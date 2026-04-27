"Nặng trên 40 kg là hết thời" - tiêu chuẩn độc hại khiến Triệu Lộ Tư đột quỵ suýt chết, 1 nam thần kiệt quệ đến ngồi xe lăn

Những ngày qua, công chúng Trung Quốc đang tranh luận về sự thay đổi ngoại hình gây choáng váng của nữ diễn viên Tống Tổ Nhi. Từ 1 nữ diễn viên có vẻ đẹp có da có thịt cân đối, cô giờ đây héo hon, thân hình gầy đét lộ rõ xương, chân tay ốm tong teo như "que tăm". Hình ảnh Tống Tổ Nhi trông như bộ xương khô di chuyển trên thảm đỏ hôm 22/4, khiến dân tình sốc nặng.

Từ đó, những ý kiến trái chiều về tiêu chuẩn cân nặng, "thẩm mỹ dị dạng" mà công chúng và giới giải trí đang áp đặt lên các ngôi sao Cbiz được mang ra mổ xẻ, bàn tán khắp các diễn đàn.

Hình ảnh Tống Tổ Nhi gầy đáng báo động trên thảm đỏ hôm 22/4 gây ra làn sóng tranh cãi lớn trong dư luận Trung Quốc. Ảnh: Sina.

Nghệ sĩ "càng gầy càng đẹp, hơn 40 kg là hết thời"

Theo tờ Sina, xã hội Trung Quốc hiện vẫn tôn thờ tiêu chuẩn sắc đẹp nữ tính mong manh. Phụ nữ bắt buộc phải có thân hình nhỏ nhắn, mảnh mai. Và giới giải trí cũng không ngoại lệ, "trắng, siêu gầy" là vẻ đẹp nguy hiểm được ưa chuộng nhiều năm qua.

Ở Cbiz tồn tại 1 nguyên tắc dưới ống kính máy ảnh có độ phân giải cao, nghệ sĩ đều mập hơn 5 kg. Vì vậy, "càng ốm sẽ càng đẹp" trở thành quan niệm thẩm mỹ của giới nghệ sĩ. Cân nặng lý tưởng của phụ nữ đẹp được quy định là dưới 40 kg, còn với nam giới là không được vượt quá 60 kg. Nếu nặng hơn, người đó sẽ bị cho là béo, thiếu sự chuyên nghiệp với nghề và không có tính kỷ luật với bản thân. Đặc biệt với các nữ minh tinh, nặng hơn 40 kg cũng đồng nghĩa với việc họ hết thời sớm.

Giới giải trí Hoa ngữ đang tôn sùng vẻ đẹp tiêu chuẩn là trắng, gầy, khiến nghệ sĩ gặp áp lực lớn. Ảnh: Sina.

Bằng chứng là nữ diễn viên Lý Tâm Ngải đã sống trong cảnh không việc làm suốt 2 năm sau khi tăng từ 45 kg lên 100 kg. Người đẹp Cẩm Tú Vị Ương cho biết cô bị nhà sản xuất chê không thích hợp lên hình vì vóc dáng to béo lệch chuẩn. "Đừng nói vai chính, đến cả vai phụ hoặc khách mời tôi cũng bị từ chối vì ngoại hình mập mạp", Lý Tâm Ngải cay đắng nói. Cuối cùng, để bám trụ với nghề, cô phải nỗ lực giảm cân về mốc 44-55 kg như ngày xưa.

Lý Tâm Ngải thất nghiệp 2 năm ròng vì có cân nặng lệch chuẩn. Ảnh: Sina.

Theo nữ diễn viên Trương Thiên Ái, cân nặng và vóc dáng ảnh hưởng rất lớn sự nghiệp của nghệ sĩ, đặc biệt là phái yếu. Cô khẳng định minh tinh không gầy, không có vai diễn. Các nhà sản xuất Trung Quốc vốn không thích các nữ diễn viên đầy đặn bởi lên hình họ sẽ trông phì nhiều, nhất là khi đóng phim cổ trang mặc quần áo nhiều lớp. Do đó, để không làm ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh, thẩm mỹ và danh tiếng của tác phẩm, nhà sản xuất chỉ ưu tiên tuyển chọn các mỹ nhân có số cân càng ít càng tốt.

Theo tờ Sina, Tống Tố Nhi gầy trơ xương như hiện tại cũng là do giảm hơn 10 kg để quay liền tù tì mấy bộ phim cổ trang. Biên kịch vàng Vu Chính từng gây dậy sóng dư luận khi công khai bắt ép "gà cưng" Triệu Tình phải nghiêm túc giảm cân, từ 46 kg xuống còn 42 kg để lên hình hoàn hảo hơn. Trên trang cá nhân, Vu Chính ngần ngại chê bai thẳng Triệu Tình "hơi mập, có khuôn mặt tròn đầy, kém sắc trên màn ảnh vì chưa đủ gầy". Cần phải biết Triệu Tình cao 1,7m và chỉ nặng 46 kg. Đây đã được xem là khá gầy, không đảm bảo chỉ số BMI tiêu chuẩn.

Trương Thiên Ái (ảnh phải) khẳng định minh tinh không gầy, không có vai diễn. Trong khi đó, nữ diễn viên Triệu Tình 46 kg vẫn bị ép giảm cân vì "còn quá béo". Ảnh: Weibo.

Khi việc "gầy trở thành nghĩa vụ" của nghệ sĩ đã hình thành vấn nạn người nổi tiếng phải ép cân khốc liệt để đạt được yêu cầu hình thể size 0, chạm đến mốc cân nặng tiêu chuẩn. Dạo 1 vòng các thảm đỏ của Cbiz, khán giả dễ dàng thấy hình ảnh của ngôi sao hàng đầu như Cổ Lực Na Trát, Địch Lệ Nhiệt Ba, Angelababy... luôn xuất hiện với hình ảnh "da bọc xương".

Tuy nhiên, gầy thôi là chưa đủ, người được đánh giá là gầy đẹp còn phải có những đặc điểm ngoại hình đặc biệt như xương cánh bướm, cổ thiên nga, mặt V line, vòng eo bằng giấy A4, vai vuông móc áo.... Địch Lệ Nhiệt Ba từng không ít lần gây sốt MXH với màn khoe xương cánh bướm được ví như đôi cánh thiên thần sau lưng. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, xương cánh bướm là 1 dạng dị tật xương vai mà nhiều người có được do bỏ đói bản thân, chứ không hề mang ý nghĩa mỹ miều như công chúng đang gán cho. Do đó, chúng bị xem là xu hướng "thẩm mỹ dị dạng nguy hiểm, cực đoan" tại Trung Quốc.

Vóc dáng siêu gầy đến lồi xương cổ của Angelababy...

... hay xương vai, cánh tay nhỏ xíu của Cổ Lực Na Trát, Địch Lệ Nhiệt Ba, Châu Vũ Đồng... phản ánh tiêu chuẩn sắc đẹp nguy hiểm, cực đoan của giới giải trí Trung Quốc. Ảnh: Sohu.

Triệu Lộ Tư đột quỵ, La Vân Hi ngồi xe lăn và sự khổ sở của sao Cbiz vì tiêu chuẩn "siêu gầy"

Theo khảo sát truyền thông Trung, có đến 2/3 nghệ sĩ trong showbiz cảm thấy áp lực về ngoại hình. Trong đó, có đến 90% minh tinh coi việc giảm cân, giữ gìn vóc dáng sao cho cân nặng không vượt mốc 40 kg là quan trọng nhất. Theo họ, đôi vai thô kệch, vòng eo bánh mì, đùi to và nặng hơn 50 kg có thể dẫn đến nhiều rắc rối, và là minh chứng cho việc bản thân kém hoàn hảo.

Vì vậy, nhiều nghệ sĩ ở Cbiz mắc chứng biếng ăn, gặp vấn đề sức khỏe tâm thần và coi việc giảm cân là nhiệm vụ bắt buộc, không thể dừng lại dù chỉ 1 ngày với quan niệm "gầy, gầy hơn, gầy hơn nữa". Nam diễn viên Hứa Khải cho biết từ sau khi nổi tiếng với Diên Hi Công Lược, cân nặng của anh là chủ đề bàn tán không ngớt trên MXH với 3 từ khóa chính: "Hứa Khải gầy rồi", "Hứa Khải béo lên rồi", "Hứa Khải giảm cân/tăng cân đi". Anh chia sẻ bản thân đã từng phải giảm 18 kg, từ 68 kg xuống 50 kg trong 2 tháng vì bị chê bai cân nặng vượt tiêu chuẩn của 1 người nổi tiếng.

Tài tử Nhậm Gia Luân cũng cho biết anh gầy đi theo thời gian hoạt động trong showbiz. Lúc vào nghề, nam diễn viên nặng 85 kg, sau đó giảm còn 72 kg. Đến năm 2017, anh ép cân xuống còn 59 kg và từ năm 2022 chỉ còn 52 kg.

Hứa Khải chỉ nặng 50 kg (ảnh phải), còn cân nặng của Nhậm Gia Luân chỉ dao động ở con số 52 kg. Ảnh: Sina.

Tuy nhiên, ở ngành giải trí Trung Quốc, nói đến nam nghệ sĩ bị ám ảnh cân nặng nghiêm trọng nhất thì đó là La Vân Hi. Anh từng ép cân đến mức cơ thể suy kiệt, yếu ớt phải ngồi xe lăn đi lại. La Vân Hi gầy đến mức các sao nữ nặng 40-42 kg như Tống Dật hay Bạch Lộc khi lên hình đứng cạnh trông còn to cao hơn anh.

La Vân Hi ép cân đến mức ngồi xe lăn. Thân hình anh mỏng dính, trông gầy gò hơn cả diễn viên nữ. Ảnh: Sohu.

So với nam giới, các mỹ nhân Cbiz còn chịu áp lực lớn hơn. "Mỹ nhân ngư" Lâm Duẫn cho biết cô bị stress, mất tự tin, hoài nghi về nỗ lực luyện tập, chế độ ăn kiêng của bản thân vì liên tục bị săm soi cân nặng. Trương Thiên Ái chia sẻ cô phải kiểm tra cân nặng vào mỗi sáng và tối, thậm chí từng chấp nhận ăn cỏ và rau xanh 12 tháng để ép cân. Hệ quả là sức đề kháng của cô giảm sút trông thấy. "Tôi luôn cảm thấy mệt mỏi, lờ đờ và cuối cùng phải tìm gặp bác sĩ", người đẹp cho biết.

Triệu Lộ Tư vào showbiz với thân hình đầy đặn, gương mặt bầu bĩnh và trở thành nạn nhân bị miệt thị ngoại hình. Do đó, cô phải gồng mình giảm cân suốt 3 năm để xuống dưới mốc 40 kg, cụ thể là 36,9 kg dù cao 1m63. Do ép cân quá mức, sức khỏe suy yếu lại làm việc cường độ cao không nghỉ, Triệu Lộ Tư bị đột quỵ suýt chết, mắc chứng rối loạn ngôn ngữ và không thể đi lại. Mất hơn 1 năm dừng hoạt động nghỉ ngơi, tình trạng của cô mới khá hơn, sức khỏe cải thiện.

Thân hình gầy trơ xương, người mỏng như lá lúa của Triệu Lộ Tư trước khi đột quỵ. Ảnh: Sina.

Do đó, giới truyền thông Trung Quốc lên án việc tôn sùng vóc dáng gầy gò, làn da trắng sáng và các đặc điểm hình thể hiếm có như xương cánh bướm, cổ thiên nga, mặt V line, vòng eo bằng giấy A4, vai vuông móc áo... Theo tờ Sohu, các tiêu chuẩn này đang làm mất đi sự đa dạng về thẩm mỹ trong xã hội. Trong đó, các sao nữ chính những người phải chịu áp lực lớn nhất để duy trì. Việc theo đuổi hình tượng cơ thể phi thực tế còn dẫn đến tình trạng nhiều nghệ sĩ bị rối loạn ăn uống, rơi vào trầm cảm, lo âu nếu không đạt được mục tiêu hình thể như mong đợi.

Nguồn: Sina, Sohu