Đào Bá Lộc lần đầu trải lòng về bạn trai hiện tại sau 15 cuộc tình ngắn ngủi trong quá khứ, tiết lộ vẫn luôn mong người yêu cũ và vợ của họ "ổn"

8 năm về trước, trên sân khấu The Voice, có một chàng trai với thân hình mảnh mai đã khiến cả khán phòng phải bất ngờ khi chào sân bằng ca khúc Criminal bằng chất giọng trầm khàn đặc biệt.

Đào Bá Lộc trên sân khấu năm ấy hát "He is a hustler, he's no good at all. He is a loser..." có thể không phải là ca khúc cover hay nhất mà anh chàng từng thể hiện nhưng có lẽ là màn trình diễn khó quên nhất của chàng trai 19 tuổi năm ấy trong lòng fan hâm mộ.

Gặp lại Lộc sau 8 năm.

Thay vì vẻ nhút nhát trên sân khấu ngày nào giờ đây Đào Bá Lộc như "thay da đổi thịt". Có lẽ điều hạnh phúc nhất của mỗi người đó là được sống với đúng bản ngã của chính mình thay vì phải trốn tránh, khoác lên mình tấm áo an toàn.

Và Lộc đã dũng cảm đi trên đại lộ thênh thang của cuộc đời mình như vậy, dẫu anh biết rằng mình có thể đi ngược chiều với tất cả.

Trong suốt cuộc trò chuyện, Đào Bá Lộc không ngần ngại kể về sự tròn đầy trong tình yêu ở thời điểm hiện tại. Yêu nhiều, tổn thương cũng chẳng kém ai nhưng Đào Bá Lộc chưa từng e ngại tình yêu hay trốn chạy nó. Bởi anh luôn tin rằng cuối cùng mình cũng tìm được người cùng mình che mưa che nắng.

Âm nhạc vẫn như thế, vẫn là một phần tâm hồn của Lộc

Xin chào Đào Bá Lộc, có vẻ như bạn đã có một khoảng thời gian khá im ắng so với nhiều nghệ sĩ khác?

Hai năm vừa qua cảm thấy mình rất ổn, tuy nhiên có những điều diễn ra với mình vô cùng mới mẻ. Ví dụ như Lộc có thể quen một người nhiều hơn 3 tháng, rồi cãi lộn với anh ấy tưởng như chia tay rồi lại huề, rồi gặp ba má của anh ấy.

Và sau đó là những công việc mang tính thức thách hơn. Thật ra hôm nay ngồi nói chuyện ở đây, Lộc có chút hơi sợ, nhưng chỉ một chút thôi.

Trước đây, khi Lộc trang điểm đi sự kiện về thì không dám đọc những bình luận của mọi người. Chỉ mong không ai chửi. Vì vậy, suốt 2 năm qua là khoảng thời gian Lộc có thể làm những cái mà mình thích, thể hiện được phong cách của mình nhiều hơn, về thời trang về hình thể, giới tính và tình yêu.

Được biết, Đào Bá Lộc đã xây dựng một kênh youtube với 250 nghìn lượt subscribers cùng những video dậy makeup đang nhận được rất nhiều sự chú ý trên mạng xã hội. Nguyên nhân từ đâu khiến Đào Bá Lộc quyết định theo đuổi công việc này?

Có lẽ những người yêu quý Lộc cũng đã biết rằng mình xuất phát từ là một sinh viên thời trang. Lộc rất yêu thích vẽ vời và mình nghĩ là nghệ sĩ ai cũng thích điệu cả. Mà vừa điệu mà lại thích vẽ thì chắc chắn thích trang điểm là điều hiển nhiên, các bạn bè của Lộc cũng thế. Mọi điều đến rất là tình cờ.

Lý do mà Lộc làm cái video đầu tiên là do người yêu của Lộc khuyên. Trước đó khi Lộc bắt đầu livestream là sau khi MV Thanh Xuân phát hành được vài tuần. Thời điểm đó Lộc khá là sợ.

Sau đó Lộc bắt đầu livestream, làm Vlog. Lộc nghĩ rằng đam mê cộng thêm lời khuyên của anh khiến cho mình thấy tự tin hơn. Tất nhiên là trước giờ ba mẹ luôn ủng hộ Lộc. Nhưng mà mình nghĩ ấy, ba mẹ thì dĩ nhiên thương mình rồi nên đôi khi những lời nhận xét chưa thật sự khách quan. Thời điểm đó là 2 đứa mới quen nhau, thực sự chưa quá thân thuộc mà nhận được lời khen thì mình cảm thấy hợp lý và Lộc bắt đầu làm cho tới bây giờ.

Trong khi các nghệ sĩ khác chọn cách đi show ra bài hát liên tục thì Đào Bá Lộc lại có một hướng khác với mọi người đó là phát triển youtube, vậy có phải thu nhập từ youtube giúp cuộc sống của Lộc ổn định hơn không?

Thật ra thu nhập từ youtube giúp cho cuộc sống của Lộc ổn định hơn rất là nhiều nhưng Lộc xin phép giữ bí mật con số cụ thể. Tuy nhiên, Lộc có thể tiết lộ được rằng khoản thu nhập này giúp mình không cần phải nhận tất cả các lời đề nghị làm việc mà có thể chọn lựa công việc phù hợp và mua bất cứ thứ gì mình thích.

Nhưng mà nói như thế thôi, chứ ai theo dõi Lộc sẽ biết là thật ra từ 2014 đến nay mỗi năm Lộc đều cho ra mắt đều đặn 1 MV.

Âm nhạc vẫn như thế, vẫn là một phần tâm hồn của Lộc. Có lẽ trong thời điểm hiện tại, cái gì thường nhật hơn sẽ khiến người ta cảm thấy sôi động hơn. Âm nhạc của Lộc có lẽ không phải là thể loại âm nhạc viết ra cho tất cả mọi người, nó luôn thể hiện một phần tâm hồn của Lộc. Có những thời điểm người ta nghe nhạc mình với tâm thế hơi kỳ thị một chút thì sẽ khó mà có thể đón nhận được

Nên mỗi năm Lộc chỉ ra đúng một MV để có thời gian bảo vệ đứa con của mình.

Năm 2019 có rất nhiều ca sĩ thành công với những bài hát mang chủ đề LGBT như Trúc Nhân, Nguyễn Trần Trung Quân và gây được hiệu ứng cao. Lộc có bao giờ chạnh lòng vì tác phẩm của mình không bùng nổ như vậy?

Không. Lộc hoàn toàn không chạnh lòng. Lộc nghĩ như thế này. Những sự so sánh thì nó phải chi tiết hơn chúng ta không thể nào so sánh dự trên cái món hàng đó dựa trên cái phân khúc đó, cũng như không thể so sánh phở với hủ tiếu với mỳ gói những thứ được đóng hàng sản xuất hàng loạt. Nên thật sự Lộc không cảm thấy chạnh lòng.

Lộc cảm thấy rất mừng khi thị trường sôi động hơn, tốt cho tất cả mọi người và tốt cho cả Đào Bá Lộc nữa. Lộc tự tin những điều mà mình làm mình luôn làm trước tiên và những điều mình làm ai ngồi vô chỗ của mình cũng làm được như mình.

Không có một cuốn từ điển nào chỉ cách dạy một đứa trẻ "trái nết"

Cuộc sống của Lộc sau khi comeout có thay đổi hay không? Và theo Đào Bá Lộc thì mình được hay mất sau khi comeout?



Lộc chỉ mất một thời gian ngắn để quyết định comeout thôi. Thực ra từ trước đến nay nếu mà là đồng nghiệp thân thiết, fan cứng thì đều biết rằng Lộc không bao giờ che dấu điều đó cả. Tuy nhiên ở diện rộng thì mình chưa có dịp để phát biểu một cách tự hào về bản ngã của mình.

Trước thời gian mình ra mắt MV Thanh Xuân là khoảng thời gian mình cảm thấy rất tiêu cực và mình cảm thấy làm gì cũng không ổn. Đó chính bởi vì cái thông điệp mình muốn truyền tải nó bị che dấu bớt đi một vài phần về cái cách suy nghĩ về giới tính của mình nên là không được hiệu quả. Ngay thời điểm đó, Lộc nghĩ đến cái thời điểm này rồi mà mình vẫn mãi ở trong vùng che đậy, đặc sắc cá tính nhưng không phải là chính mình với Lộc rất là khó.

Lộc đã xác định rõ tinh thần là khi phát hành MV Thanh Xuân đó thì ví dụ như nhà đài sẽ không phát, show không gọi nữa, truyền thông sẽ đả kích rằng hình tượng này ẻo lả quá... Lộc đã chuẩn bị tinh thần cho tất cả. May mắn là MV Thanh Xuân đã cho Lộc thấy là khán giả đón nhận điều này rất tích cực.

Trước giờ Lộc hay đặt tay lên trán và suy nghĩ mình là ai. Nếu người ta cần hình tượng nam tính người ta sẽ gọi ai. Người ta cần "bánh bèo" sẽ gọi ai. Mình chưa có thị phần bởi vì mình chưa thể phục vụ những đối tượng khán giả. Vậy thì mình sẽ cầm chiếc xẻng lên đào môi trường sống cho mình để phục vụ nhu cầu giải trí cho LGBT. Dù mình có thất bại thì mình cũng mãn nguyện rằng đã sống đúng với chính mình và chuẩn bị tinh thần cho những điều tồi tệ nhất. Đặc biệt là khi Lộc nói chuyện với người yêu rằng, nếu em không làm việc nữa thì anh có nuôi em không. Khi anh ấy bảo là có thì mình nghĩ rằng ok, tới bến luôn (cười).

Hiện tại, Lộc rất hạnh phúc khi nhận được lời khen của mọi người. Tuy nhiên, Lộc không quá tự tin, đôi khi Lộc cảm thấy mình cảm thấy mình như 1 cây thông noel vậy. Những cái đồ trên cơ thể như phụ tùng trang trí lên.

Đó là lý do mà mọi người thấy, Lộc hay bước vào nơi nào đó thường hay soi gương để xem mình có ổn không.

Bây giờ xã hội đã phát triển nhưng vẫn tồn tại những lời kỳ thị, thì lời kỳ thị nào nặng nề nhất mà em đã từng nghe?

Thật ra không phải lời kỳ thị nào nặng nề nhất mà lời kỳ thị đến từ ai mà khiến mình suy nghĩ nhiều nhất. Hồi nhỏ xíu Lộc đã quen với điều này rồi nên Lộc không quan tâm ngoài xã hội nghĩ gì. Trước khi ba má của Lộc đón nhận, đón nhận chứ không phải là chấp nhận.

Dĩ nhiên Lộc không trách ba mẹ của mình vì không có một cuốn từ điển nào dạy một đứa trẻ "trái nết" là như thế nào, mình nên nuôi dạy một đứa trẻ LGBT là như thế nào.

Hồi xưa khi thi thoảng Lộc đi hơi mềm mại một tý thì ba Lộc hay nói "nó lại đi kiểu đó đạp cho nó một cái đi" thì Lộc cảm thấy sự tồn tại của mình rất là sai. Nếu mà nói thẳng thắn ra tại sao Đào Bá Lộc hiện tại có quá nhiều lý lẽ thì là do mình đã phải bảo vệ mình rất là nhiều. Lộc phải bảo vệ bản thân trước giáo viên, ba mẹ... vì bởi chính những người lớn tuổi có những áp đặt lên con trẻ.

Lộc hi vọng rằng ai đang là phụ huynh, hoặc người trưởng thành mà mình có những đứa trẻ cần nuôi nấng, là con cái hay con cháu của mình thì hãy cho những đứa trẻ cơ hội để hai bên có thể hiểu nhau nhiều hơn.

Trong gia đình thì Lộc thân thiết, hay tâm sự với ai nhiều nhất ?

Từ bé tới lớn thì Lộc thân thiết với mẹ nhiều nhất, nhưng mà tới năm Lộc 16 tuổi thì Lộc thân thiết với cả nhà. Trong những năm gần đây thì mọi người chia sẻ với nhau rất nhiều hơn.

Đây cũng là lần đầu tiên Lộc chia sẻ chuyện này, trong khoảng 4 tháng qua Lộc có những khúc mắc với gia đình nên đã không liên lạc trong suốt thời gian ấy. Nhưng mà nhà Lộc là thế đó, tranh cãi, bất đồng rồi cuối cùng được giải quyết lại thân thiết với nhau nhiều hơn. Nên là gia đình Lộc với ba mẹ, em gái và Lộc những năm gần đây càng thân thiết hơn.

Bản thân Lộc cũng thường xuyên chia sẻ cho cô em gái mình những kinh nghiệm về chuyện tình cảm.

Một người như thế nào sẽ khiến Lộc rung động và muốn ở bên?

Lộc nghĩ là một người cho mình cảm giác an toàn. Thật sự là Lộc đã ở bên cạnh những người mà người ngoài nhìn vào đánh giá sẽ cảm thấy họ rất là vững chãi, tài chính ổn định... Nhưng mà có những chuyện mình ở trong cuộc mới biết được.

Hồi bé, Lộc thường ngay nghe một câu là: Hãy quen một người mà nếu họ có 10 đồng thì họ cũng chẳng tiếc cho mình 9 đồng. Lúc đó Lộc nghĩ đùa rằng mình phải quen người có hơn 10 đồng chứ (cười).

Nhưng khi Lộc lớn lên mình nghĩ rằng điều đó quả thật không sai bởi vì khi mà chỉ coi mình là 1 phần nhỏ trong cuộc sống của họ thì mọi thứ gắn kết trong cuộc sống thật là mông lung. Lộc cần một ng có thể cho Lộc cảm giác an toàn. Bất cứ khi nào mình cần mình cũng có thể nhấc phone lên và khi mình cần sẽ sẵn sàng bên cạnh mình mọi lúc mọi nơi.

Hiện tại thì Lộc nghĩ là mình tìm được rồi đó, trong thời gian tới thì tùy duyên không biết mọi chuyện tiến triển như thế nào nhưng hiện tại thì Lộc cảm thấy rất ổn.

Còn ngoại hình chiếm bao nhiêu phần trăm trong yêu cầu của Đào Bá Lộc với người thương?

Ngoài hình chỉ cần ở mức bình thường thôi. Lộc đã từng quen những người rất đẹp. Hôm bữa Lộc có nói với người yêu Lộc là Lộc cần cảm giác an toàn vững chãi chứ không cần một người quá đẹp.

Đối với Lộc, trong tình yêu cũng dễ bị hấp dẫn bởi ngoại hình thì chắc chỉ duy trì được 3 ngày, những ngày sau mình sẽ chẳng còn nghĩ người đó trong ra sao mà quan trọng lúc mình đi chung với người ta mình cảm thấy ra sao.

Hiện tại người yêu của Lộc cũng cao ráo cũng múi này múi kia... nhưng thấp hơn Lộc một chút xíu. Chỉ có 1 lần duy nhất là Lộc yêu một người cao hơn mình còn hầu hết đều thấp hơn mình.

Trong thời gian hẹn hò, Lộc có bao giờ nhận được những lời thả thính không?

Lộc nhận được những lời thả thính hoài hoài luôn, trong tháng vừa rồi thì không nhiều nhưng Lộc nghĩ rằng ai cũng có những giai đoạn trong cuộc sống mình nhận được rất nhiều lời gạ gẫm làm quen từ xung quanh.

Nhưng Lộc chưa bao giờ ngoại tình. Dù khi đang hẹn hò vẫn nhận được rất nhiều lời gạ gẫm từ facebook, instagram hay ngoài cuộc sống hàng ngày nhưng mình vẫn luôn tỉnh táo để biết đâu là người ở bên cạnh mình.

Thực ra người ấy của mình cũng thường xuyên bị tán tỉnh, có nhiều lần mình nhìn thấy những tin nhắn đẩy đưa của người khác nhắn tới. Trước giờ Lộc nghĩ Lộc không ghen, vì yêu có 3 tháng đâu có thời gian mà ghen. Nhưng giờ thì đôi lúc cũng hơi "quạu", thậm chí Lộc từng bắt anh ấy xóa Instagram 1 lần.

Người ta nói đưa người yêu đi chơi thì hay rơi vào tình huống có người thứ 3 xuất hiện. Lộc có từng rơi vào tình huống đó chưa?

Hiện tại Lộc toàn chơi với bánh bèo không à. Trước đây và hiện tại thì Lộc vẫn chưa từng gặp trường hợp này. Vì Lộc nghĩ bên nhau coi như duyên số, nếu ai đó tán tỉnh bạn trai của Lộc và anh ấp đáp trả thì Lộc tặng luôn.

May mắn chưa gặp phải trường hợp này nhưng Lộc gặp phải trường hợp khác đó là "cùng dấu" với nhau thì mọi người thường hay ghen ghét cho những thàng công mà mình có trong công việc trong tình yêu và trong cuộc sống.

Mình chỉ mong họ ổn, ổn thôi đừng quá ổn

Đào Bá Lộc vốn rất thẳng thắn trong chuyện tình cảm, bạn từng tiết lộ mình đã trải qua nhiều mối tình thậm chí trở thành người thứ 3 mà mình không hề hay biết. Những lần vấp ngã đó có khiến Đào Bá Lộc dè dặt hơn với những người mới không?

Không phải một vài lần mà nhiều hơn 7-8 lần trở thành người thứ 3 mà Lộc không hề hay biết. Có lần Lộc quen một anh đó ở cạnh anh đó 3 tháng rồi chia tay, sau này Lộc phát hiện trong thời gian quen nhau anh ấy còn quen người khác.

Tuy vậy, Lộc không bị ảnh hưởng quá nhiều trong chuyện có yêu một người hay không. Nếu như Lộc thật sự thích thì Lộc sẽ hỏi thẳng thắn. Có thể người ta sẽ nói dối nhưng đó là cách của Lộc, Lộc không ngại để tin tưởng một người.

Lộc là người đôi khi biết câu trả lời rồi nhưng vẫn muốn đặt câu hỏi với người đó. Tại vì Lộc nghĩ ai cũng có những lúc sai. Càng lớn con người mình sẽ mắc nhiều lỗi lầm quan trọng là mình dám dối mặt đã rất là dũng cảm rồi không cần phải quá cô gắng để tỏ ra dũng cảm nhưng nếu mình sai mình dám nhận đã là dũng cảm rồi Lộc cảm thấy rất hay Lộc rất là nể.

Lộc thường cho một người 2 đến 3 lần cơ hội, mới hỏi thì cái bản năng ai cũng nói xạo nhưng nếu thật sự họ thương mình, chân thành thì người ta nói thật. Mặc dù chia tay nhung trong lòng mình có sự tôn trọng.

Có những tin đồn khi Đào Bá Lộc công khai qua lại với một nghệ sĩ thì sự nghiệp của bạn bị ảnh hưởng rất nhiều thậm chí đó là lí do khiến bạn không thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện việc này có thật hay không?

Lộc được nghe câu hỏi này rất nhiều rồi nhưng thật sự công việc của Lộc không bị ảnh hưởng gì quá nhiều cả. Nếu có bị ảnh hưởng thì là khi Lộc quyết định comeout.

Còn ngoài ra Lộc không chia sẻ một câu chuyện hay một nhân vật nào cụ thể cả nên cái chuyện vì một ai đó mà ảnh hưởng đến công việc của Lộc thì không có đâu. Nhưng mà vì một quyết định của mình mà cái của mình theo đuổi thì nó đang cần thời gian thích nghi với số đông thì có.

Hiện tại thì Đào Bá Lộc có thể đối diện với người đó và vợ của họ một cách bình thường không?

Lộc không thường trả lời chi tiết về một vấn đề nào cả. Như Lộc nói đó mình không sai khi mình nói về kỉ niệm, vì kỉ niệm có phần của mình trong đó một nửa, nhưng hiện tại thì là chuyện cá nhân của họ. Đối với tất cả những người yêu cũ từng có duyên với Lộc thì Lộc hoàn toàn thoải mái và ủng hộ nếu mà đôi bên có làm điều gì đấy trong công việc, trong tất cả mọi thứ Lộc cũng mong là họ ổn, ổn thôi chứ không phải ổn quá.

Lúc Lộc tới đây phỏng vấn thì cũng suy nghĩ sẽ có một vài câu hỏi liên quan tới người cũ nhưng dù họ có là một người lăng nhăng không tốt thì cũng là con người với nhau trong xã hội trong môi trường làm việc họ vẫn là một người tốt họ không tới mức là quá này kia để khi chia tay rồi mình nói điều xấu về họ.

Việc người yêu với nhau thì không tốt nhưng bạn ở ngoài xã hội thì Lộc nghĩ là chọn đúng người vì sau khi chia tay với nhau rồi về việc tình cảm thì Lộc không có gì phải phê phán về đạo đức hay nhân cách của họ trong cuộc sống cả nên là nếu đối mắt với nhau hoàn toàn rất thoải mái nếu như dịp nào đấy ai đó có một quyết định nào đấy mới kết hôn hay quyết định nào đấy thì Lộc cũng mừng cho họ.

Bạn trai hiện tại của Lộc bạn ấy cảm thấy thế nào với những người trong mối quan hệ cũ của Lộc?

Lộc nghĩ là không ai đi ghen với quá khứ cả. Mình cảm thấy anh ấy ổn với điều đó. Tính đến hiện tại thì Lộc đang có vấn đề với gia đình của Lộc. Đó đến giờ Lộc chỉ khóc vì một lí do thôi đó là những khúc mắc với ba mẹ còn chưa có ai có thể làm Lộc rơi nước mắt được.

Anh biết vậy, Lộc đi làm Lộc đang bâng khuâng thì anh nhắn tin "anh là gia đình của em". Hiện tại về mặt tâm lí Lộc đang nương tựa vào anh rất nhiều nên hiện tại 2 đứa không có vấn đề gì đâu.

Nếu được nói một câu với người đã từng làm tổn thương mình trong quá khứ thì Đào Bá Lộc sẽ nói gì?

Lộc không có gì để nói với những người đã từng làm tổn thương mình trong quá khứ. Lộc hay nghĩ không biết mình đúng hay mình sai. Có thể ở khía cạnh cá nhân thì mình sẽ thấy mình đúng nhưng thời gian và những cái mình đang có ở hiện tại sẽ trả lời cho mình biết mình đúng hay sai.

Lộc hay nói cho má hay bạn bè nghe không để trong lòng quá lâu nên khi mà nhắn tới quá khứ thì Lộc không có điều gì muốn nói cả. Lộc vẫn mong họ sống tốt.

Xin cảm ơn chia sẻ của Đào Bá Lộc!