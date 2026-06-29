Danh hài đột quỵ, xuất huyết não phải nằm ICU không thoát khỏi tù tội

Vào ngày 27/6, truyền thông Hàn Quốc đưa tin nam diễn viên hài Lee Jin Ho bị truy tố không giam giữ về tội đánh bạc trái phép nhiều lần và lái xe trong tình trạng say rượu. Cảnh sát vẫn quyết định truy tố dù Lee Jin Ho bị đột quỵ do xuất huyết não vào ngày 1/4 và được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt trong tình trạng nguy kịch. Đến nay, tình trạng của ngôi sao 40 tuổi đã được cải thiện mà không cần phẫu thuật lớn, hiện đang tập trung vào điều trị phục hồi chức năng tại một phòng bệnh thông thường.

Nguồn tin thân cận cho biết Lee Jin Ho đã hồi phục đủ để nhận ra người đến thăm và thậm chí có thể trò chuyện. Mặc dù những người xung quanh Lee Jin Ho cảm thấy nhẹ nhõm trước sự tiến triển này, họ cũng lưu ý rằng xuất huyết não có thể dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng về lâu dài, có nghĩa là quá trình hồi phục hoàn toàn và xuất viện của diễn viên hài dự kiến sẽ mất một khoảng thời gian đáng kể.

Cảnh sát vẫn quyết định truy tố bất chấp tình hình sức khỏe của nam danh hài này. Ảnh: Allkpop

Theo truyền thông Hàn Quốc, Chi nhánh Yeoju của Văn phòng Công tố quận Suwon đã truy tố Lee Jin Ho các tội danh bao gồm đánh bạc trái phép nhiều lần và vi phạm Luật Giao thông đường bộ của Hàn Quốc. Lee Jin Ho bị cáo buộc lái xe chở đồ khoảng 100 kg từ Incheon về nhà ở Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi, trong tình trạng say xỉn vào rạng sáng ngày 24/9/2025.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường ban đầu đo được nồng độ cồn trong máu của Lee Jin Ho là 0,11%, vượt quá ngưỡng pháp lý để thu hồi giấy phép lái xe. Sau khi Lee Jin Ho yêu cầu xét nghiệm máu, Cơ quan Pháp y Quốc gia sau đó đã xác nhận nồng độ cồn là là 0,12%.

Ngoài tội lái xe trong tình trạng say xỉn, các công tố viên cũng cáo buộc rằng Lee Jin Ho đã nhiều lần tham gia đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp thông qua các trang web đánh bạc trái phép. Cuộc điều tra bắt đầu sau khi nhà chức trách nhận được đơn khiếu nại thông qua Hệ thống Kiến nghị Quốc gia của Hàn Quốc, yêu cầu điều tra Lee Jin Ho về các cáo buộc đánh bạc và gian lận. Cảnh sát sau đó đã chuyển vụ án cho công tố viên, những người cuối cùng đã truy tố nam diễn viên về tội đánh bạc thường xuyên.

Lee Jin Ho bị truy tố không giam giữ về tội đánh bạc trái phép nhiều lần và lái xe trong tình trạng say rượu. Ảnh: X

Vào tháng 10/2024, Lee Jin Ho đã công khai thừa nhận chứng nghiện cờ bạc của mình trong một bài đăng trên Instagram: "Năm 2020, tôi tình cờ bắt đầu chơi game trên một trang web đánh bạc trực tuyến bất hợp pháp, và cuối cùng tôi bị gánh những khoản nợ mà tôi không thể trả nổi". Nam diễn viên này vay tiền từ nhiều người đồng nghiệp và không có khả năng chi trả, với lý do giả rằng cần tiền để chi trả chi phí y tế cho cha mẹ, nộp thuế và các trường hợp khẩn cấp cá nhân khác.

Trong số những người được cho là bị ảnh hưởng có Jimin (BTS), bị Lee Jin Ho lừa vay 100 triệu won (khoảng 1,7 tỷ đồng). Diễn viên hài Lee Soo Geun, ca sĩ Young Tak và ca sĩ Ha Sung Woon cũng được cho là nằm trong số những người nổi tiếng bị thiệt hại về tài chính. Lee Jin Ho gần như không có khả năng trả nợ, dẫn đến người cho vay bị thiệt hại tài chính đáng kể và tổn thương tinh thần sau khi phát hiện ra mình bị lừa.

Khi vụ bê bối lan rộng trong ngành giải trí, các đài truyền hình nhanh chóng giữ khoảng cách với nam diễn viên hài. Ê kíp sản xuất chương trình tạp kỹ Knowing Bros cũng nằm trong số đó, nhanh chóng cắt vai của anh. Lee Jin Ho phải thông báo rời khỏi chương trình Comedy Revenge và chương trình phải tìm cách cắt bỏ các cảnh ghi hình từ trước.

Jimin (BTS) cùng nhiều ngôi sao khác bị Lee Jin Ho lừa vay tiền. Ảnh: X

Theo luật pháp Hàn Quốc, tội danh gian lận yêu cầu bằng chứng cho thấy một người đã vay tiền mà không có ý định hoặc khả năng trả nợ trong khi che giấu sự thật đó. Nếu các công tố viên xác định rằng Lee Jin Ho đã nói dối rằng anh cần tiền cho chi tiêu cá nhân trong khi mục đích thực sự là để đánh bạc, nam diễn viên có thể phải đối mặt với các hậu quả pháp lý bổ sung.

Vụ việc đã gây ra sự chỉ trích rộng rãi trong dư luận, nhiều người bày tỏ sự thất vọng khi một nhân vật công chúng bị cáo buộc tham gia đánh bạc bất hợp pháp trong khi lừa dối đồng nghiệp cho mình vay những khoản tiền lớn. Giữa lúc ồn ào, Lee Jin Ho bất ngờ nhập viện cấp cứu do bị đột quỵ do xuất huyết não vào ngày 1/4.

Được biết, nam idol Kangin (cựu thành viên Super Junior) đóng một vai trò quan trọng trong tình huống khẩn cấp. Vào ngày Lee Jin Ho đột quỵ, Kangin đã tình cờ gọi điện đúng thời điểm danh hài họ Lee đang bắt đầu mất dần ý thức. Sau khi cố gắng bắt máy, Lee Jin Ho đã kịp thông báo cho Kangin về tình trạng nguy cấp của mình. Nhận thấy tình thế vô cùng nguy hiểm, Kangin ngay lập tức gọi điện cho xe cấp cứu tới hiện trường. Nhờ vậy, xe cứu thương đã có mặt kịp thời và khẩn trương đưa Lee Jin Ho vào bệnh viện chữa trị.

Kangin là người đã cứu mạng Lee Jin Ho. Ảnh: Osen

Công ty quản lý xác nhận Lee Jin Ho không gặp nguy hiểm tính mạng nhưng lo ngại những biến chứng lâu dài, bao gồm khả năng bị liệt cho danh hài nổi tiếng này. Ngoài khả năng phục hồi bỏ ngỏ, theo SM C&C, 1 vấn đề đáng lo khác ở hiện tại chính là hoàn cảnh khó khăn của Lee Jin Ho. Gia đình nam diễn viên không có đủ tài chính để chi trả khoản viện phí cao ngất ngưởng sau khi Lee Jin Ho nhập viện. Anh trai của nam danh hài cũng như những người thân khác đang chạy vạy từng đồng để duy trì điều trị cho Lee Jin Ho.

Theo truyền thông Hàn Quốc, Lee Jin Ho đã không được hưởng trợ cấp bảo hiểm y tế trong quá trình điều trị trong phòng ICU. Nguyên nhân là do Lee Jin Ho đã không đóng tiền mua bảo hiểm y tế từ tháng 4/2023, nợ đến 28 triệu won (494 triệu đồng). Nam diễn viên cũng không có tiền tiết kiệm vì đánh mất sự nghiệp trong showbiz sau nhiều bê bối, thậm chí phải bồi thường số tiền lớn cho các đối tác.

Lee Jin Ho sinh năm 1986, ra mắt năm 2005 trong chương trình tuyển chọn đặc biệt của đài SBS và nổi tiếng nhờ các chương trình hài kịch, trong đó có Bố của Woogi, People Looking for Laughter. Sau đó, anh được biết đến rộng rãi với vai trò thành viên thường xuyên của chương trình Knowing Bros.