Vụ anh rể sát hại em vợ, dìm xuống ao: Đã rõ nguồn cơn

Liên quan đến vụ việc anh rể sát hại em vợ rồi dìm xuống ao, xảy ra tại Đắk Lắk gây xôn xao dư luận, kẻ ra tay dã man với em vợ là Y Liat Enuôl (40 tuổi, trú tại buôn MBlớt, xã Ea Na, Đắk Lắk). Nạn nhân trong vụ việc là anh Y.B.N. (40 tuổi).

Ngày 6/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra lệnh bắt khẩn cấp Y Liat Enuôl để điều tra về hành vi giết người, theo nguồn tin trên báo Dân trí.

Về nguồn cơn dẫn đến sự việc, tại cơ quan công an, Y Liat Enuôl khai nhận, khoảng 20 giờ ngày 4/1, thấy anh Y.B.N. đi nhậu về ngang qua nên khuyên em vợ về nhà nghỉ ngơi do đã uống rượu. Tuy nhiên, anh Y.B.N. buông lời chửi bới, dùng dao rựa chém một nhát trúng đầu anh rể.

Y Liat Enuôl sát hại em vợ sau lời khuyên em về nhà nghỉ ngơi. (Ảnh: Dân Việt)

Lúc này, Y Liat Enuôl bỏ chạy nhưng anh Y.B.N. vẫn cầm rựa đuổi theo. Khi chạy đến khu vực ao nước của một hộ dân trong buôn, 2 bên vật lộn làm cây dao rựa văng xuống đất. Y Liat Enuôl đã dùng 2 tay bóp cổ, cầm dao rựa đè mạnh phần lưỡi vào vùng cổ của em vợ khiến nạn nhân gục tại chỗ.

Chưa dừng lại, Y Liat Enuôl kéo anh Y.B.N. xuống ao nước rồi lấy gốc cây và đá hộc bên bờ hồ đè lên để che giấu sự việc rồi bỏ trốn.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, vợ của anh Y.B.N. đi ngang qua, phát hiện xe máy của chồng nhưng không thấy người đâu nên đã hô hoán người dân tìm kiếm. Sau đó, mọi người phát hiện thi thể của anh Y.B.N. dưới ao nước.

Nạn nhân được phát hiện dưới ao.

Nguồn tin trên báo VOV.VN cho biết thêm, sau khi nhận tin báo, các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Công an xã Ea Na nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, truy xét hung thủ. Lực lượng chức năng sau đó đã bắt được Y Liat Enuôl vào lúc 9 giờ sáng 5/1 khi đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực cánh đồng, cách hiện trường khoảng 500m.

Thông tin về vụ việc khiến nhiều người bàng hoàng, chỉ vì mâu thuẫn rất nhỏ lại dẫn đến hậu quả đau lòng.