3 mỹ nam Hàn thăng tiến mạnh mẽ thời gian gần đây

Nhắc đến những diễn viên nam hàng đầu tại Hàn Quốc, khán giả sẽ nghĩ ngay tới Song Joong Ki, Lee Min Ho hay Hyun Bin,... Tuy nhiên, bên cạnh các ngôi sao đình đám đã tạo dựng được tên tuổi cho mình từ lâu, trong vài năm trở lại đây, màn ảnh Hàn ngữ còn chứng kiến sự vươn mình mạnh mẽ từ một số nhân tố đáng chú ý.

Họ là những gương mặt sở hữu diễn xuất tốt, có cơ hội tham gia nhiều bộ phim nổi tiếng và đang nâng cao danh tiếng của mình một cách nhanh chóng.

Lee Do Hyun

Diễn xuất của Lee Do Hyun trong phim Người mẹ tồi của tôi được đánh giá rất cao.

Cái tên đầu tiên trong danh sách là Lee Do Hyun. Dù năm 2023 mới trôi qua một nửa, thế nhưng cho đến lúc này, mọi thứ phải nói là quá hoàn hảo với tài tử 28 tuổi. Bộ phim "Người mẹ tồi của tôi" do anh đóng chính được khán giả đánh giá cực cao về mặt nội dung. Còn về diễn xuất, Lee Do Hyun đã một lần chinh phục người xem khi khắc họa xuất sắc nhân vật nam chính Choi Kang Ho.

Cũng trong năm nay, Lee Do Hyun còn gây ấn tượng khi góp phần tạo nên thành công vang dội cho bom tấn "The glory". Không chỉ vậy, chuyện tình yêu của anh với bạn diễn Lim Ji Yeon càng khiến nam diễn viên được chú ý nhiều hơn.

Lee Do Hyun trong Tuổi trẻ của tháng Năm.

Thực tế, kể từ năm 2020 cho đến nay, sự nghiệp của Lee Do Hyun đã lên như diều gặp gió. Ngoài "Người mẹ tồi của tôi" và "The glory", Lee Do Hyun còn "bỏ túi" 3 tác phẩm nổi tiếng khác là "Trở lại tuổi 18", "Ngôi nhà ma quái" cùng với "Tuổi trẻ của tháng Năm".

Ahn Hyo Seop

Cái tên tiếp theo xứng đáng được nhắc tới là Ahn Hyo Seop. Còn nhớ hồi năm ngoái, bộ phim "Hẹn hò chốn công sở" bất ngờ tạo nên một cơn sốt lớn. Tác phẩm này sở hữu mô-típ vô cùng quen thuộc. Tuy nhiên, ngoại hình cực "đỉnh" cùng "phản ứng hóa học" tràn màn hình của cả cặp chính lẫn cặp phụ đã khiến khán giả xem phim không thể rời mắt.

Ahn Hyo Seop là cái tên đang được nhiều khán giả yêu phim Hàn Quốc quan tâm.

Nhờ "Hẹn hò chốn công sở", cái tên Ahn Hyo Seop đã tới gần hơn với công chúng. Thế nhưng nếu phải chỉ ra dự án đã thay đổi sự nghiệp của nam diễn viên 28 tuổi, vậy thì đó phải là "Người thầy y đức 2" - một trong những phim truyền hình hay nhất lịch sử Hàn Quốc về đề tài y khoa. Thời gian qua, với việc bộ phim "Người thầy y đức 3" tạo được hiệu ứng tốt, Ahn Hyo Seop đã trở thành một trong những ngôi sao nam được quan tâm bậc nhất tại xứ Kim Chi.

Trong tháng 7 tới, Ahn Hyo Seop hứa hẹn sẽ tiếp tục "gây bão" màn ảnh khi bộ phim "Thời gian gọi tên em" lên sóng. Tác phẩm này hiện đang được rất nhiều khán giả ngóng chờ, phần vì nó là bản remake của bom tấn xứ Đài "Muốn gặp anh", phần vì ở dự án này, Ahn Hyo Seop sẽ nên duyên với mỹ nhân đình đám Jeon Yeo Been.

Rất nhiều khán giả đang chờ đợi màn kết hợp của Ahn Hyo Seop và Jeon Yeo Been trong Thời gian gọi tên em.

Yoo In Soo

Cuối cùng, có lẽ sẽ là một sự thiếu sót nếu bỏ qua Yoo In Soo. Giống như Lee Do Hyun, Yoo In Soo cũng là một mảnh ghép quan trọng trong bộ phim "Người mẹ tồi của tôi". Có thể về diễn xuất, Yoo In Soo không gây ấn tượng được như Lee Do Hyun. Dẫu vậy, với vai Bang Sam Sik đầy hài hước, nam diễn viên vẫn giành được rất nhiều thiện cảm từ khán giả.

Trước Bang Sam Sik trong "Người mẹ tồi của tôi", Yoo In Soo đã gây chú ý khi đảm nhận các vai phụ nổi bật trong "Ngôi trường xác sống" và "Hoàn hồn". Sắp tới, anh sẽ góp mặt trong mùa 2 của bộ phim nổi tiếng "Nghệ thuật săn quỷ và nấu mỳ" (lên sóng ngày 29/7).

Trong bộ phim Người mẹ tồi của tôi, nhân vật Bang Sam Sik do Yoo In Soo đảm nhận là một "cây hài" chính hiệu.

Ngoài ra, Yoo In Soo cũng tham gia đóng "Chút nắng ấm mỗi ngày" (dự kiến lên sóng vào tháng 11), dự án phim sở hữu dàn diễn viên chính nổi tiếng bao gồm: Park Bo Young, Yeon Woo Jin và Lee Jung Eun.