỗ nhỏ ở giữa mỗi lát đậu hũ (không cần khoét xuyên qua). Cho thịt băm đã ướp vào lỗ và nhẹ nhàng ấn xuống bằng thìa. Sau đó phủ một lớp tinh bột lên cả hai mặt của đậu phụ nhồi và để yên trong 5 phút cho tinh bột ngấm vào.

Bước 2: Đổ một lượng dầu ăn vừa đủ vào chảo. Khi dầu nóng, cho đậu phụ vào, phần nhân thịt úp xuống. Chiên trên lửa nhỏ trong 5 phút, cho đến khi mặt dưới vàng nâu. Lật miếng đậu phụ và tiếp tục chiên trong 3 phút cho đến khi mặt còn lại giòn. Cuối cùng, rưới một ít nước tương, đảo đều và lấy ra khỏi chảo. Trang trí với hành lá thái nhỏ.

Bí quyết của mẹ: Chọn đậu phụ cứng vì nó dai hơn và ít bị vỡ vụn khi chiên; phủ đều tinh bột lên đậu phụ để lớp vỏ ngoài giòn hơn.

4. Rau củ theo mùa (cải ngồng) xào - giòn, mềm tươi mát

Điểm nổi bật: Dễ chế biến, giữ được độ giòn và dưỡng chất của rau củ ở mức tối đa, tươi mát và tốt cho sức khỏe.

Nguyên liệu: 300g rau cải ngồng, 2 tép tỏi băm nhỏ, một nhúm muối, 1 muỗng canh dầu ăn, 1/2 muỗng canh dầu hào, một chút tinh bột bắp.

Cách làm món rau cải ngồng xào tỏi

Bước 1: Sau khi loại bỏ phần gốc già, lá vàng thì rửa sạch cải ngồng, rồi cắt chéo thành từng khúc (cắt chéo giúp hương vị dễ thấm hơn và tạo độ giòn cho cải). Đun sôi nước trong nồi, thêm một chút muối và vài giọt dầu ăn, chần cải ngồng trong 30 giây, vớt ra và cho ngay vào nước đá để làm nguội, sau đó vắt hết nước.

Bước 2: Cho một ít dầu ăn vào chảo, khi dầu nóng thêm tỏi băm vào xào trên lửa nhỏ đến khi thơm. Cho cải ngồng đã chần vào, xào nhanh trên lửa lớn trong 1 phút, thêm muối và dầu hào. Sau đó bạn hòa một chút nước tinh bột bắp rồi rưới đều vào, tiếp tục xào trong 30 giây cho đến khi gia vị tan hết, sau đó tắt bếp và lấy món ăn ra đĩa.

Bí quyết của mẹ: Đừng chần cải ngồng quá lâu, nếu không nó sẽ bị mềm và mất dưỡng chất; hãy xào trên lửa lớn để giữ được độ ẩm.

5. Salad dưa chuột và mộc nhĩ - Món khai vị chua cay giúp cân bằng vị giác

Điểm nổi bật: Cực kỳ dễ làm, vị chua ngọt pha chút cay, thanh mát và không ngấy, hoàn hảo cho mùa hè.

Nguyên liệu: 1 quả dưa chuột, 10g mộc nhĩ khô, 2 tép tỏi băm nhỏ, 1 quả ớt (tùy chọn), 2 muỗng canh nước tương, 1 muỗng canh giấm balsamic, 1 muỗng canh dầu mè, một nhúm muối, 1/2 muỗng canh đường, vài nhánh rau mùi, một ít đậu phộng rang.

Cách làm salad dưa chuột và mộc nhĩ

Bước 1: Ngâm mộc nhĩ trong nước ấm khoảng 20 phút. Sau khi ngâm, bỏ rễ, xé nhỏ, chần trong nước sôi khoảng 2-3 phút, vớt ra, để nguội và để ráo nước. Rửa sạch dưa chuột, dùng sống dao đập dập (đập dập giúp hương vị dễ thấm hơn), cắt thành từng miếng nhỏ và cho vào bát.

Bước 2: Tiếp theo cho mộc nhĩ đã chần, tỏi băm và ớt băm nhỏ vào bát dưa chuột. Rưới nước tương, giấm balsamic và dầu mè, đậu phộng rang. Rắc thêm muối và đường. Rửa sạch và thái nhỏ rau mùi, cho vào bát, trộn đều bằng đũa và để yên trong 5 phút cho các hương vị hòa quyện trước khi dùng.

Bí quyết của mẹ: Đập dập dưa chuột sẽ ngon hơn là thái lát; thêm một chút muối khi ngâm nấm mộc nhĩ sẽ giúp nấm nhanh mềm và sạch hơn.

6. Bí ngòi xào cà chua - ngon miệng và không ngấy

Điểm nổi bật: Vị chua ngọt của cà chua kết hợp với độ mềm mại của bí ngòi tạo nên hương vị đậm đà mà cả người già và trẻ em đều yêu thích.

Nguyên liệu: 2 quả cà chua, 1 quả bí ngòi, 1 tép tỏi băm nhỏ, một nhúm muối, nửa thìa đường, 1 thìa dầu ăn.

Cách làm món bí ngòi xào cà chua

Bước 1: Rửa sạch cà chua, khía hình chữ X trên đầu, chần qua nước sôi, bóc vỏ và cắt nhỏ; rửa sạch bí ngòi và thái lát mỏng. Cho một ít dầu ăn vào chảo, khi dầu nóng thì cho tỏi băm vào xào cho thơm.

Bước 2: Cho cà chua thái hạt lựu vào và xào trên lửa lớn trong 2 phút, đến khi cà chua tiết ra nước và mềm. Thêm đường và đảo đều (để trung hòa độ chua). Cho các lát bí ngòi vào và xào trên lửa lớn trong 1 phút, đến khi bí ngòi mềm. Nêm muối vừa ăn, đảo đều rồi tắt bếp.

Bí quyết của mẹ: Bóc vỏ cà chua sẽ làm chúng ngon hơn; bạn có thể bỏ qua bước này nếu không thích bóc vỏ. Bí ngòi chín rất nhanh, vì vậy đừng xào quá lâu, nếu không nó sẽ tiết ra nước và bị mềm.

Bí quyết của mẹ tôi về việc chuẩn bị bữa tối cho gia đình: Ngay cả những món ăn đơn giản cũng có thể trở nên ngon miệng; chìa khóa nằm ở "tấm lòng". Mẹ tôi luôn nói: "Bữa tối gia đình không cần phải tốn kém. Nguyên liệu tươi ngon, cách nấu đơn giản và những món cả gia đình cùng thích mới là điều quan trọng". Bí quyết của bà thực ra rất đơn giản:

- Nguyên liệu phải tươi: Mỗi sáng hãy đến chợ để chọn mua nguyên liệu theo mùa. Rau củ phải giòn và tươi, thịt cũng phải tươi. Điều này sẽ làm cho món ăn thơm ngon hơn.

- Sự kết hợp rất quan trọng: 3 món thịt và 3 món rau mỗi ngày, xen kẽ giữa món thịt và món rau, để đảm bảo chế độ ăn uống cân bằng và đa dạng.

- Phương pháp chế biến đơn giản: Loại bỏ các bước rườm rà, chủ yếu sử dụng phương pháp hấp, xào, hầm và trộn để giữ nguyên hương vị ban đầu của nguyên liệu.

- Nên nêm nếm vừa phải: ít muối, ít đường và ít dầu, để bạn có thể ăn uống lành mạnh và thoải mái.

Những món ăn nhà làm ngon nhất không bao giờ là những món cầu kỳ, mà chính là những món ăn giản dị, ấm áp mà mẹ bạn nấu bằng cả tấm lòng. 6 công thức nấu ăn kiểu nhà làm dễ thực hiện này rất phù hợp cho một bữa ăn khác nhau mỗi ngày. Hãy lưu lại và nấu một bữa ăn ngon miệng, ấm cúng cho gia đình bạn!