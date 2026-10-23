Dấu hiệu cơ bắp bắt đầu lão hóa có thể xuất hiện ngay khi làm những việc quen thuộc: Sau tuổi 40, hãy chú ý 3 thay đổi này ở đôi chân

Leo cầu thang ngày càng hụt hơi, đứng lên khỏi ghế phải chống tay hay đi bộ một lúc đã thấy mỏi chân… Nhiều người cho rằng đây là những thay đổi khó tránh khi có tuổi. Tuy nhiên, đôi khi, đó có thể là dấu hiệu cho thấy sức mạnh cơ bắp đang suy giảm.

Điều đáng nói là quá trình mất cơ thường diễn ra âm thầm. Khi nhận thấy mình đi chậm hơn, khó mang vác đồ nặng hoặc dễ mất thăng bằng, khả năng vận động có thể đã bị ảnh hưởng đáng kể.

1. Đôi chân yếu đi, làm việc quen thuộc cũng trở nên khó khăn

Nếu trước đây bạn dễ dàng leo cầu thang nhưng gần đây phải vịn tay vào lan can, thường xuyên nghỉ giữa chừng hoặc cần chống tay mới đứng dậy được khỏi ghế, hãy chú ý đến sự thay đổi này.

Suy giảm sức mạnh cơ bắp có thể là một nguyên nhân. Tuy nhiên, tình trạng yếu chân cũng có thể liên quan đến bệnh lý khớp, thần kinh, tim mạch hoặc những vấn đề sức khỏe khác. Vì vậy, không nên tự kết luận mình bị mất cơ hay thiếu canxi chỉ dựa trên một vài biểu hiện.

Một động tác nâng chân khi nằm ngửa có thể giúp bạn nhận biết phần nào khả năng vận động, nhưng không phải phép thử chẩn đoán lão hóa cơ. Nếu chân yếu rõ rệt, run nhiều hoặc khó vận động hơn trước, đặc biệt khi tình trạng kéo dài, bạn nên đi khám để tìm nguyên nhân.

2. Sau tuổi 40, cơ bắp cần được chăm sóc chủ động

Khối lượng và sức mạnh cơ có xu hướng giảm theo tuổi tác. Quá trình này còn chịu ảnh hưởng của chế độ ăn, mức độ vận động, bệnh lý nền và sự thay đổi nội tiết tố. Ở phụ nữ, giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh cũng là thời điểm cần quan tâm hơn đến sức khỏe cơ xương khớp.

Cơ bắp không chỉ giúp chúng ta đi lại, mang vác mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc giữ thăng bằng và duy trì khả năng tự chăm sóc bản thân. Khi sức mạnh cơ suy giảm, nguy cơ té ngã và hạn chế vận động cũng có thể tăng lên.

Bởi vậy, đừng đợi đến khi đi lại khó khăn mới bắt đầu quan tâm đến cơ bắp.

3. Muốn giữ cơ, cần kết hợp vận động và ăn đủ chất đạm

Đi bộ tốt cho sức khỏe tim mạch và khả năng vận động, nhưng để duy trì sức mạnh cơ, bạn nên kết hợp thêm các bài tập tăng cường cơ phù hợp như đứng lên, ngồi xuống ghế, nâng gót chân, chống đẩy vào tường hoặc tập với dây kháng lực.

Hãy bắt đầu từ mức nhẹ, tăng dần cường độ theo khả năng. Nếu đang bị đau khớp, yếu cơ rõ rệt hoặc thường xuyên mất thăng bằng, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tập.

Bên cạnh vận động, chế độ ăn cũng rất quan trọng. Protein là dưỡng chất cần thiết để xây dựng và duy trì cơ bắp. Bạn có thể bổ sung nguồn đạm đa dạng từ trứng, cá, thịt nạc, sữa, đậu phụ và các loại đậu, đồng thời bảo đảm cung cấp đủ năng lượng và các chất dinh dưỡng khác.

Nhu cầu protein ở mỗi người khác nhau, đặc biệt với người mắc bệnh thận hoặc có bệnh lý nền cần chế độ ăn riêng. Vì vậy, không nên tự ý tăng lượng đạm quá mức hay sử dụng thực phẩm chức năng với kỳ vọng ngăn chặn lão hóa.

Cơ bắp không suy yếu chỉ sau một ngày, nhưng những thay đổi nhỏ trong thói quen vận động và ăn uống có thể tạo ra khác biệt lâu dài. Nếu nhận thấy đôi chân ngày càng yếu, việc leo cầu thang khó khăn hơn hoặc khả năng vận động giảm rõ rệt, đừng vội cho rằng đó chỉ là chuyện tuổi tác. Hãy chủ động kiểm tra sức khỏe để tìm nguyên nhân và có hướng cải thiện phù hợp.