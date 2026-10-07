Bắp ngô không đem luộc hay xào, tôi thử làm theo cách này, thành món ăn vặt chiều thu cực cuốn

Những bắp ngô ngọt mua về thường được luộc hoặc tách hạt xào cùng thịt, nhưng nếu đã chán những cách quen thuộc, bạn có thể thử biến ngô thành một món ăn vặt giòn bên ngoài, dẻo thơm bên trong. Cách làm khá đơn giản, nguyên liệu cũng chỉ vài thứ có sẵn trong bếp.

Nguyên liệu

2 bắp ngô ngọt.

2 thìa bột bắp.

1 thìa bột mì.

1 quả trứng gà.

1–2 thìa nước.

Hành lá, ớt bột hoặc tiêu.

Một chút muối, đường.

Dầu ăn.

Có thể chuẩn bị thêm tương ớt hoặc sốt mayonnaise để chấm.

Cách làm

Ngô tách lấy hạt, rửa nhanh rồi để thật ráo. Nếu ngô còn nhiều nước, khi trộn bột sẽ bị nhão và lúc áp chảo khó tạo được lớp vỏ giòn.

Ảnh minh họa

Cho ngô vào bát, thêm bột bắp, bột mì, trứng gà, một chút muối, đường và tiêu. Trộn đều để phần bột chỉ vừa đủ áo quanh hạt ngô. Nếu hỗn hợp quá khô, thêm từng chút nước, không nên đổ nhiều ngay từ đầu.

Làm nóng chảo với một lớp dầu mỏng. Múc từng phần ngô vào chảo, dùng thìa dàn thành miếng vừa phải và hơi ép nhẹ để các hạt ngô kết dính với nhau. Để lửa vừa, áp chảo đến khi mặt dưới vàng giòn mới lật. Hai mặt đều vàng thì cho ra đĩa, rắc thêm hành lá hoặc chút ớt bột.

Món này ngon nhất khi ăn nóng. Lớp ngoài giòn nhẹ, bên trong vẫn có vị ngọt tự nhiên của ngô, thơm mùi trứng và hơi cay của gia vị. Chấm cùng tương ớt hoặc sốt mayonnaise sẽ càng dễ ăn.

Muốn bánh ngô giòn ngon, nhớ 3 điều

Ngô phải để ráo trước khi trộn bột. Nếu phần hạt quá ướt, hỗn hợp sẽ loãng và bánh dễ vỡ.

Bạn cũng không nên cho quá nhiều bột. Lớp bột chỉ cần đủ để các hạt ngô bám lại với nhau, nếu cho dày món ăn sẽ bị nặng và mất vị ngọt của ngô.

Khi áp chảo, hãy kiên nhẫn chờ một mặt vàng giòn rồi mới lật. Nếu đảo liên tục, bánh rất dễ bị vỡ.

Nếu muốn biến tấu, bạn có thể trộn thêm một ít phô mai mozzarella vào giữa bánh để khi ăn có phần nhân kéo sợi, hoặc thêm hành lá và chút ớt bột để món ngô có vị đậm đà hơn.