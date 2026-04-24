Nam diễn viên sinh năm 1999 bị đột quỵ nhồi máu não vì thức khuya, tình trạng liệt mặt và chỉ còn 30 kg hiện tại gây xót xa

Ngày 23/5, tờ China Times đưa tin nam diễn viên Châu Mặc (sinh năm 1999) đăng tải video lên MXH cho biết anh vừa bị đột quỵ nhồi máu não. Theo Châu Mặc, anh bị đột quỵ trong lúc đi cắt tóc và may mắn được đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên mới giữ được tính mạng. Bác sĩ cho biết nam diễn viên bị nhồi máu não bán cầu tiểu não bên phải, nghi ngờ nhồi máu dạng ổ khuyết ở phần bên trái thân não. Trước khi đổ bệnh, Châu Mặc có lối sống thiếu khoa học, thức khuya kéo dài. Anh bị sụt cân nghiêm trọng, thường xuyên chóng mặt và sa sút thể chất từ lâu nhưng xem nhẹ nên không đi thăm khám.

Hiện tại, tình trạng sức khỏe của Châu Mặc đã ổn định, không còn nguy hiểm. Tuy nhiên, nam diễn viên lại chịu di chứng liệt cơ mặt, nói chuyện khó khăn, yếu cơ nên khi đứng dễ mất thăng bằng và phải ngồi xe lăn di chuyển. Cao 1,85m nhưng sau cơn đột quỵ anh chỉ còn 30 kg. Đối diện với hạn chế về thể chất, Châu Mặc chia sẻ anh đang học cách thích nghi, cân bằng tâm trạng, chăm chỉ tập vật lý trị liệu, học lại cách đứng lên và đi lại từng bước 1 mỗi ngày để có thể sớm hồi phục.

Châu Mặc vừa bị đột quỵ nhồi máu não ở tuổi 27. Ảnh: Baidu.

Nam diễn viên hiện chỉ còn 30 kg, bị liệt mặt, nói chuyện và đi lại khó khăn. Ảnh: Weibo.

"Bây giờ, mỗi ngày đi ngủ là điều tôi thích nhất, ít nhất trong giấc mơ, tôi thấy mình vẫn ổn. Tôi chưa từng nghĩ bản thân sẽ mắc bệnh nặng như vậy khi còn trẻ. Cuộc đời tôi như bị buộc phải nhấn nút tạm dừng. Không chỉ sức khỏe lao đao mà sự nghiệp diễn xuất của tôi cũng phải ngừng hoàn toàn. Dù biết bản thân sẽ mất rất nhiều thời gian để phục hồi và khó có thể trở lại như trước, tôi vẫn sẽ kiên trì, vừa cố gắng tập phục hồi vừa nhắc mình không được bỏ cuộc", Châu Mặc chia sẻ trong video thông báo về bệnh tình.

Trên MXH Weibo, các khán giả đã động viên, chúc Châu Mặc sớm khỏe lại: "Còn sống là còn hy vọng", "Hy vọng anh sớm ổn định sức khỏe và quay lại cuộc sống bình thường", "Chăm chỉ phục hồi chắc chắn sẽ dần khá lêm", "Mọi chuyện sẽ ổn thôi".

Châu Mặc phải dừng hoạt động nghệ thuật để điều trị, phục hồi sức khỏe. Thời gian quay lại showbiz của anh vẫn còn bỏ ngỏ. Ảnh: Baidu.

Châu Mặc tên thật là Hà Chi Hồng. Anh từng tham gia chương trình tuyển chọn thần tượng Thanh Xuân Có Bạn 3 năm 2021. Sau đó, Châu Mặc vào showbiz với vai trò diễn viên, ca sĩ. Anh từng diễn xuất trong Thanh Xuân Kỳ 4, Côn Luân Truyện và có các ca khúc nổi tiếng như Biệt Tri Kỷ hay Vượt Biển Xa Xôi Để Gặp Anh .

Nguồn: Sina, China Times