Rap Việt tập 5 xuất hiện nhân tố "đáng gờm": Từng hợp tác với "gà cưng" Đông Nhi - Ông Cao Thắng và góp mặt trong MV 16+ của Hương Giang

Sau tập 4 Rap Việt phát sóng tối 22/8 vừa qua, khán giả lại cùng nhau chờ đợi vào những nhân tố rapper sáng giá sẽ xuất hiện trong tập 5. Ở phần "nhá hàng" cuối chương trình, những khoảnh khắc chớp nhoáng của dàn thí sinh sẽ góp mặt ở tập phát sóng tiếp theo khiến khán giả không khỏi tò mò.

Tuy nhiên, với sự tinh ý của người hâm mộ thì dù chỉ xuất hiện khoảng 2 giây nhưng anh chàng rapper R.Tee đã được nhiều người nhận ra. Điều này khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ khi R.Tee là một nghệ sĩ khá quen thuộc với nhiều khán giả trẻ nhưng lại quyết tâm thử sức ở một sân chơi mới như Rap Việt.

Khoảnh khắc xuất hiện chớp nhoáng của R.Tee trong phần giới thiệu tập 5 Rap Việt.

R.Tee - tên thật là Lã Thành Long, sinh năm 1996. Anh chàng không chỉ là một rapper mà còn là một nhạc sĩ tài năng. "Soi" sự nghiệp của rapper R.Tee, anh chàng được khán giả biết tới nhiều khi tham gia cuộc thi âm nhạc Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất 2018 cùng nam ca sĩ JUUN D. Thế nhưng, ít ai biết rằng R.Tee có một "tuyển tập" sản phẩm âm nhạc kết hợp với nhiều ca sĩ đình đám Vpop.

Đặc biệt trong số đó phải kể đến những dự án mà R.Tee hợp tác cùng dàn "mỹ nữ" showbiz như Hương Giang, Han Sara, Suni Hạ Linh... Cùng xem thử, R.Tee đã có "gia tài" sản phẩm âm nhạc như thế nào trước khi đến với Rap Việt.

R.Tee từng kết hợp trong MV 16+ của nữ ca sĩ Hương Giang

Cuối tháng 8/2016, Hương Giang đã cho ra mắt sản phẩm âm nhạc mang tên Em Không Hối Tiếc và kết hợp cùng chàng rapper R.Tee. Được biết, để MV phù hợp với sự kiểm duyệt nhưng vẫn giữ được tinh thần cùng cá tính của mình, Hương Giang và đạo diễn Gin Trần đã thức suốt 3 đêm để dựng lại toàn bộ MV, cắt 50% số cảnh nóng và gắn mác 16+ thay vì 18+ như trước đó. Dù phải cắt bỏ nhiều cảnh quay tâm huyết nhưng không vì thế mà MV của Hương Giang khi ra mắt bị giảm nhiệt. Thậm chí, cách đây không lâu Hương Giang còn khẳng định sẽ thực hiện thêm những sản phẩm đúng với cá tính của cô giống như Em Không Hối Tiếc.

Hình ảnh vô cùng sexy, quyến rũ của Hương Giang cách đây 4 năm.

Rapper R.Tee xuất hiện chớp nhoáng trong MV nhưng cũng để lại ấn tượng nhất định.

"Bắt tay" cùng "gà cưng" Đông Nhi - Ông Cao Thắng để kể câu chuyện tình buồn

Đầu năm 2020, Han Sara - "gà cưng" của Đông Nhi - Ông Cao Thắng đã quyết định tung ra sản phẩm mà cô từng tiết lộ đã ấp ủ trong suốt 3 năm mang tên Let Me Go. Ca khúc là một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng "đo ni đóng giày" cho giọng hhát của Han Sara và được cô nàng "chọn mặt gửi vàng" kết hợp cùng anh chàng R.Tee. Trong MV, R.Tee trở thành chàng rapper cùng Han Sara kể câu chuyện tình buồn còn cô nàng lại luôn "gặm nhấm" nỗi nhớ về mối tình đã qua.

Han Sara tiết lộ đây là sản phẩm cô đã "ủ kim chi" trong suốt 3 năm.

Nam rapper R.Tee không chỉ góp giọng mà còn là nhân vật chính trong câu chuyện MV của Han Sara.

"Nên duyên" với Suni Hạ Linh trong 3 sản phẩm âm nhạc

Dường như trong dàn "mỹ nữ" Vpop thì R.Tee lại khá có duyên khi kết hợp với Suni Hạ Linh không chỉ trong 1 MV mà có đến 3 MV cũng từng được ra mắt. Sản phẩm đầu tiên đánh dấu sự hợp tác ăn ý của cả hai phải nói đến MV Đừng Về Trễ ra mắt vào năm 2016. Với câu chuyện kể về mối tình gà bông với những giận hờn vu vơ đáng yêu, MV đã nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

R.Tee đánh dấu màn hợp tác đầu tiên với Suni Hạ Linh vào năm 2016.

Sau lần hợp tác thành công, tháng 7/2018, Suni Hạ Linh tiếp tục 'bắt tay" với cậu bạn R.Tee để cho ra mắt MV mang tên Cảm Nắng và Em Đã Biết. Đáng chú ý, lần hợp tác này lại khiến cho Cảm Nắng và Em Đã Biết trở thành bản hit được khán giả vô cùng yêu thích của Suni Hạ Linh. Khác với lần kết hợp trước, R.Tee không xuất hiện trong MV để "nhường sân" cho màn diễn xuất cảm xúc của Suni Hạ Linh. So với bản hit Em Đã Biết đã từng gây tiếng vang cho Suni Hạ Linh, Cảm Nắng có phần nhẹ nhàng và sâu lắng, tạo sự thích thú cho người hâm mộ.

Mang đến sự mới lạ cho MV Em Đang Làm Gì Đấy của nam ca sĩ Will

Sau 8 tháng kể từ bản hit Tận Cùng Nỗi Nhớ, Will đã chính thức trở lại với MV Em Đang Làm Gì Đấy. Đây là một bản pop ballad nói về chuyện tình buồn do nhạc sĩ trẻ Thái Đinh chắp bút. Sau khi ca khúc lên sóng, Will đã nhận được nhiều phản hồi tích cực khi thể hiện ca khúc tròn trịa và mang đến nhiều cảm xúc cho người nghe. Đặc biệt, sự kết hợp giữa giọng hát trầm, nhẹ nhàng của Will cùng giọng rap "chất lừ" của R.Tee đã giúp cho ca khúc Em Đang Làm Gì Đấy trở nên mới lạ hơn so với những ca khúc trước đó.

Will quyết định tạo sự mới mẻ cho sản phẩm của mình bằng việc kết hợp cùng rapper R.Tee.

Những sản phẩm kết hợp cùng chàng bạn thân JUUN D

Nếu như ai theo dõi R.Tee thì chắc hẳn còn nhớ anh chàng cùng nam ca sĩ JUUN D từng kết hợp với nhau và dự thi chương trình Sing My Song như một nhóm nhạc 2 thành viên. Kể từ khi góp mặt trong chương trình, cả hai nhanh chóng được khán giả biết đến với phong cách cool ngầu cùng khả năng tự sáng tác "không phải dạng vừa". Cả hai chàng trai sau đó cũng từng cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc như Vội Vàng, Anh Ghét Em, Ta Quên Nhau Chưa...

R.Tee từng có nhiều sản phẩm âm nhạc kết hợp cùng nam ca sĩ JUUN D.

Và không thể thiếu sản phẩm cá nhân

Bên cạnh những màn hợp tác ấn tượng cùng dàn ca sĩ đình đám Vpop thì R.Tee cũng từng tung ra sản phẩm solo mang dấu ấn cá nhân của mình mang tên Bỉ Ngạn Hoa. Cụ thể, sản phẩm này từng được anh chàng cho lên sóng cách đây 8 tháng với lời chia sẻ rằng, đây như một món quà để tri ân những khán giả đã ủng hộ anh chàng trong suốt thời gian qua. Dù chưa ra mắt quá nhiều sản phả âm nhạc nhưng việc R.Tee xuất hiện tại show truyền hình đang gây sốt hiện nay - Rap Việt hứa hẹn sẽ mang đến nhiều điều thú vị. Chưa biết liệu R.Tee sẽ mang đến màn trình diễn như thế nào tại Rap Việt và "hạ gục" được những vị HLV nào nhưng tin chắc, anh chàng sẽ là nhân tố gây sức hút trong tập 5 của chương trình.