Mâm cơm trưa cuối cùng của Hai Thiện và Ba Nam ở nhà cô Bé có mướp xào, thịt luộc, canh chuối và một đĩa cá mằn chằng chiên giòn. Buổi sáng, cả nhà còn cười vì Tư Tâm vừa chiên cá vừa né dầu bắn, trong khi Hai Thiện đứng trêu. Ăn trưa xong, hai thành viên phải rời Huế trước vì lịch trình riêng. Trời đổ mưa, cô Bé bật khóc. Cô chú dặn cả hai sau này có dịp trở lại Huế thì cứ gọi, cô chú đón về nhà nấu cơm cho ăn.

Tập 5 Quán Nhà Haha dành khá nhiều thời gian cho những chuyện nhỏ như thế. Sau mấy ngày bận đứng bếp, ghi món, chạy bàn, cả nhóm mới có một ngày đạp xe đi thăm lăng Gia Long, một buổi sang nhà hàng xóm xin hái xoài, rồi ngồi lại với nhau bên tô bún bò. Cũng đến lúc sắp về, mọi người mới kể cho nhau nghe những điều đã để ý suốt mấy ngày ở chung.

Đạp xe thăm lăng Gia Long, nghe người nhà kể chuyện miếu cụ Tiền

Trong ngày nghỉ, cả nhóm đạp xe đến lăng Gia Long, còn gọi là Thiên Thọ Lăng, thuộc quần thể di tích Cố đô Huế. Chuyến đi bắt đầu bằng một cách phân biệt khá dễ nhớ. Trong một khu lăng tẩm, lăng là nơi an táng nhà vua, còn tẩm là khu vực có điện thờ. Điểm dừng chân đầu tiên của các thành viên là điện Minh Thành, nơi thờ vua Gia Long và hoàng hậu, được hoàn thành vào năm 1820. Tại đây, An giới thiệu về kiến trúc và những câu chuyện gắn với công trình. Cả nhóm sau đó ghé thêm điện Gia Thành để tìm hiểu khu lăng.

Một điểm dừng khác xuất hiện vào chiều cuối cùng ở Huế. Sau khi phụ cô Bé chuẩn bị một số công đoạn cho món bún bò, Jun Phạm, Ngọc Thanh Tâm và Minh Hằng đi tìm hiểu miếu cụ Tiền. Người kể chuyện cho họ là ông Khôi, được chương trình giới thiệu là hậu duệ đời thứ tư của vị quan gắn với câu chuyện về ngôi miếu. Từ lời ông, cả ba biết thêm về cụ Tiền, lịch sử ngôi miếu và những chi tiết kiến trúc ở đó. Sau chuyến đi lăng nghe kể chuyện một công trình hơn 200 năm tuổi, họ lại có dịp nghe chuyện về một ngôi miếu qua lời người trong gia đình.

Huế trong tập này hiện ra xen giữa những chuyến đi và việc trong nhà. Lúc cả nhóm đạp xe đến lăng, cô Bé cùng chị Minh Thùy, anh Bảo Văn và các thành viên trong gia đình chuẩn bị bữa tối. Cũng trong bữa ăn hôm ấy, khi mọi người đã ngồi đông đủ, câu chuyện mới quay về những ngày đầu cùng nhau mở quán.

Đứng bếp vài ngày, Jun Phạm mới thấy nấu cho cả quán khác thế nào

Jun Phạm kể anh vốn quen nấu ăn cho các thành viên trong nhà. Đến khi phải chuẩn bị đồ ăn và phục vụ hàng chục thực khách mỗi ngày, anh mới cảm nhận được vì sao công việc ấy tốn sức đến vậy. Jun, Quốc Thiên và Duy Khánh đều mất thời gian làm quen với cái nóng ở Huế và nhịp làm việc liên tục tại quán. Duy Khánh tự nhận mình hay quên trước quên sau khi phục vụ khách. Ngọc Thanh Tâm từng có một tiệm bánh nhỏ, vậy mà khi chạy bàn ở Quán Nhà Haha, cô vẫn có lúc quên món khách đã gọi.

Điều Duy Khánh nhớ nhất là cách cô Bé và chú Phước đối diện với những lúc cả nhóm vụng về, lăng xăng. Anh kể mình chưa từng thấy cô chú cau mày, rồi đùa rằng chuyến đi Huế lần này là để "tích phước". Đến lượt cô Bé kể, mọi người mới biết cô cũng bỡ ngỡ vì lần đầu đứng trước nhiều ống kính. Ban đầu, cô nghĩ các thành viên đến vì công việc, bản thân cũng chưa biết bắt chuyện thế nào. Qua ngày thứ hai, thứ ba, cô đã thấy từng người gần gũi như người trong nhà.

Trong bữa tối ấy, chị Minh Thùy kể về quãng thời gian khó khăn và cơ duyên đến với nghề nấu ăn. Hồi đó, cô Bé thường xuyên đi lại giữa Đà Nẵng và Huế để ở bên, hướng dẫn và đỡ đần con gái. Sau câu chuyện của chị Thùy, Minh Hằng và Ngọc Thanh Tâm hát Ước mơ của mẹ tặng cô Bé. Cô rơi nước mắt khi nghe bài hát vì thấy mình trong đó. Ba Nam tiếp lời bằng Hôm nay con bận rồi, còn Jun Phạm chọn Sau lưng bố. Cũng trong bữa tối, Hai Thiện và Ba Nam báo với cả nhà rằng chiều hôm sau họ phải rời Huế.

Lần sau về Huế, cứ gọi để cô chú nấu cơm

Sáng hôm sau, cô Bé dậy sớm nấu bánh canh. Ngày nghỉ cuối cùng cũng là lúc cả nhóm có thể thong thả làm mấy việc chẳng nằm trong lịch bán quán. Quốc Thiên và Ba Nam sang nhà hàng xóm xin hái xoài, Jun Phạm tranh thủ chụp ảnh mọi người trong nhà và quanh xóm. Đến lúc vào bếp, bị Quốc Thiên trêu vì thích nêm đường, Jun đáp ngay: "Tại Jun lúc nào cũng ngọt ngào, chứ hông có chanh chua như anh". Giữa một tập có nhiều nước mắt, mấy câu chọc nhau như thế vẫn giữ được cái vui của những ngày cả nhóm ở chung.

Sau bữa trưa, Hai Thiện và Ba Nam chào cô chú giữa cơn mưa chiều. Cô Bé khóc, hai người ôm cô chú rồi dặn giữ gìn sức khỏe, đừng làm việc quá sức. Ba Nam trước đó từng kể anh hay bắt gặp những khoảnh khắc chú Phước chăm sóc cô Bé. Đến lượt Minh Hằng, điều cô nhớ về chú là chú thường đứng từ xa nhìn mọi người làm việc, rồi chụp lại những lúc cả nhóm ở bên nhau. Những việc ấy cứ diễn ra trong mấy ngày bán quán, tới bữa chia tay mới được nhắc thành lời.

Tối ấy, cô Bé nấu bún bò cho những người còn lại. Chú Phước cảm ơn cả nhóm, riêng với Duy Khánh, chú nhắc tới những tiếng cười anh mang đến cho gia đình. Minh Hằng, người ban đầu còn lạ lẫm khi đến chương trình với tư cách khách mời, nói với cô Bé: "Con nhìn thấy được trong mắt cô là cô rất yêu tụi con". Sau một chặng đi qua lăng vua, ngôi miếu và những ngày chạy bàn giữa trời nóng, câu cuối đọng lại vẫn là lời mời rất giản dị của cô chú. Lần sau về Huế, cứ gọi để cô chú đón về ăn cơm.