Vụ việc anh N.T.L. (38 tuổi, trú xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh), công nhân làm việc tại một công ty trong Khu công nghiệp Phước Đông (phường Gia Lộc, tỉnh Tây Ninh) bị đồng nghiệp đâm tử vong, xảy ra ngay tại cổng khu công nghiệp hôm 21/4 đã khiến dư luận bàng hoàng.

Nhiều người bày tỏ sự phẫn nộ, đồng thời thắc mắc không rõ nguồn cơn vì đâu mà những người này lại xuống tay tàn nhẫn với đồng nghiệp như vậy?

Nguồn tin trên báo Dân trí cho biết, ngày 22/4, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh đã tạm giữ Trần Hoàng Thông (sinh năm 1986, trú xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh) và Phạm Hồng Hải (sinh năm 2000, trú xã Long Thuận) để điều tra về hành vi giết người. Cả Thông, Hải và anh L. đều là công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Phước Đông.

Thông và Hải đâm chết đồng nghiệp chỉ vì mâu thuẫn từ việc bật nhạc to trên xe. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Báo VietNamNet cho biết thêm, theo thông tin ban đầu, chiều ngày 21/4, Thông, Hải cùng anh L. đi chung xe đưa đón của công ty đến nơi làm việc. Trên xe, anh L. mở nhạc bằng điện thoại với âm lượng lớn. Do thấy ồn ào nên Thông lên tiếng nhắc nhở và giữa 2 bên xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại gay gắt.

Đến khoảng 18 giờ 20 phút, khi các công nhân xuống xe ở gần khu vực công ty thì tiếp tục xảy ra cự cãi, xô xát. Trong lúc nóng giận, Thông và Hải đã dùng dao tấn công khiến anh L. gục xuống, tử vong tại chỗ trong sự bàng hoàng của nhiều đồng nghiệp.

Trước đó, trên báo Người Lao Động, người thân anh L. chia sẻ, nạn nhân là lao động chính trong gia đình. Anh L. làm công việc ruột xe cho một doanh nghiệp tại Khu Công nghiệp Phước Đông. Trong cuộc sống thường ngày, nạn nhân được nhận xét là người hiền lành, chăm chỉ làm ăn và ít khi xảy ra mâu thuẫn với ai.

Hiện trường vụ án mạng đau lòng. (Ảnh: Người Lao Động)

Cũng theo người thân của nạn nhân, anh L. có hoàn cảnh khó khăn, ra đi để lại vợ và con nhỏ mới 3 tuổi. Sau sự việc, nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã đến thăm hỏi, chia buồn, đồng thời hỗ trợ kinh phí để gia đình lo hậu sự.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tây Ninh, đang phối hợp với Công an phường Gia Lộc khám nghiệm hiện trường, tử thi, xử lý vụ việc theo quy định.