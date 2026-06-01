Vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra tại địa bàn xã Vạn Xuân, tỉnh Hưng Yên vào ngày 28/6 đã khiến dư luận bàng hoàng. Ngày 29/6, Công an tỉnh Hưng Yên đã thông tin ban đầu về vụ án, theo thông tin trên báo Dân trí.

Cụ thể, vụ việc xảy ra vào khoảng 12 giờ ngày 28/6, Phạm Gia Lễ (SN 1953, trú xã Vạn Xuân) đã dùng kiếm đâm nhiều nhát vào người chị N.T.B. (SN 1968, vợ Lễ) và anh N.Q.T. (SN 1976, em vợ Lễ, cùng trú tại xã Vạn Xuân). Vụ việc khiến anh T. tử vong tại chỗ còn chị B. bị thương, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Thái Bình. Lễ bỏ trốn khỏi hiện trường sau khi gây án.

Anh T. không qua khỏi sau khi bị em vợ xuống tay tàn nhẫn. (Ảnh: Tiền Phong)

Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên sau đó đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 5 vào cuộc, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng, tài liệu, đồng thời tiến hành truy bắt nghi phạm.

Đối tượng Phạm Gia Lễ đã đến cơ quan công an đầu thú lúc 14 giờ 45 phút cùng ngày. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do mâu thuẫn gia đình. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang điều tra, làm rõ vụ án.

Trước đó tại xã Đông Tiền Hải, tỉnh Hưng Yên vào ngày 21/6 cũng xảy ra một vụ em rể đâm anh vợ tử vong.

Báo Tiền Phong đưa thông tin ban đầu cho biết sự việc xảy ra lúc 23 giờ 10 phút ngày 21/6. Thời điểm này, ông T.V.P. (SN 1964) đang ngồi xem bóng đá tại gia đình cùng với 2 người khác trong xóm. Bất ngờ, Đào Xuân Hải (SN 1985, em vợ ông P.) trèo qua hàng rào vào nhà, dùng dao gọt hoa quả đâm nhiều nhát vào người ông P.

Dù được đưa đi cấp cứu song ông P. đã tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng. Sau khi xuống tay tàn nhẫn với anh vợ, Hải bỏ trốn khỏi hiện trường và đến sáng hôm sau thì ra đầu thú.