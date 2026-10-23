4 loại rau củ bình dân giúp bổ sung chất xơ, phù hợp ngày thu hanh khô

Khi thời tiết chuyển sang thu, không khí trở nên khô hơn, nhiều người có thể gặp cảm giác khô miệng, khô họng hoặc khó chịu do thay đổi nhiệt độ và độ ẩm. Bên cạnh việc uống đủ nước, duy trì chế độ ăn đa dạng với rau củ cũng là cách đơn giản để chăm sóc sức khỏe hằng ngày.

Không cần tìm đến những thực phẩm đắt tiền, các loại củ quen thuộc ở chợ Việt như củ sen, khoai mỡ, khoai lang và khoai tây đều có thể góp mặt trong thực đơn mùa thu. Chúng cung cấp carbohydrate, vitamin, khoáng chất và lượng chất xơ khác nhau, giúp bữa ăn phong phú hơn.

Tuy nhiên, cần hiểu đúng rằng không có loại rau củ nào được chứng minh có thể trực tiếp chữa khô họng hay ho khan chỉ nhờ đặc tính “thanh nhiệt”, “dưỡng âm”. Lợi ích thực tế của chúng nằm ở giá trị dinh dưỡng và việc góp phần xây dựng chế độ ăn cân đối.

1. Củ sen: Giòn ngon, dễ chế biến thành nhiều món

Củ sen là nguyên liệu quen thuộc trong các món canh, món hầm và món xào. Khi vào mùa, củ sen tươi có vị bùi nhẹ, độ giòn đặc trưng, phù hợp với nhiều cách chế biến trong bữa cơm gia đình.

Về dinh dưỡng, củ sen cung cấp carbohydrate, chất xơ, vitamin C và một số khoáng chất. Chất xơ có vai trò hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, góp phần duy trì nhu động ruột và giúp phòng ngừa táo bón khi kết hợp với việc uống đủ nước.

Một ưu điểm của củ sen là có thể kết hợp với nhiều nguyên liệu khác nhau. Củ sen hầm sườn, nấu canh với thịt nạc hoặc xào cùng rau củ đều là những lựa chọn dễ thực hiện. Người có hệ tiêu hóa nhạy cảm có thể ưu tiên món nấu chín mềm thay vì ăn sống.

Mẹo chế biến: Khi mua, nên chọn củ sen chắc, không có dấu hiệu hư hỏng. Rửa sạch, gọt bỏ phần vỏ bẩn và nấu chín kỹ trước khi ăn.

2. Khoai mỡ: Món dân dã giàu tinh bột và chất xơ

Khoai mỡ được nhiều gia đình sử dụng để nấu canh, hấp, làm bánh hoặc nấu cháo. Phần thịt củ mềm, dẻo, có độ sánh tự nhiên nên dễ kết hợp với tôm, thịt bằm và các loại rau khác.

Khoai mỡ cung cấp carbohydrate, chất xơ, kali và một số vitamin. Chất xơ góp phần hỗ trợ tiêu hóa, trong khi kali tham gia vào hoạt động bình thường của cơ và hệ thần kinh. Đây cũng là nguyên liệu giúp thay đổi khẩu vị, đặc biệt khi thực đơn thường xuyên xoay quanh cơm và các món thịt.

Trong y học cổ truyền, khoai mỡ được sử dụng theo những quan niệm riêng về bồi bổ cơ thể. Tuy nhiên, không nên xem những cách diễn giải như “bổ phổi”, “dưỡng âm” hay “giảm ho” là tác dụng điều trị đã được y học hiện đại xác nhận.

Mẹo chế biến: Có thể nấu canh khoai mỡ với tôm hoặc thịt bằm, hấp chín hay dùng làm bánh. Nên kết hợp khoai mỡ với rau xanh và thực phẩm giàu protein để bữa ăn cân đối hơn, thay vì chỉ ăn một loại củ trong thời gian dài.

3. Khoai lang: Bổ sung chất xơ và beta-carotene

Khoai lang là loại củ bình dân, dễ tìm ở các khu chợ Việt và có thể chế biến theo nhiều cách như luộc, hấp hoặc nướng. Ngoài carbohydrate cung cấp năng lượng, khoai lang còn chứa chất xơ và beta-carotene, tiền chất mà cơ thể có thể chuyển đổi thành vitamin A.

Vitamin A cần thiết cho thị lực, hệ miễn dịch và việc duy trì các mô biểu mô bình thường. Chất xơ trong khoai lang cũng góp phần hỗ trợ chức năng đường ruột. Vì vậy, loại củ này có thể trở thành một phần hữu ích trong chế độ ăn đa dạng.

Dù vậy, ăn khoai lang không đồng nghĩa với việc da sẽ hết khô hoặc tình trạng táo bón được cải thiện ngay lập tức. Hiệu quả còn phụ thuộc vào tổng thể khẩu phần, lượng nước uống, vận động và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Mẹo chế biến: Khoai lang luộc hoặc hấp là lựa chọn đơn giản. Có thể dùng một phần khoai để thay thế một phần cơm hoặc các thực phẩm giàu tinh bột khác. Người dễ đầy hơi nên bắt đầu với lượng vừa phải, tránh ăn quá nhiều trong một lần.

4. Khoai tây: Nguyên liệu dễ mua, linh hoạt trong bữa ăn

Khoai tây thường được xem là thực phẩm giàu tinh bột, nhưng loại củ này cũng cung cấp kali, vitamin C và một lượng chất xơ nhất định. Nhờ hương vị dễ ăn, khoai tây có thể kết hợp với thịt, cá, trứng hoặc các loại rau để tạo nên nhiều món khác nhau.

Khoai tây luộc, hấp, nấu canh hoặc hầm thường dễ kết hợp vào thực đơn gia đình. Nếu muốn kiểm soát lượng chất béo và năng lượng nạp vào, nên ưu tiên những cách chế biến này thay vì thường xuyên chiên ngập dầu hoặc sử dụng nhiều bơ, sốt béo.

Một điểm cần chú ý là khoai tây có thể chứa nhiều glycoalkaloid tự nhiên hơn khi mọc mầm hoặc chuyển xanh bất thường. Vì vậy, không nên ăn khoai đã mọc mầm, có phần xanh rõ rệt hoặc có dấu hiệu hư hỏng.

Mẹo bảo quản: Chọn củ chắc, không nhăn nhúm hoặc có mùi lạ; bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát và tránh ánh nắng trực tiếp.

Từng chia sẻ trên kênh VOV2, TS.BS Nguyễn Trọng Hưng, Trưởng khoa Khám và tư vấn dinh dưỡng người lớn, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, cho biết chất xơ là thành phần quan trọng trong chế độ ăn, đồng thời khuyến nghị mọi người ưu tiên thực phẩm tự nhiên như rau xanh, quả chín và ngũ cốc nguyên hạt để đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng hằng ngày.

Nhu cầu chất xơ khuyến nghị có thể vào khoảng 20-25g mỗi ngày tùy độ tuổi. Rau củ là một trong những nguồn bổ sung chất xơ, nhưng không nên chỉ dựa vào một loại thực phẩm để đáp ứng toàn bộ nhu cầu.

Để bữa ăn cân đối hơn, có thể luân phiên củ sen, khoai mỡ, khoai lang và khoai tây, đồng thời bổ sung rau lá xanh, trái cây nguyên quả, các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt. Việc tăng chất xơ nên thực hiện từ từ, đi kèm uống đủ nước để hạn chế đầy hơi và khó chịu ở đường tiêu hóa.

Bốn loại rau củ trên đều dễ mua và có thể chế biến thành nhiều món trong ngày thu hanh khô. Chúng không phải thuốc chữa khô họng hay ho khan, nhưng có thể góp phần làm phong phú thực đơn và bổ sung chất xơ. Nếu tình trạng đau họng, ho kéo dài hoặc đi kèm sốt, khó nuốt, khó thở, người bệnh nên đi khám để xác định nguyên nhân thay vì chỉ thay đổi chế độ ăn.