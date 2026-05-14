Khi Vương phi xứ Wales bước xuống sân bay Reggio Emilia trong bộ suit xanh phấn, không phải váy áo hay giày dép mà thu hút sự chú ý, mà là một chiếc vòng cổ vàng mảnh mai với những charm nhỏ treo lơ lửng. Với người quen theo dõi phong cách của Kate, những biểu tượng trên đó đã kể một câu chuyện quen mà không cũ.

Chiếc vòng cổ mang theo ký ức gia đình

Ngày đầu tiên trong chuyến thăm Italy, Vương phi Catherine chọn bộ suit màu xanh phấn của nhà thiết kế Edeline Lee người Canada-Anh, kết hợp với hoa tai ngọc trai và một chiếc vòng cổ vàng mảnh từ thương hiệu Monica Vinader. Treo trên sợi dây là những charm nhỏ của Asprey London: một hạt ngọc trai, lá sồi, cây nấm và quả thông.

Bộ charm này không phải lần đầu xuất hiện, nhưng sự lựa chọn của Kate trong chuyến đi đặc biệt này khiến người ta chú ý hơn. Hình ảnh lá sồi và quả thông chính là biểu tượng trong huy hiệu gia đình Middleton, được phong tặng cho cha cô là Michael Middleton trước đám cưới Hoàng gia năm 2011. Đây là những biểu tượng Kate đã mang theo ở nhiều thời điểm quan trọng trong cuộc đời. Đôi bông tai cô đeo trong ngày cưới với Thân vương William cũng được cha mẹ đặt làm riêng tại Robinson Pelham với hoa văn lá sồi và quả thông giống hệt. Nhỏ và kín đáo, nhưng ý nghĩa không hề nhỏ.

Chuyến đi đánh dấu nhiều cột mốc

Đây là chuyến công du solo nước ngoài đầu tiên của Vương phi xứ Wales trong ba năm, và cũng là lần đầu tiên kể từ khi cô công khai chẩn đoán và điều trị ung thư năm 2024. Lần cuối cô xuất hiện trong một chuyến công tác quốc tế một mình là tháng 10/2023 tại Marseille, Pháp, khi tới cổ vũ đội tuyển rugby Anh với tư cách bảo trợ của Liên đoàn Bóng bầu dục.

Tại Reggio Emilia, Kate gặp gỡ các nhà giáo dục, phụ huynh, trẻ em và doanh nhân để tìm hiểu phương pháp giáo dục mầm non nổi tiếng của thành phố này, được gọi là "Reggio Emilia approach." Đây là mô hình giáo dục được quốc tế công nhận, lấy sự tò mò tự nhiên và môi trường học tập làm trung tâm. Sự phát triển của trẻ trong những năm đầu đời là chủ đề mà Vương phi theo đuổi hơn một thập kỷ, và cô thành lập Trung tâm Phát triển Trẻ thơ thuộc Royal Foundation năm 2021 để hiện thực hóa điều đó. Chuyến đi Italy lần này đánh dấu bước mở rộng quốc tế đầu tiên của tổ chức.

Với Kate, Italy còn mang ý nghĩa cá nhân. Năm 2000, trong năm nghỉ trước đại học, cô từng sống ở Tuscany để học lịch sử nghệ thuật và tiếng Italy tại British Institute of Florence. Hơn hai mươi năm sau, cô quay lại đất nước này không phải với tư cách một sinh viên, mà là người đại diện cho một công trình nghiên cứu có thể ảnh hưởng đến hàng triệu trẻ em.

Theo Town & Country