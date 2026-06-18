Ngày 17/6, Công an TP Hà Nội vừa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố 21 vụ án, khởi tố 187 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” liên quan đến việc mua bán thẻ sở hữu kỳ nghỉ.

Theo Công an TP Hà Nội, thủ đoạn của các đối tượng là thực hiện các hợp đồng mua bán kỳ nghỉ nhằm chiếm đoạt tiền, bước đầu xác định các đối tượng đã chiếm đoạt của 493 người bị hại tham gia nộp tiền mua kỳ nghỉ, nộp tiền đặt cọc chuyển nhượng kỳ nghỉ với hơn 181,4 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ việc trên, trong phóng sự phát sóng trên kênh VTV cũng đã công bố danh sách 23 công ty mua bán thẻ kỳ nghỉ bị khởi tố về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Bao gồm:

1. Công ty cổ phần Green Travel Việt Nam

2. Công ty cổ phần tập đoàn Zo Group

3. Công ty cổ phần du lịch và khách sạn kỳ nghỉ Hạnh Phúc

4. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Sunland travel

5. công ty TNHH thương mại và dịch vụ New Stars

6. Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Amazing - Star

7. Công ty cổ phần New Era group

8. Công ty cổ phần tập đoàn Archi

9. Công ty cổ phần đầu tư phát triển du lịch Ravi

10. Công ty TNHH Dream Trips

Ảnh: VTV

11. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Zesttrip

12. Công ty TNHH Golden Vacation

13. Công ty cổ phần thẻ dịch vụ Crystal Bay

14. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Starlux Travel

15. Công ty TNHH Việt Nam Cruise Tourism (đổi tên là công ty TNHH đầu tư và thương mại An Travel)

16. Công ty cổ phần Global travel tour

17. Công ty cổ phần du lịch VIET TOUR

18. Công ty cổ phần đầu tư và dịch vụ Newland travel và công ty cổ phần và đầu tư dịch vụ Masa Group

19. Công ty CP và đầu tư dịch vụ Masa Group

20. Công ty cổ phần đầu tư Times holding

Ảnh: VTV

21. Công ty cổ phần Hoàng Kim Card

22. Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Symphony

23. Công ty TNHH du lịch tập đoàn Areana Việt Nam (đổi tên thành công ty TNHH thương mại Navie City Tour).

Ảnh: VTV

Theo điều tra, các đối tượng thành lập nhiều công ty kinh doanh "sở hữu kỳ nghỉ" du lịch, dùng chiêu tặng voucher nghỉ dưỡng miễn phí để mời khách tham dự hội thảo, qua đó quảng bá các gói du lịch trị giá từ 200 đến 900 triệu đồng.

Bước đầu, cơ quan điều tra xác định 493 người bị hại, tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 181,4 tỷ đồng. Quá trình khám xét, công an thu giữ hơn 16,6 tỷ đồng tiền mặt, phong tỏa gần 59,8 tỷ đồng trong các tài khoản liên quan, tạm giữ 7 ô tô, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Nhân viên tư vấn liên tục đưa ra các cam kết hấp dẫn như giảm giá sâu, dễ dàng chuyển nhượng hoặc mang lại lợi nhuận cao, khiến nhiều khách hàng nhanh chóng ký hợp đồng và nộp tiền.

Khi khách có nhu cầu chuyển nhượng kỳ nghỉ, các đối tượng tiếp tục lập công ty môi giới, sử dụng dữ liệu khách hàng để tiếp cận, hứa hẹn bán lại hợp đồng với mức lợi nhuận cao hơn nhiều lần giá trị thực.

Để hoàn tất giao dịch, khách hàng được yêu cầu đóng thêm nhiều khoản phí như phí giữ chỗ, phí nâng cấp dịch vụ hoặc mua thêm hợp đồng kỳ nghỉ mới.

Dù cam kết hoàn tất chuyển nhượng trong vòng 1-1,5 tháng, các đối tượng lại ghi thời hạn thực hiện trong hợp đồng môi giới lên tới 10 năm, khiến khách hàng gặp khó khăn khi muốn hủy hợp đồng hoặc yêu cầu bồi thường.

Cơ quan điều tra xác định các công ty này không thực hiện việc chuyển nhượng hay cho thuê kỳ nghỉ cho bất kỳ khách hàng nào. Số tiền thu được chủ yếu được dùng để trả lương, thưởng cho nhân viên và phục vụ chi tiêu cá nhân của các đối tượng.

Công an TP Hà Nội đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan, đồng thời thu hồi tài sản bị chiếm đoạt.