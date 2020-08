Binz bị đào mộ clip đeo mặt nạ ngồi hát khiến Chi Pu hò hét liên tục, nhưng gây chú ý nhất là thái độ khiêm tốn phía sau

Sau khi trở thành HLV Rap Việt, các tên Binz càng trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết và được nhiều người tìm kiếm. Mới đây, cộng đồng mạng tiếp tục "đào" lại đoạn clip rapper này tham gia chương trình Quý ông đại chiến cách đây hơn 1 năm.

Tham gia chương trình, Binz đeo mặt nạ, ngồi ôm đàn hát ca khúc Sao cũng được do anh sáng tác. Đây cũng là ca khúc gây được tiếng vang khi xuất hiện trong bộ phim Chị trợ lý của anh do Mỹ Tâm - Mai Tài Phến đóng chính.

Binz hát ca khúc "Sao cũng được" tại Quý ông đại chiến

Màn trình diễn của Binz đã khiến cả trường quay phải thổn thức, đặc biệt là các quý cô Chi Pu, Lâm Vỹ Dạ, H'Hen Niê, Lan Ngọc ngồi bên dưới. Ngồi xem Binz hát, Chi Pu không ngừng hò hét, nói rằng mình phải nổi da gà trước phần trình diễn này.

Binz khiến H'Hen Niê và Chi Pu phát cuồng.

Khi khép lại phần trình diễn và giao lưu với MC Lại Văn Sâm, Binz còn gây nức lòng fan bởi thái độ khiêm tốn đáng ngạc nhiên của mình. Lúc MC gạo cội hỏi rằng anh có phải ca sĩ chuyên nghiệp, Binz chỉ đáp rằng: "Dạ, cháu là một người rất yêu âm nhạc", dù thực tế thời điểm đó anh đã nổi đình nổi đám trong cộng đồng underground và có nhiều ca khúc gây sốt.

Khi Binz tháo mặt nạ, Chi Pu cũng gọi to tên anh dưới ghế ngồi và chia sẻ rằng họ có quen nhau. Chi Pu còn kể rằng mới đây nhất, cô đã cùng Binz diễn chung sân khấu, cả hai hát và rap cùng nhau ca khúc Talk To Me. Trong khi Binz chỉ khiêm tốn nhận rằng mình là "người yêu âm nhạc" thì Chi Pu đã lại "bóc mẽ" anh chàng và nói rằng Binz đã có rất nhiều ca khúc được mọi người yêu thích.

Tham gia chương trình Quý ông đại chiến, Binz cũng gây thích thú khi nói rằng mình tới đây vì hâm mộ MC Lại Văn Sâm, ngưỡng mộ cách sống, cách ứng xử của MC gạo cội. Được Binz bày tỏ tình cảm, Lại Văn Sâm gửi lời cảm ơn đồng thời bày tỏ ngược lại rằng ông cũng thần tượng Binz sau khi xem anh trình bày ca khúc Sao cũng được. Nam MC nhận định rằng đây là một ca khúc rất hay, lạ tai, và chắc chắn sẽ được nhiều bạn trẻ yêu thích.