Đau đớn do bị chuột rút sau khi "quan hệ" khiến nhiều chị em sợ hãi: Đây là những gì chị em cần biết mà tránh

Có những chuyện rõ ràng không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày nhưng mỗi khi nhắc đến là không ít người đỏ mặt và ngại ngùng. Điển hình như chuyện "quan hệ vợ chồng" là một ví dụ. Cũng giống như biết bao hoạt động bình thường khác, có rất nhiều vấn đề xung quanh "chuyện vợ chồng" mà bất kì cặp đôi nào cũng tò mò muốn tìm hiểu. Thế nhưng, ngặt một nỗi, vì được xếp vào một trong những chuyện tế nhị mà không ít người né tránh nhắc đến nó.



Bàn về lợi ích của chuyện "quan hệ vợ chồng" thì khoa học đã chứng minh, hoạt động tình dục có nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm tăng cường hệ thống miễn dịch, giảm căng thẳng và nguy cơ trầm cảm, cải thiện giấc ngủ và thậm chí cả giảm mức độ của các cơn đau... Tuy nhiên, có một chủ đề liên quan đến tình dục không được thường xuyên nhắc đến, cho dù đó là vấn đề mà rất nhiều chị em gặp phải. Đó chính là: Đau do bị chuột rút (ở trong tử cung) sau khi "quan hệ".

Shyama Mathews, bác sĩ phụ khoa được chứng nhận bởi hội đồng quản trị New York, chia sẻ trên trang MyDomaine rằng hầu hết phụ nữ đã trải qua loại đau này sau khi quan hệ vào một lúc nào đó trong cuộc sống của họ. "Đối với hầu hết phụ nữ, cơn đau này có thể cảm thấy tương tự như chuột rút trong kì kinh nguyệt", cô nói.

Trên thực tế, một nghiên cứu của các nhà khoa học người Anh, đăng trên Tạp chí quốc tế về sản phụ khoa, cho thấy gần 1/10 phụ nữ trải qua một số loại đau khi giao hợp (còn được gọi là Dyspareunia) trong hoặc sau khi quan hệ tình dục. Các phát hiện cũng tiết lộ rằng phụ nữ ở mọi lứa tuổi đều có thể bị đau trong khi quan hệ tình dục, mà nguyên nhân thường liên quan đến khô âm đạo, lo lắng, thiếu hứng thú và các vấn đề khác. Các nhà nghiên cứu chỉ ra rằng có những yếu tố khác bên cạnh các nguyên nhân thể chất có thể góp phần gây ra các cơn đau trong khi quan hệ tình dục, bao gồm các vấn đề về cảm xúc và tâm lý.

Vì vậy, nếu gặp phải sự khó chịu này, chị em hãy tìm hiểu về các nguyên nhân phổ biến nhất gây ra tình trạng chuột rút sau khi quan hệ tình dục, làm thế nào để giảm đau và khi nào thì cần tới gặp bác sĩ.

Nguyên nhân phổ biến gây ra tình trạng chuột rút khi quan hệ tình dục

Bác sĩ Mathews giải thích: "Một lý do lý giải cho cơn đau trong hoàn cảnh này là do tinh dịch giải phóng các chất trong tuyến tiền liệt vào tử cung gây co bóp tử cung. Nhưng điều đó chỉ đúng nếu không sử dụng biện pháp bảo vệ 'hàng rào' nào, ví dụ như dùng bao cao su. Một lý do phổ biến khác là do sự kích thích cơ học của cổ tử cung và phần dưới của tử cung. Điều này kích hoạt cùng một loại co thắt".

"Một nguyên nhân khác có thể là co thắt cơ sàn chậu. Đó là khi các cơ xung quanh co thắt âm đạo hoặc chuột rút. Nếu tình trạng chuột rút hoặc đau tỏa ra lưng hoặc xuống chân thì rất có thể đó là dấu hiệu của bệnh lý nào đó, chẳng hạn như u xơ tử cung hoặc lạc nội mạc tử cung", cô nói thêm.

Bác sĩ Raquel Dardik, phó giáo sư lâm sàng của khoa sản phụ khoa tại Đại học New York, giải thích rằng kích thích bàng quang, buồng trứng hoặc tử cung do ma sát trong quan hệ tình dục có thể là nguyên do giải thích cho tình trạng tại sao phụ nữ bị đau bụng dưới sau khi quan hệ tình dục.

Cách tránh chuột rút sau khi quan hệ tình dục

Để tránh những cơn đau do bị chuột rút sau khi "quan hệ", bác sĩ Mathews khuyên bạn nên thử các tư thế gây ít áp lực lên cổ tử cung trong khi khi quan hệ tình dục. Uống thuốc giảm đau cũng có thể làm giảm bớt bất kỳ cơn đau nào trong hoặc sau khi quan hệ.

Ngoài ra, chuột rút tử cung cũng có thể được điều trị bằng cách đặt một miếng chườm nóng lên bụng. "Một số phụ nữ bị đau dữ dội liên quan đến co thắt cơ sàn chậu nếu thực hiện liệu pháp vật lý sàn chậu với một chuyên gia thì sẽ thấy tình trạng cải thiện rất nhiều", bác sĩ Mathews cho biết thêm.

Khi nào bạn cần đến gặp bác sĩ

"Nếu cơn đau ngày càng trở nên nghiêm trọng, tỏa rộng ra hoặc kèm theo chảy máu, hãy đến gặp bác sĩ sản phụ khoa", đó là lời khuyên của bác sĩ Mathews. Bác sĩ chuyên khoa sẽ đánh giá cơn đau vùng chậu và có thể chẩn đoán cơn đau của bạn là do co thắt cơ sàn chậu, bất thường tử cung hoặc lạc nội mạc tử cung...

Ngoài việc kiểm tra với bác sĩ, các chuyên gia cũng khuyên bạn nên thẳng thắn với bạn tình nếu gặp bất kỳ đau đớn nào trong hoặc sau khi quan hệ. Điều này sẽ giúp cả 2 tìm được hướng giải quyết trước mắt, nếu như đã thử mọi cách không có hiệu quả thì bạn cần đến gặp bác sĩ để được chẩn đoán chính xác.

