Vụ việc nam sinh lớp 9 bị bạn dùng dao đâm tử vong, xảy ra trưa ngày 24/4 đã khiến dư luận bàng hoàng. Nguồn tin trên báo VnExpress cho hay, nạn nhân trong vụ việc là em Nguyễn Ngọc Tú (học sinh lớp 9A3), còn người đâm Tú tử vong là em Nguyễn Quốc Cường (học sinh lớp 9A4), cùng trường THCS Lê Hồng Phong (phường Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng).

Báo VietNamNet dẫn thông tin ban đầu về vụ việc cho hay, khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày, tại khu vực quán nước trước cổng Trường THCS Lê Hồng Phong, Cường và Tú xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc xô xát, Cường đã dùng dao đâm vào vùng ngực của Tú khiến nam sinh gục tại chỗ.

Dù được người dân và lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận nhưng Tú đã không qua khỏi do vết thương quá nặng.

Thông tin về vụ việc khiến dư luận ngỡ ngàng, đau xót, gửi lời chia buồn tới gia đình nam sinh xấu số.

Công an phường Mũi Né sau khi tiếp nhận tin báo đã có mặt bảo vệ hiện trường, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng tổ chức khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ việc.