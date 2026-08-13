Sau những ngày nắng nóng, đầu mùa thu thường mang đến cảm giác dễ chịu hơn nhưng cũng kéo theo thời tiết khô hanh. Một số người có thể cảm thấy cổ họng khô, da thiếu ẩm, ăn uống kém ngon hoặc cơ thể nhanh mệt khi chưa kịp thích nghi với sự thay đổi nhiệt độ.

Trong chế độ ăn hằng ngày, thay vì chỉ tập trung vào các loại thịt đỏ như thịt bò hay thịt cừu, bạn có thể luân phiên nhiều nguồn đạm khác nhau. Thịt vịt, thịt thỏ, cá và chim bồ câu đều là những lựa chọn đáng cân nhắc nếu được chế biến hợp lý.

Đáng chú ý, một số tài liệu về dinh dưỡng và y học cổ truyền thường xếp thịt vịt, thịt thỏ và cá vào nhóm thực phẩm có thể sử dụng trong chế độ ăn mùa lạnh, mùa khô. Tuy nhiên, những quan niệm như "bổ phổi", "dưỡng âm" hay "giảm khô họng" không nên được hiểu là khả năng chữa bệnh.

1. Thịt vịt - đổi vị cho mâm cơm đầu thu

Thịt vịt là nguồn cung cấp protein cùng nhiều vitamin và khoáng chất. Theo Gia đình và Xã hội, thịt vịt còn chứa kali, selen, kẽm và các vitamin nhóm B, những dưỡng chất cần thiết cho nhiều hoạt động của cơ thể.

Trong quan niệm Đông y, thịt vịt thường được nhắc đến với tính mát, phù hợp để chế biến các món ăn trong những thời điểm thời tiết còn oi nóng hoặc bắt đầu chuyển mùa. Một bát vịt hầm củ cải, vịt nấu cháo hoặc vịt hấp gừng có thể là lựa chọn khá dễ ăn. Đặc biệt, khi kết hợp với rau củ, món ăn vừa có thêm chất xơ vừa tránh cảm giác quá nhiều đạm và chất béo.

Nếu đang muốn ăn thịt vịt theo hướng lành mạnh, nên ưu tiên luộc, hấp, hầm hoặc nấu canh thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ. Phần da vịt chứa lượng chất béo đáng kể nên những người cần kiểm soát năng lượng hoặc chất béo trong khẩu phần cũng không nên ăn quá nhiều.

2. Thịt thỏ - nguồn đạm ít quen nhưng đáng thử

Thịt thỏ không phổ biến trong bữa cơm gia đình như thịt gà, lợn hay bò nhưng lại là một nguồn protein có thể thay đổi khẩu vị. So với việc liên tục ăn thịt đỏ, luân phiên các loại thịt trắng và thịt gia cầm có thể giúp thực đơn đa dạng hơn. Thịt thỏ thường được chế biến thành các món hấp, nướng, xào hoặc nấu cùng rau củ.

Trong quan niệm dưỡng sinh phương Đông, thịt thỏ cũng thường xuất hiện trong nhóm thực phẩm được lựa chọn khi muốn xây dựng chế độ ăn thanh nhẹ. Tuổi tác, thể trạng và bệnh nền của mỗi người khác nhau nên không nên xem một loại thịt là "bổ hơn" tuyệt đối.

Điểm quan trọng vẫn là cách chế biến. Một món thịt thỏ nhiều dầu, nhiều muối hoặc nhiều nước sốt chưa chắc đã tốt hơn một món thịt bò được chế biến đơn giản.

3. Cá - lựa chọn sáng giá cho thực đơn đầu thu

Nếu muốn tìm một loại thực phẩm vừa giàu đạm vừa có thể kết hợp với nhiều cách chế biến, cá gần như là lựa chọn khó bỏ qua. Các loại cá, đặc biệt cá béo, cung cấp protein cùng các acid béo omega-3 như EPA và DHA. Đây là lý do cá thường được khuyến khích xuất hiện thường xuyên trong chế độ ăn cân bằng.

Tuổi thọ và sức khỏe không thể chỉ được quyết định bởi một món ăn. Tuy nhiên, thay một phần thịt đỏ bằng cá trong khẩu phần có thể giúp thực đơn đa dạng hơn. Tuổi Trẻ từng dẫn khuyến nghị rằng nên ưu tiên thịt gia cầm và cá hơn thịt đỏ trong một chế độ ăn hợp lý, đồng thời không nên cực đoan loại bỏ hoàn toàn thịt khỏi khẩu phần.

Với cá, các món hấp, kho nhạt, nấu canh hoặc áp chảo ít dầu thường phù hợp hơn những món chiên ngập dầu. Một bát canh cá nóng cùng rau xanh, củ cải hoặc củ sen cũng là gợi ý khá hợp với những ngày thời tiết chuyển mùa.

4. Chim bồ câu - món ăn giàu đạm nhưng không nên ăn quá tay

Chim bồ câu từ lâu đã xuất hiện trong nhiều món ăn bổ dưỡng của người Việt. Thịt bồ câu có hàm lượng protein và nhiều vi chất, thường được chế biến thành cháo, hầm thuốc bắc hoặc nấu cùng các loại hạt, rau củ.

Theo Gia đình và Xã hội, ThS.BS Hoàng Khánh Toàn, nguyên Chủ nhiệm Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, lưu ý rằng thịt bồ câu giàu dinh dưỡng nhưng không nên sử dụng quá nhiều. Nguồn này cũng dẫn ý kiến cho rằng người trưởng thành nên ăn với lượng vừa phải, thay vì coi đây là món "càng bổ càng ăn nhiều".

Đây là điểm đáng lưu ý với những người thường có tâm lý "ăn món bổ để bù sức". Một thực phẩm giàu protein và năng lượng nếu ăn quá mức vẫn có thể khiến tổng lượng calo trong ngày tăng cao.

Cháo bồ câu nấu cùng đậu xanh, hạt sen hoặc rau củ là cách chế biến tương đối nhẹ nhàng. Không nhất thiết phải cho thật nhiều thuốc bổ hay gia vị đậm để biến món ăn thành một "bài thuốc".

Rau xanh, củ quả, ngũ cốc và chất béo lành mạnh là nền tảng của một chế độ ăn uống cân bằng, cung cấp dồi dào chất xơ, vitamin, khoáng chất

Ăn thịt thế nào để cơ thể dễ chịu hơn khi sang thu?

Điều quan trọng nhất không phải tìm ra một loại thịt "thần kỳ" mà là xây dựng một thực đơn cân bằng. Thịt chỉ nên là một phần của bữa ăn, bên cạnh rau xanh, củ quả, ngũ cốc và các nguồn chất béo lành mạnh.

Nếu muốn hỗ trợ sức khỏe đường hô hấp và giảm cảm giác khô rát trong những ngày hanh khô, việc uống đủ nước, ngủ đủ giấc và duy trì không gian sống có độ ẩm phù hợp cũng quan trọng không kém chuyện lựa chọn món ăn.

Bên cạnh đó, nên hạn chế các món quá mặn, quá cay, nhiều dầu mỡ hoặc chế biến cháy khét. Những món này có thể khiến cơ thể cảm thấy nặng nề, đặc biệt khi thời tiết thay đổi.

Một lưu ý khác ít người để ý là bảo quản thịt, cá. Thịt vịt có thể bảo quản trong tủ lạnh trong thời gian nhất định, trong khi thịt thỏ và chim bồ câu có thời gian bảo quản ngắn hơn; cá nên được sử dụng sớm hơn nữa. Sau khi rã đông, thực phẩm nên được chế biến ngay và không nên tái đông. Vì vậy, thay vì mua thật nhiều thịt rồi trữ lâu, tốt hơn hết là mua lượng vừa đủ cho vài bữa và ưu tiên thực phẩm tươi.

Đầu mùa thu, một bữa cơm với cá hấp, thịt vịt nấu củ cải, thịt thỏ chế biến thanh nhẹ hoặc một bát cháo bồ câu có thể giúp thực đơn bớt nhàm chán. Nhưng đừng quên: sức khỏe không đến từ một món ăn duy nhất. Ăn đa dạng, vừa đủ và chế biến hợp lý mới là "công thức" đáng duy trì lâu dài.