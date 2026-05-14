Trời thương 3 chòm sao này: Cuối tháng 5 thoát hạn, đầu tháng 6 phát tài, tiền bạc rủng rỉnh bất ngờ

Sau quãng thời gian đầu năm khá chật vật vì áp lực công việc và những khoản chi không tên, nhiều người đang chờ một "cú hích" để mọi thứ dễ thở hơn. Tin vui là từ ngày 25/5 đến hết tuần đầu tháng 6, ba chòm sao dưới đây sẽ đón nhịp năng lượng tích cực rõ rệt không phải kiểu may mắn từ trên trời rơi xuống, mà là sự ghi nhận xứng đáng cho những gì họ đã âm thầm gieo trồng suốt nửa năm qua. Cùng xem bạn có nằm trong nhóm này không nhé.

Bạch Dương (21/3 - 19/4): Bứt tốc trong công việc, tiền về theo từng dự án nhỏ

Từ khoảng ngày 26/5 trở đi, Bạch Dương sẽ cảm thấy đầu óc nhẹ nhõm hơn hẳn. Những vướng mắc kéo dài từ đầu tháng 5 có thể là một dự án bị treo, một khoản tiền chưa thu hồi được, hay một mối quan hệ công việc gờn gợn đều có dấu hiệu được tháo gỡ. Điều thú vị là tiền của Bạch Dương trong giai đoạn này không đến từ một nguồn lớn, mà rải rác qua nhiều việc nhỏ. Có thể là một khoản thưởng bất ngờ, một đơn hàng phụ ngoài giờ, hoặc đơn giản là người bạn cũ nhớ ra món nợ và chủ động trả lại.

Sang đầu tháng 6, đặc biệt là từ ngày 3 đến ngày 7, Bạch Dương nên chú ý những cuộc gặp gỡ tưởng chừng xã giao, bởi rất có thể đó lại là khởi đầu cho một mối hợp tác đáng giá. Lời khuyên dành cho chòm sao này là đừng vội nói "không" với cơ hội nào, kể cả khi nó nghe có vẻ nhỏ bé, vì đôi khi chính những việc bị xem nhẹ lại mang về dòng tiền ổn định nhất. Tuy nhiên, Bạch Dương cũng cần kiềm chế thói quen tiêu pha bốc đồng, tiền vào nhanh nhưng nếu không có kế hoạch giữ, cũng sẽ ra nhanh không kém.

Sư Tử (23/7 - 22/8): Được quý nhân nâng đỡ, danh tiếng và tài chính cùng đi lên

Sư Tử là chòm sao đáng mong chờ nhất trong giai đoạn này. Bắt đầu từ ngày 28/5, năng lượng của Sư Tử sẽ trở nên cuốn hút lạ thường không phải vì họ cố thể hiện, mà vì khí chất tự tin tự nhiên toát ra. Đây là lúc cấp trên, đối tác hoặc những người có ảnh hưởng trong ngành bắt đầu để mắt đến Sư Tử nhiều hơn. Một lời giới thiệu đúng người, đúng thời điểm có thể mở ra cánh cửa mà Sư Tử đã chờ đợi từ lâu.

Về mặt tài chính, dự báo cho thấy Sư Tử có thể đón nhận khoản thu nhập tăng thêm khoảng giữa tuần đầu tháng 6, đặc biệt rõ rệt vào các ngày 4, 5 và 6/6. Đó có thể là tin được tăng lương, được giao một mảng việc có hoa hồng cao, hoặc một dự án cá nhân bắt đầu sinh lời. Điểm cần lưu ý là Sư Tử nên giữ thái độ khiêm tốn trong giao tiếp, tránh khoe khoang quá đà khiến quý nhân e dè. Ngoài ra, đây cũng là thời điểm tốt để Sư Tử nghĩ đến việc đầu tư dài hạn không phải lao vào những kênh mạo hiểm, mà ưu tiên những lựa chọn đã được tìm hiểu kỹ ít nhất vài tháng.

Ma Kết (22/12 - 19/1): Gặt hái thành quả sau thời gian dài kiên trì

Nếu nửa đầu năm 2026 Ma Kết cảm thấy mình làm nhiều mà thành quả chưa tương xứng, thì giai đoạn từ 30/5 đến 8/6 chính là lúc mọi nỗ lực bắt đầu được đền đáp. Đặc trưng của Ma Kết là tích lũy âm thầm và bền bỉ, nên khi vận tài lộc khởi sắc, dòng tiền của họ thường đến theo dạng ổn định, lâu dài chứ không phải khoản đột biến nhất thời.

Trong giai đoạn này, Ma Kết có thể nhận được phản hồi tích cực từ một bản đề xuất đã gửi đi từ tháng trước, hoặc được mời tham gia một vị trí mới với mức đãi ngộ tốt hơn. Đặc biệt, các ngày 31/5, 2/6 và 7/6 được xem là những mốc quan trọng, Ma Kết nên ưu tiên xử lý giấy tờ, ký kết hợp đồng hoặc đưa ra các quyết định tài chính lớn vào những ngày này. Bên cạnh đó, sức khỏe và tinh thần của Ma Kết cũng cải thiện đáng kể, kéo theo hiệu suất làm việc tăng lên. Một gợi ý nhỏ là Ma Kết đừng quên dành thời gian cho người thân, đôi khi chính họ mới là "quý nhân ngầm" mang đến những cơ hội mà bạn không ngờ tới.

Nhìn chung, cuối tháng 5 đầu tháng 6 là quãng thời gian "đẹp" để ba chòm sao trên đặt nền móng cho nửa cuối năm 2026. Tài lộc không tự nhiên đến, mà thường là kết quả của sự chuẩn bị âm thầm cộng với khả năng nắm bắt đúng thời điểm. Nếu bạn thuộc một trong ba chòm sao này, hãy giữ tâm thế chủ động, mở lòng với cơ hội mới và đừng quên cảm ơn những người đã đồng hành cùng mình suốt chặng đường vừa qua.

*Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.