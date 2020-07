Đào Bá Lộc gây choáng với câu chuyện bị người thứ ba "chen chân" vào mối tình đam mỹ cùng thầy giáo

Tất cả là sự thỏa thuận của hai người, có chăng là do tính sở hữu cao nên mới có những từ “cướp” hay “giật”. Tôi may mắn chưa bao giờ lâm vào hoàn cảnh như vậy. Không ít lần tôi biết được mình là người đến sau trong một mối quan hệ có sẵn nên đã chủ động giải quyết rất gọn gàng và văn minh. Và tôi hi vọng mọi người, đặc biệt là giới trẻ cũng sẽ có suy nghĩ giống như mình”, Đào Bá Lộc nói thêm.