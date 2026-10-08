5 món ăn không thể bỏ qua trong ngày Hà Nội chuyển mùa

Phở

Ảnh minh họa

Phở có thể ăn ở bất kỳ thời điểm, thời tiết nào. Với nhiều người, mùa lạnh bắt đầu bằng những cơn gió mùa và cảm giác bê bát phở, hít hà, thưởng thức bánh phở mềm quyện cùng nước dùng ngọt thơm ấm nóng, thịt bò thái mỏng, thêm ít hành lá, rau thơm.

Cảm giác vừa thưởng thức bát phở nghi ngút khói, vừa ngắm phố phường trong làn sương sớm, chắc chắn là trải nghiệm khó quên với bất kỳ ai.

Cốm làng Vòng

Ảnh minh họa

Nhắc đến thu Hà Nội, không thể không nhắc tới cốm làng Vòng. Thứ hạt xanh non, dẻo thơm, ngọt nhẹ này từ lâu đã trở thành biểu tượng của mùa thu Thủ đô.

Người ta có thể ăn cốm ngay khi còn tươi, hoặc biến tấu thành những món ăn gợi nhớ tuổi thơ như xôi cốm, chả cốm, chè cốm. Mỗi cách thưởng thức lại mang đến một dư vị khó quên.

Chả rươi

Ảnh: Saostar

Dân gian có câu "Tháng chín đôi mươi, tháng mười mùng năm" để chỉ thời điểm rươi nổi trên các khu vực bãi bồi ven sông. Do mùa rươi tươi diễn ra rất ngắn, món ăn chế biến từ loại thủy sản này được người dân coi như món quà đặc biệt của tự nhiên.

Hà Nội không phải là vùng đất của rươi nhưng lại là nơi chế biến món rươi đạt đến độ tinh tế tuyệt vời về hương vị. Quy trình làm chả rươi đòi hỏi sự kết hợp hài hòa giữa nhiều nguyên liệu như rươi tươi, thịt lợn xay, trứng gà, hành hoa, thì là và vỏ quýt hôi xắt nhỏ. Trong đó, tinh dầu từ vỏ quýt đóng vai trò quyết định giúp cân bằng vị béo ngậy của rươi và tạo nên mùi thơm đặc trưng.

Chả sau rươi khi chiên vàng đều hai mặt được phục vụ nóng, ăn kèm bún, rau sống và nước chấm chua ngọt nhẹ.

Bánh trôi Tàu

Ảnh: báo Lao Động.

Bánh trôi Tàu là món ăn vặt quen thuộc được nhiều người yêu thích vào những buổi chiều tối se lạnh ở Hà Nội. Những viên bánh tròn mềm với nhân vừng đen hoặc đậu xanh được nấu trong nước đường gừng nóng, ăn kèm lạc rang và dừa nạo. Không cầu kỳ về nguyên liệu, món ăn vẫn hấp dẫn nhờ sự hòa quyện của vị ngọt, béo cùng chút cay ấm của gừng. Khi thưởng thức, thực khách nên ăn cả bánh lẫn nước để cảm nhận rõ lớp vỏ nếp dẻo mềm, phần nhân bùi béo và vị nước đường gừng nóng hổi.

Sấu chín

Khi tiết trời chuyển mùa, những quả sấu trên cây cao bắt đầu ngả sang màu vàng óng, tỏa hương thơm dịu.

Ảnh: Vietnam News

Sấu chín thu hoạch vào thời điểm này không còn chua gắt thay vào đó là vị chua thanh quyện cùng độ ngọt nhẹ. Sau khâu cạo vỏ và khía vòng quanh, sấu được dầm trực tiếp với muối, đường cùng bột ớt. Vị giòn sần sật, chua ngọt đan xen chút cay nồng khiến sấu dầm trở thành thức quà vặt phổ biến trên các tuyến phố đi bộ và khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm.