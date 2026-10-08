Đau đầu không nghĩ ra món gì để nấu, tôi tình cờ mua được ít tép đồng, làm ra món cả nhà mê tít

Có những hôm đi chợ chẳng biết mua gì, nhìn thấy mớ tép đồng nhỏ tươi rói lại nghĩ ngay đến món bánh tép chiên giòn. Tép được trộn với một lớp bột mỏng rồi chiên vàng, ăn cùng rau sống, đặc biệt là lá cải cay, cuốn lại và chấm nước mắm chua ngọt. Cách ăn khá giống bánh tôm nhưng vị thơm, ngọt và dân dã hơn.

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Nguyên liệu

200g tép đồng tươi.

100g bột mì.

30g bột chiên giòn.

1 quả trứng gà.

Hành lá.

Một ít thì là hoặc rau mùi nếu thích.

Rau sống, xà lách, lá cải cay.

Dầu ăn.

Gia vị: nước mắm, tiêu, một chút muối.

Phần nước chấm gồm nước mắm, đường, nước lọc, nước cốt chanh hoặc giấm, tỏi và ớt băm.

Tép đồng làm kiểu này vừa giòn vừa thơm

Tép mua về nhặt bỏ những con bị dập, rửa nhẹ 2-3 lần với nước sạch rồi để thật ráo. Đây là bước quan trọng vì tép còn nhiều nước sẽ khiến bột bị loãng và khi chiên dễ bắn dầu.

Cho bột mì và bột chiên giòn vào bát, thêm trứng gà, một chút muối, tiêu rồi từ từ thêm nước, khuấy đến khi có hỗn hợp bột sánh vừa phải. Bột không nên đặc quánh mà chỉ cần đủ áo mỏng quanh tép.

Cho tép, hành lá thái nhỏ vào bột rồi trộn nhẹ. Có thể thêm một chút thì là để bánh thơm hơn.

Làm nóng chảo với lượng dầu vừa đủ. Múc từng phần tép vào chảo, dàn mỏng thành miếng nhỏ. Chiên ở lửa vừa để tép chín đều, lớp bột bên ngoài vàng giòn mà bên trong vẫn giữ được vị ngọt. Khi hai mặt vàng ruộm thì vớt ra, đặt lên giấy thấm dầu.

Bánh tép nên làm miếng vừa phải, không quá dày. Khi ăn, lấy một miếng bánh đặt lên lá xà lách hoặc lá cải cay, thêm vài loại rau sống, cuốn lại rồi chấm vào bát nước mắm chua ngọt. Vị giòn thơm của bánh tép đi cùng vị cay nhẹ của cải và vị chua ngọt của nước chấm khiến món ăn rất dễ gây nghiện.

Bí quyết để bánh tép không bị “rậm mồm”

Ảnh minh họa

Đây là phần quan trọng nhất nếu dùng tép đồng nhỏ để chiên nguyên con. Tép phải thật tươi và được nhặt kỹ, bỏ những con có phần đầu, râu hoặc vỏ quá cứng. Với tép hơi to, bạn có thể dùng dao hoặc chày dập nhẹ trước khi trộn bột để phần vỏ mềm hơn khi chiên.

Ngoài ra, đừng cho quá nhiều bột. Bánh càng dày thì càng khó giòn và phần tép bên trong dễ tạo cảm giác cứng, vướng miệng. Tép chỉ cần được áo một lớp bột mỏng, sau đó dàn bánh thật mỏng trên chảo.

Một mẹo khác là chiên lửa vừa, đến khi bánh vàng giòn hẳn mới vớt ra. Nếu chiên non, vỏ tép chưa đủ giòn sẽ dễ có cảm giác lạo xạo khi ăn.

Nếu muốn bánh giòn lâu hơn, sau khi chiên mẻ đầu tiên có thể tăng nhẹ nhiệt dầu rồi cho bánh vào chiên lại khoảng 20-30 giây. Cách này giúp bề mặt bánh khô và giòn hơn mà không cần tăng lượng bột.

Nước chấm quyết định độ ngon

Pha nước mắm theo vị chua ngọt dịu: nước mắm, đường và nước lọc pha trước cho tan, sau đó thêm chanh hoặc giấm, cuối cùng cho tỏi ớt băm. Nước chấm không nên quá mặn vì bánh tép đã có gia vị.

Món này ngon nhất khi bánh vừa chiên xong, rau sống được rửa sạch và để thật ráo. Một miếng bánh giòn, cuốn cùng lá cải cay và rau thơm rồi chấm ngập nước mắm chua ngọt, ăn đến đâu làm đến đó, rất hợp cho những bữa cơm muốn đổi vị mà không cần chuẩn bị quá cầu kỳ.