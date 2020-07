"Dâu bể đường trần": Mỹ nhân đẹp nhất Nam kỳ xuất hiện, là cô gái đóng cảnh nóng với Lương Thế Thành

Tập 2 của phim truyền hình Dâu bể đường trần vừa lên sóng vào tối 17/7. Trong tập này, cô gái đẹp nhất Lục tỉnh Nam kỳ là Năm Kinh (Lucy Như Thảo) đã chính thức xuất hiện. Trước khi đóng Dâu bể đường trần, Lucy Như Thảo từng hóa thân thành cô tình nhân nóng bỏng và đóng cảnh giường chiếu với Lương Thế Thành ở bộ phim Không lối thoát.

Trong gia đình giàu có, Kim Phan (Hà Trí Quang) và mẹ luôn bị ức hiếp và chịu nhiều thiệt thòi vì cái danh vợ lẽ - con của vợ lẽ. Đến lớn, Kim Phan nuôi ý chí phải làm giàu rồi quyết tâm đi buôn nhưng chưa có vốn.

Khác với Kim Phan luôn muốn tu chí làm ăn thì Kim Chinh chỉ toàn chơi bời lêu lỏng, đam mê tửu sắc. Dù là vậy nhưng địa vị trong gia đình thì Kim Phan luôn kém xa anh mình và không được xem trọng, khi còn đang bực tức vì bị đối xử không công bằng thì Kim Phan được vợ cho biết anh trai Kim Chinh thường hay lui đến một tiệm tạp hóa nên quyết định đến xem và biết được Kim Chinh đang say mê cô chủ quán.

Kim Chinh lén lút qua lại với cô chủ tiệm tạp hóa.

Đắm đuối trước dung nhan của cô nhân tình xinh đẹp, Kim Chinh chỉ biết xin tiền mẹ để chu cấp và thường đến thăm người tình. Sự việc bị bại lộ khi vợ Kim Chinh phát hiện ra và đánh ghen ầm ĩ, ngay lúc đó Kim Phan nhanh chóng đưa Bá Hộ Thăng đến chứng kiến mọi việc. Tức giận trước sự việc xấu hổ của vợ chồng Kim Chinh, ông Kim Thăng quyết định cấm túc con trai cả và đồng ý cho Kim Phan khoản tiền làm vốn làm ăn trước sự khó chịu của Kim Chinh và bà Bá Hộ.

Nhìn thấy mong muốn làm ăn của chồng, Ngọc Lệ sẵn lòng chia sẻ và gợi ý sẽ gom góp của hồi môn cho chồng có đủ kinh phí đi buôn. Cảm động trước tấm chân tình của vợ, Kim Phan bộc bạch: "Đời này chuyện tôi không hối hận nhất là lấy mình làm vợ". Ngọc Lệ thậm chí còn bán hết mọi thứ cô có, hy sinh tất cả cho chồng. Cô cứ đinh ninh rằng mình thương chồng như thế thì anh sẽ không phụ bạc.

Ngọc Lệ mang hết của hồi môn cho chồng làm vốn kinh doanh.

Có đủ vốn, Kim Phan đến vùng Tây Đô tìm nhà may phát đạt, nổi tiếng để chào hàng. Được một thanh niên tên Vĩnh giúp đỡ, Kim Phan biết đến nhà may Năm Kỉnh - nhà may được sở hữu bởi quý cô được mệnh danh là người xinh đẹp nhất vùng Nam kỳ Lục tỉnh. Đi kèm vẻ ngoài lộng lẫy, kiêu sa thì tính cách của Năm Kỉnh (Lucy Như Thảo) cũng đầy gai góc và sắc sảo. Cô không chỉ thẳng thừng từ chối hàng vải mà còn trêu chọc, mỉa mai khiến Kim Phan chán nản bỏ đi.

Cùng lúc này, nhân vật tên Vĩnh xuất hiện rồi có những hành động khiến người xem nghi ngờ. Vĩnh và Kim Phan cũng nhanh chóng thân thiết sau lần gặp đầu, anh ta sẵn lòng giúp Kim Phan bán vải và cho Kim Phan biết mẫu mã hàng hiện tại không phù hợp với nơi này, hứa hẹn sẽ chỉ điểm cho Kim Phan kinh doanh được thuận lợi hơn.

Kim Chinh gặp gỡ Năm Kinh.

Việc buôn bán của Kim Phan có được suôn sẻ? Người thanh niên đó chỉ muốn thật lòng giúp đỡ Kim Phan hay có kế hoạch bí mật nào khác? Đón xem diễn biến tiếp theo của Dâu bể đường trần trong tập 3, phát sóng lúc 20g00 ngày 18/07/2020 trên THVL1.