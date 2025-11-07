Tưởng đau lưng vì sỏi thận, người phụ nữ sốc khi phát hiện mình mang thai và đang chuyển dạ

Khi Rebecca Johnson tỉnh dậy với cơn đau lưng, cô không nghĩ đó là điều gì nghiêm trọng.

Người phụ nữ 37 tuổi, giáo viên giáo dục đặc biệt sống tại bang Virginia (Mỹ), cho rằng có lẽ chỉ là do tấm nệm cũ hoặc chứng đau thần kinh tọa – cơn đau chạy dọc theo dây thần kinh lớn nối từ hông xuống mông ở hai bên cơ thể.

Thế nhưng, khi đến trường vào buổi sáng hôm đó (tháng 9), cô bất ngờ bị những cơn đau dữ dội giống hệt như khi từng chuyển dạ sinh hai con gái – một bé 9 tuổi và một bé 1 tuổi.

Johnson bắt đầu khó đi lại, luôn có cảm giác buồn tiểu liên tục, khiến cô nghĩ rằng mình bị sỏi thận – căn bệnh mà khoảng 1/10 người Mỹ mắc phải trong đời. Nếu không điều trị kịp thời, sỏi thận có thể gây tổn thương thận vĩnh viễn và nhiễm trùng nghiêm trọng.

Rebecca Johnson, 37 tuổi, giáo viên đến từ bang Virginia, đã sinh con gái thứ ba vào tháng 9 vừa qua mà không hề biết mình đang mang thai. Trong ảnh, Johnson chụp cùng ba cô con gái của mình.

Cô cùng chồng nhanh chóng đến bệnh viện địa phương. Trên đường đi, Johnson cảm thấy có một dòng nước tràn ra giữa hai chân. Cả cô và bác sĩ đều nghĩ đó là nước tiểu, nhưng khi ngồi xuống bồn cầu, cô cảm nhận rõ một khối gì đó đang di chuyển trong người.

Ngay lập tức, y tá hét lên: “Đó là... cái đầu em bé!”

Thì ra, dòng chất lỏng kia chính là nước ối vỡ, và Johnson đang chuyển dạ sinh con – dù cô hoàn toàn không biết mình đang mang thai.

Johnson kể lại với The Washington Post: “Tôi hoảng loạn trong đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Còn chồng tôi thì mặt cắt không còn giọt máu. Tôi nhìn anh ấy và nói: ‘Chuyện gì đang diễn ra vậy?’” – cô nhớ lại.

“Phép màu thứ ba” sau nhiều năm hiếm muộn

Sự ra đời bất ngờ này xảy ra sau nhiều năm điều trị vô sinh của vợ chồng Johnson. Các phương pháp hỗ trợ sinh sản, bao gồm thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), giúp họ có cô con gái đầu lòng Clara vào năm 2016. Tám năm sau, họ bất ngờ có thêm bé Cecilia – được thụ thai tự nhiên vào năm 2024.

Đến tháng 2/2025, Johnson nhận thấy lượng sữa mẹ giảm dần – điều thường xảy ra khi phụ nữ mang thai do hormone progesterone tăng lên, làm ức chế prolactin, hormone kích thích tiết sữa. Nhưng cô không hề nghĩ mình có thể mang thai thêm lần nữa.

Bé Carlee Evangeline, trong ảnh, chào đời với cân nặng 7 pound 8 ounce (khoảng 3,4 kg). Các bác sĩ ước tính thai kỳ của bé kéo dài từ 38 đến 40 tuần.

Cô cũng chưa có kinh nguyệt trở lại kể từ sau khi sinh Cecilia, điều vốn dĩ bình thường vì chu kỳ có thể mất vài tháng mới ổn định.

Thêm vào đó, Johnson thường xuyên mệt mỏi và chậm giảm cân sau sinh, nhưng cô cho rằng đó chỉ là hệ quả của việc chăm con nhỏ.

Cô thậm chí đã thử hai que thử thai, và cả hai đều cho kết quả âm tính.

“Tôi chưa từng nghĩ mình có thể đang mang thai. Chưa bao giờ ý nghĩ đó xuất hiện trong đầu” – cô nói.

“Mang thai bí ẩn” – khi mẹ không biết mình sắp sinh

Johnson được chẩn đoán mắc “cryptic pregnancy” – hay “thai kỳ ẩn”, tình trạng khi người phụ nữ không hề biết mình mang thai cho đến giai đoạn cuối thai kỳ hoặc thậm chí là khi chuyển dạ sinh con.

Điều này xảy ra do thiếu các dấu hiệu thông thường của thai kỳ như tăng cân, mất kinh, hoặc ốm nghén.

Phụ nữ vừa sinh con hoặc mắc hội chứng buồng trứng đa nang (PCOS) – như trường hợp của Johnson – có nguy cơ cao hơn, vì họ thường mất kinh kéo dài và khó nhận ra sự thay đổi của cơ thể.

Theo thống kê, khoảng 1 trong 2.500 trường hợp mang thai ở Mỹ chỉ được phát hiện khi người mẹ đang sinh nở.

Một em bé “phép màu”

Theo đài CBS 6 News, bé gái Carlee Evangeline chào đời khỏe mạnh, nặng 3,4 kg (7 pound 8 ounce).

Các bác sĩ ước tính thai kỳ của cô đã đạt 38–40 tuần – tức là đủ tháng đủ ngày, dù không hề có bất kỳ chăm sóc tiền sản nào.

Johnson xúc động chia sẻ: “Con bé thật hoàn hảo. Họ từng nói chúng tôi không thể có con tự nhiên. Đứa thứ hai là một món quà, còn đứa này đúng nghĩa là một phép màu.”

Hiện tại, cả ba cô con gái của cô đều khỏe mạnh và đang làm quen với thành viên mới trong gia đình. Johnson hy vọng câu chuyện của mình sẽ truyền niềm tin cho những gia đình đang đấu tranh với hiếm muộn.

“Tôi không muốn câu chuyện của mình diễn ra theo cách nào khác. Bởi nhờ nó, tôi có những người con để trở về mỗi ngày” – cô nói.

Nguồn: Daily Mail