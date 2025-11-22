3 nhiều - 2 đau là dấu vết của bệnh ung thư giỏi "trốn tìm", phát hiện thường ở giai đoạn cuối

Đó chính là trường hợp đau lòng của Tiểu Trương, một nhân viên văn phòng ngoài 30 tuổi sống tại Bắc Kinh (Trung Quốc). Trong suốt 6 tháng hơn, anh liên tục bị táo bón, đau bụng, và sau đó là phân đen, mùi hôi khó chịu. Anh cứ nghĩ là do thiếu vitamin hoặc căng thẳng công việc, ăn uống thất thường và chỉ tự mua thuốc uống.

Phải đến khi đau bụng dữ dội kèm đi ngoài ra nhiều máu, cơ thể mệt mỏi khác thường anh mới chịu đi khám. Lúc này, bệnh ung thư đại trực tràng đã bước vào giai đoạn cuối, không thể phẫu thuật. Tiểu Trương hối hận ôm mắt khóc thì cũng quá muộn.

Ảnh minh họa

Bác sĩ điều trị của Tiểu Trương nhắc nhở, ung thư đại trực tràng phổ biến và nguy hiểm nhưng lại không có các triệu chứng rõ ràng ở giai đoạn đầu. Bệnh thường bị phát hiện ở giai đoạn muộn, giai đoạn cuối do triệu chứng dễ bị nhầm lẫn với các vấn đề tiêu hóa thông thường.

Để không bỏ lỡ cơ hội điều trị giống như trường hợp Tiểu Trương, ông khuyên cần kiểm tra sức khỏe định kỳ và không chủ quan với "3 nhiều - 2 đau" dưới đây:

"3 nhiều" tiết lộ bệnh ung thư đại trực tràng đã đến

Sự hiện diện của khối u trong đường ruột sẽ ảnh hưởng đến chức năng tiêu hóa và nhu động ruột, dẫn đến ba sự gia tăng bất thường này.

- Xì hơi nhiều hơn và có mùi hôi khó chịu: Khối u làm rối loạn chức năng tiêu hóa, khiến thức ăn ở lại trong ruột lâu hơn. Quá trình lên men này tạo ra nhiều khí hơn, khiến số lần xì hơi tăng lên và khí thải có mùi rất khó chịu (một số trường hợp giống mùi amoniac). Đây là phản ứng của cơ thể trước sự rối loạn nghiêm trọng tại đại tràng.

Ảnh minh họa

- Đi đại tiện nhiều hơn (Kèm táo bón hoặc tiêu chảy): Khối u kích thích đường ruột liên tục, gây ra sự rối loạn nhu động ruột, dẫn đến hiện tượng táo bón xen kẽ tiêu chảy. Người bệnh đi tiêu nhiều lần trong ngày, cảm thấy mót rặn giả hoặc đi tiêu không hết. Đây là triệu chứng điển hình của sự chèn ép và kích thích do khối u.

- Máu trong phân nhiều hơn (Phân đen): Khối u làm tổn thương các mạch máu nhỏ trong niêm mạc ruột. Máu lẫn với bã thức ăn, từ đó tạo thành phân có máu hoặc phân có màu đen (do máu đã được tiêu hóa một phần). Phân có hình dạng bất thường, mỏng, dẹt như chiếc bút chì cũng là dấu hiệu khối u đã chèn ép lòng ruột, khiến phân bị biến dạng.

"2 đau" thường gặp khi mắc ung thư đại trực tràng

Cơn đau do ung thư đại tràng gây ra có những đặc điểm riêng biệt, khác hẳn với đau bụng do rối loạn tiêu hóa thông thường:

- Đau bụng từng cơn, không thuyên giảm: Cơn đau bụng do ung thư đại trực tràng thường xuất hiện từng cơn, tái đi tái lại và có xu hướng tăng dần về cường độ, đặc biệt ở giai đoạn nặng của bệnh. Cơn đau này không có điểm khởi phát cụ thể và âm ỉ, có thể ảnh hưởng đến giấc ngủ của người bệnh, do khối u xâm lấn các mô xung quanh.

Ảnh minh họa

- Đau hậu môn nhầm lẫn với trĩ: Cơn đau ở hậu môn hoặc trực tràng có thể xuất hiện khi khối u nằm ở đoạn cuối của ruột. Cần phân biệt với trĩ: cơn đau do trĩ thường xuất hiện khi đi tiêu và kèm máu nhỏ giọt; còn cơn đau do ung thư ruột thường âm ỉ, kéo dài và không nhất thiết chỉ xuất hiện lúc đi tiêu, do khối u chèn ép thần kinh.