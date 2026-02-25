Đầu năm mua 6 món đồ hời, tôi cảm giác "trúng mánh", mừng hơn nhặt được vàng

Không phải cứ chi nhiều tiền mới nâng cấp được cuộc sống. Đôi khi, những thay đổi rõ rệt nhất lại đến từ các món đồ rất nhỏ, giá chỉ bằng một bữa ăn nhẹ. Chúng không hào nhoáng, không quảng cáo rầm rộ, nhưng lại âm thầm xử lý những phiền toái lặt vặt trong nhà - từ bếp núc, dọn dẹp đến sinh hoạt hằng ngày.

Đầu năm nay, tôi thử mua 10 món đồ giá rẻ theo kiểu “thấy hời thì đặt”. Kết quả bất ngờ hơn tưởng tượng: món nào cũng dùng được, có thứ còn vượt kỳ vọng. Cảm giác giống như vô tình “trúng mánh” khi mua sắm - chi không nhiều nhưng lợi ích nhận về lại đáng kể.

1. Băng keo silicon co giãn chống rò nước

Tại khu vực bếp và nhà vệ sinh, các điểm nối ống thoát nước thường là nơi dễ phát sinh mùi hôi hoặc rò rỉ nếu không được bịt kín kỹ. Chỉ cần một khe hở nhỏ cũng có thể khiến nước thấm ra ngoài, lâu ngày gây ẩm mốc và thu hút côn trùng.

Để xử lý tình trạng này, băng keo silicon co giãn là một giải pháp khá hiệu quả. Nhờ độ đàn hồi tốt, sản phẩm có thể quấn chặt quanh khớp nối, tạo lớp bọc kín giúp hạn chế thoát mùi và ngăn nước rỉ ra ngoài. Chất liệu silicon cũng có khả năng chịu ẩm và chịu nhiệt tương đối ổn định, phù hợp với môi trường thường xuyên tiếp xúc với nước. Với chi phí không cao và cách sử dụng đơn giản, đây là lựa chọn tiện lợi để xử lý một vấn đề phổ biến trong nhiều gia đình.

2. Dép massage chân

Dép massage với bề mặt sỏi nổi hoặc gai nhỏ được thiết kế để tạo áp lực nhẹ lên lòng bàn chân khi di chuyển. Cơ chế này giúp kích thích các điểm tiếp xúc dưới bàn chân, từ đó hỗ trợ thư giãn sau một ngày vận động hoặc ngồi lâu.

Lần đầu sử dụng, bạn sẽ có cảm giác hơi cấn hoặc chưa quen, nhưng nếu đi trong thời gian ngắn mỗi ngày, cảm giác mỏi chân giảm dần và bàn chân ấm hơn rõ rệt. Sản phẩm đặc biệt phù hợp với người thường xuyên đứng lâu hoặc làm việc văn phòng. Hãy tin tôi, mua xong món này, đôi chân bạn sẽ hoàn toàn không còn cảm giác đau nhức.

3. Lưới chắn bắn dầu khi nấu ăn

Trong quá trình chiên rán, dầu nóng bắn ra ngoài là nguyên nhân khiến bếp bẩn và tiềm ẩn nguy cơ bỏng nhẹ. Vậy nên, tôi khuyên mỗi gia đình đều nên mua chiếc lưới chắn dầu được thiết kế dạng khung inox kèm lớp lưới mịn, đặt lên miệng chảo thay cho nắp kín. Sản phẩm giúp hạn chế dầu bắn mà vẫn thoát hơi nước, tránh tình trạng đọng nước nhỏ ngược trở lại thực phẩm. Món này vừa rẻ, lại dễ vệ sinh và có thể tái sử dụng nhiều lần.

4. Ổ cắm hẹn giờ tự động

Với các thiết bị như router WiFi đời cũ không có chức năng tự khởi động lại, ổ cắm hẹn giờ là giải pháp bổ sung hợp lý. Người dùng có thể cài đặt thời điểm ngắt – bật điện định kỳ, giúp thiết bị hoạt động ổn định hơn mà không cần thao tác thủ công. Sản phẩm có giá thấp nhưng mang lại sự tiện lợi rõ rệt, đặc biệt với gia đình có người lớn tuổi.

5. Đá mài dao mini

Loại đá mài cỡ nhỏ thường có rãnh định hướng sẵn, giúp người dùng dễ thao tác mà không cần nhiều kỹ thuật. Chỉ cần kéo lưỡi dao qua vài lần là có thể cải thiện độ sắc cơ bản, đủ dùng trong gia đình. Sản phẩm này có ưu điểm là thiết kế nhỏ gọn, dễ cất giữ, bạn có thể dễ dàng mang đi trong những chuyến picnic.

6. Tăm bông đầu dính nhẹ

Khác với tăm bông truyền thống, loại này có phần đầu phủ lớp keo sinh học mỏng, giúp lấy bụi bẩn dễ hơn mà hạn chế đẩy sâu vào bên trong. Sản phẩm thường được sử dụng cẩn trọng cho trẻ nhỏ hoặc vệ sinh những vị trí khó tiếp cận.

