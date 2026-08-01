Anne Hathaway mang thai ở tuổi 43 vẫn đẹp gây choáng: Nhìn lại cách cô giữ dáng trước khi có bầu mới thấy đáng nể

Ở tuổi 43, Anne Hathaway đang mang thai con thứ ba và liên tục gây chú ý với những màn xuất hiện đầy tự tin. Nhưng điều khiến nhiều người tò mò là: Trước khi bụng bầu xuất hiện, nữ diễn viên đã duy trì thể lực và vóc dáng thế nào để khi mang thai vẫn giữ được thần thái cuốn hút đến vậy?

Anne Hathaway đang có một mùa hè đặc biệt

Sau khi công khai mang thai con thứ ba vào tháng 6, nữ diễn viên liên tục xuất hiện trên thảm đỏ và đường phố với những bộ trang phục không hề có ý định che giấu bụng bầu. Tối 9/8, tại buổi công chiếu The End of Oak Street ở Burbank, California, cô thậm chí diện thiết kế cắt cao phía trước, để lộ trọn vẹn bụng bầu.

Thay vì lựa chọn những bộ váy rộng để giấu đường cong cơ thể, Anne Hathaway dường như đang tận hưởng từng khoảnh khắc của thai kỳ. Ngày hôm sau, cô tiếp tục xuống phố với áo hai dây xẻ sâu, phần thân dưới ngực buông tua rua, kết hợp quần ống suông và giày cao gót.

Những hình ảnh này nhanh chóng nhận được vô số lời khen. Có người gọi cô là “bà bầu đẹp nhất thế giới”, trong khi một số khác lại bất ngờ vì nữ diễn viên ở tuổi 43 vẫn có phong thái thời trang và nguồn năng lượng nổi bật đến vậy.

Đáng chú ý, trước đó mạng xã hội từng xuất hiện những nghi ngờ vô căn cứ về việc cô mang thai giả. Anne Hathaway đáp lại rất thẳng thắn bằng một video hậu trường với dòng chữ “Fake hair, real bump” – tóc là giả, còn bụng bầu là thật.

Nhưng nếu nhìn lại hành trình giữ dáng của Anne Hathaway, có một điều đáng chú ý: Vẻ ngoài khỏe khoắn mà cô có trước thai kỳ không đến từ một công thức “ép cân” duy nhất.

Trước khi mang thai, Anne Hathaway đã chăm cơ thể như thế nào?

Trong nhiều năm, Anne Hathaway nổi tiếng là người có kỷ luật với việc tập luyện, đặc biệt khi phải chuẩn bị cho những vai diễn đòi hỏi thể lực.

Để vào vai Catwoman trong The Dark Knight Rises, cô từng trải qua quá trình luyện tập cường độ cao, bao gồm các bài tập sức mạnh, kỹ năng vận động và khiêu vũ. Huấn luyện viên cho biết việc tập luyện giúp cô xây dựng cơ bắp và cải thiện sự săn chắc, linh hoạt của cơ thể.

Sau khi sinh con đầu lòng, Hathaway cũng từng quay lại phòng gym khá sớm và chia sẻ những bài tập như nâng tạ, tricep dips hay kéo dây cáp.

Tuy nhiên, chính nữ diễn viên từng thừa nhận rằng cô đã có những giai đoạn giảm cân quá cực đoan để phục vụ vai diễn.

Khi đóng Les Misérables, Hathaway từng giảm khoảng 11 kg trong thời gian ngắn. Cô sau đó mô tả quá trình này là khắc nghiệt và cho biết cơ thể mất nhiều thời gian mới hồi phục hoàn toàn.

Đây cũng là phần ít được nhắc đến khi người ta nhìn vào vóc dáng của cô hiện tại: Anne Hathaway không phải lúc nào cũng có một hành trình “giữ dáng” hoàn hảo. Chính cô từng trải qua những cách giảm cân mà sau này không muốn lặp lại.

Và có lẽ vì thế, điều đáng học hỏi hơn cả không phải là một con số cân nặng.

Cô ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng thay vì chỉ chăm chăm “ăn ít”

Trong những giai đoạn chuẩn bị cho vai diễn, chế độ ăn của Hathaway từng thiên về thực vật, với nhiều rau củ, các loại hạt, bơ, vừng, gừng, nghệ và những nguồn protein như tempeh.

Huấn luyện viên dinh dưỡng Jackie Keller từng cho biết thực đơn của Hathaway được xây dựng để cung cấp đủ năng lượng cho quá trình luyện tập, thay vì chỉ tập trung vào việc cắt giảm thức ăn.

Một số món từng xuất hiện trong thực đơn của cô gồm súp miso, salad rau củ, salad gạo lứt, sandwich tempeh, các loại hạt và thực phẩm giàu protein.

Điểm đáng chú ý là cách xây dựng bữa ăn khá cân bằng: rau củ chiếm một phần lớn, kết hợp cùng protein và tinh bột thay vì loại bỏ hoàn toàn carbohydrate.

Các nhóm thực phẩm giàu chất béo không bão hòa như bơ, hạnh nhân và vừng cũng thường được nhắc tới trong chế độ ăn của Hathaway. Rau lá xanh đậm, rau màu đỏ và cam cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất cùng các hợp chất chống oxy hóa.

Nói cách khác, câu chuyện phía sau vóc dáng của Hathaway không chỉ là “ăn ít để gầy”.

Cô xây dựng một cơ thể có sức mạnh để vận động, thay vì chỉ theo đuổi một thân hình thật nhỏ.

Và đó có lẽ mới là điều đáng nói khi cô mang thai ở tuổi 43

Ở hiện tại, Anne Hathaway không còn xuất hiện với mục tiêu chứng minh rằng mình có thể giữ nguyên vóc dáng trước khi mang thai.

Ngược lại, cô thoải mái để bụng bầu trở thành điểm nhấn của trang phục.

Từ chiếc áo xanh baby cut-out trên thảm đỏ đến bộ đồ hai dây xuống phố ngày 10/8, bụng bầu của Hathaway không được che giấu mà trở thành một phần tự nhiên trong diện mạo của cô.

Điều này càng đáng chú ý khi đây là lần mang thai thứ ba của nữ diễn viên.

Hathaway từng chia sẻ rằng hành trình làm mẹ của cô không phải lúc nào cũng thuận lợi. Năm 2024, cô tiết lộ từng trải qua một lần sảy thai vào năm 2015. Khi công khai mang thai lần thứ hai vào năm 2019, cô cũng từng nói về những khó khăn phía sau hành trình tìm con.

Vì vậy, chiếc bụng bầu mà Anne Hathaway đang tự tin khoe có lẽ không chỉ là một món phụ kiện thời trang.

Nó là dấu hiệu của một giai đoạn mà nữ diễn viên lựa chọn đón nhận cơ thể đang thay đổi thay vì cố gắng che giấu nó.

Điều phụ nữ ngoài 40 có thể học từ Anne Hathaway không phải là “giữ dáng thật gắt”

Nhìn vào Anne Hathaway, rất dễ chỉ thấy một nữ diễn viên 43 tuổi vẫn xuất hiện lộng lẫy, mặc đồ táo bạo và có thần thái nổi bật khi mang thai.

Nhưng nếu nhìn rộng hơn, điều đáng chú ý lại nằm ở quá trình xây dựng nền tảng sức khỏe trước đó: ăn uống đủ chất, chú trọng protein và thực phẩm giàu dinh dưỡng, duy trì vận động và đặc biệt là không xem việc ép cân là mục tiêu lâu dài.

Bản thân Hathaway cũng từng trải qua thời kỳ giảm cân khắc nghiệt và sau đó nhận ra những tác động không dễ chịu mà nó gây ra cho cơ thể.

Bởi vậy, “bí quyết” đáng học hỏi nhất từ Anne Hathaway có lẽ không phải làm thế nào để có một thân hình giống cô.

Mà là xây dựng một cơ thể đủ khỏe, đủ cơ bắp và đủ sức bền để bước vào những giai đoạn khác nhau của cuộc đời mà không phải lúc nào cũng chiến đấu với chính cơ thể mình.

Và khi mang thai, điều đẹp nhất có lẽ cũng không phải là việc một người phụ nữ “giữ dáng” được bao nhiêu.

Mà là khi cô có thể bước ra đường, để lộ bụng bầu, mỉm cười trước ống kính và nói với cả thế giới rằng: Đây là cơ thể của tôi ở thời điểm này – và tôi hoàn toàn tự hào về nó.